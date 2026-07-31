Dla osób, które złożyły już wniosek i otrzymały informację o przygotowaniu dokumentu, piątek 31 lipca jest ostatnim dniem na odebranie Karty PSZOK przed wejściem nowych zasad w życie. Samo złożenie wniosku nie oznacza natychmiastowego wydania karty. Zgodnie z informacją Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie dokument jest przygotowywany w terminie do siedmiu dni roboczych od przyjęcia prawidłowo wypełnionego wniosku i pozytywnego zweryfikowania deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy system nie jest zmianą ogólnopolskich przepisów obowiązującą od 1 sierpnia we wszystkich gminach. Dotyczy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sycowie i został wprowadzony na podstawie zarządzenia nr 444/2026 burmistrza Miasta i Gminy Syców z 17 czerwca 2026 roku.

Karta PSZOK przypisana do konkretnej nieruchomości

Karta PSZOK jest zbliżeniowym dokumentem wykonanym z tworzywa sztucznego. Ma indywidualny numer identyfikacyjny przypisany do określonej nieruchomości. Podczas wizyty w punkcie pracownik będzie mógł zweryfikować, czy osoba przywożąca odpady jest uprawniona do korzystania z systemu finansowanego z gminnych opłat.

Karty są przeznaczone dla właścicieli zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Syców, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwsza karta wydawana jest bezpłatnie. W przypadku domu jednorodzinnego przysługuje jeden dokument na nieruchomość. W budynku wielolokalowym jedna karta może zostać wydana dla każdego lokalu objętego gminnym systemem.

Wprowadzenie karty nie zmienia sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami ani nie ustanawia dodatkowej opłaty za każdorazową wizytę w punkcie. Dokument służy do identyfikacji nieruchomości i potwierdzenia, że jej właściciel uczestniczy w gminnym systemie gospodarki odpadami.

Wniosek o Kartę PSZOK

Dokument nie jest wydawany automatycznie. Właściciel nieruchomości albo działający w jego imieniu pełnomocnik musi złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie. Następnie urzędnicy sprawdzają, czy dla wskazanego adresu istnieje aktywna deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po pozytywnej weryfikacji karta powinna zostać przygotowana w terminie do siedmiu dni roboczych. Informacja o możliwości jej odebrania jest przekazywana telefonicznie albo pisemnie. Oznacza to, że osoba składająca wniosek dopiero 31 lipca nie powinna zakładać, że otrzyma kartę jeszcze tego samego dnia.

Właściciel nieruchomości może również upoważnić inną osobę do dostarczania odpadów. Gmina przewidziała dwa rozwiązania: upoważnienie stałe dla osoby mieszkającej pod danym adresem albo upoważnienie jednorazowe, obejmujące konkretną wizytę w PSZOK. Sama karta pozostaje jednak przypisana do nieruchomości, a nie do osoby, która fizycznie przewozi odpady.

Duplikat Karty PSZOK za 20 zł

Zagubienie, kradzież lub uszkodzenie Karty PSZOK należy niezwłocznie zgłosić w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie. Zgłoszenie pozwoli zablokować dokument i ograniczyć ryzyko posłużenia się nim przez osobę nieuprawnioną.

Właściciel może następnie wystąpić o wydanie kolejnej karty. Duplikat nie jest już bezpłatny – zgodnie z zasadami przyjętymi przez gminę jego wydanie kosztuje 20 zł. Również w tym przypadku konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Indywidualna identyfikacja ma ograniczyć przypadki dostarczania do punktu odpadów pochodzących spoza gminnego systemu, w tym od osób, które nie ponoszą w Sycowie opłaty za gospodarowanie odpadami. Karty umożliwią ponadto dokładniejsze rejestrowanie rodzaju i ilości przekazywanych odpadów oraz sprawniejsze rozliczanie usług świadczonych w zamian za pobieraną opłatę.

Odpady przyjmowane przez PSZOK. Co można oddać?

Punkt przy ul. Wrocławskiej 8 przyjmuje od uprawnionych mieszkańców między innymi zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, baterie, akumulatory, chemikalia i ich opakowania, przeterminowane leki, zużyte opony, oleje silnikowe i przekładniowe, papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, popiół, bioodpady oraz odpady zielone.

Do PSZOK można również dostarczyć odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych. W Sycowie obowiązuje w tym przypadku limit do 1 metra sześciennego rocznie z nieruchomości albo z lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielolokalowym.

Zgodnie z informacją opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej punkt jest otwarty w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 9 do 15, we wtorki od godz. 11 do 17, a w soboty od godz. 9 do 14. Przed przyjazdem warto sprawdzić aktualne godziny pracy, szczególnie w dni ustawowo wolne lub w okresach, w których operator punktu wprowadza czasowe zmiany organizacyjne.

Karta PSZOK a obowiązki gminy

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na samorządy obowiązek tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zapewnienia mieszkańcom łatwego dostępu do takich miejsc. Gmina musi również publikować informacje o adresie punktu, dniach i godzinach jego działania oraz przyjmowanych rodzajach odpadów.

W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości możliwość pozbywania się odpadów komunalnych, w tym przekazywania określonych frakcji do PSZOK. Przepisy dopuszczają jednocześnie ustanowienie limitów dotyczących między innymi zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych, odpadów zielonych oraz budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych.

Weryfikacja za pomocą Karty PSZOK ma zatem potwierdzać związek dostarczonych odpadów z nieruchomością objętą lokalnym systemem. Od 1 sierpnia 2026 roku brak karty podczas wizyty w sycowskim punkcie będzie oznaczał, że odpady nie zostaną przyjęte.