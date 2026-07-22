Seniorzy obawiający się, że ich renty i emerytury przestaną być dostarczane do rąk przez listonoszy, mogą odetchnąć. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zablokowało pomysł ZUS, który przewidywał wyłącznie bezgotówkowe formy wypłat świadczeń.

Co zaproponował ZUS?

W ramach projektu znoszącego obowiązek składania zaświadczeń o przychodach m.in. przez osoby pobierające wcześniejsze emerytury i renty, ZUS zgłosił własne uwagi. Zaproponował, by płatności realizować wyłącznie w formie bezgotówkowej na rachunki bankowe. Oszczędności z tego rozwiązania, jak argumentował, można by przeznaczyć na modernizację systemu teleinformatycznego obsługującego świadczeniobiorców.

Resort jednak odrzucił propozycję, argumentując, że proponowana zmiana wykracza poza zakres projektu ustawy. Seniorzy nie muszą się więc obawiać, ponieważ zmiana nie zostanie wprowadzona.

Gotówka czy przelew? Głosy obu stron

Już dziś zdecydowana większość świadczeń trafia do odbiorców przelewem. Z kont bankowych korzysta 81,8 proc. emerytów i rencistów, a udział wypłat bezgotówkowych systematycznie rośnie.

Mimo to część komentujących sprzeciwia się obowiązkowemu przejściu na przelewy. Podkreślają, że posiadanie konta nie powinno być przymusem, podobnie jak korzystanie z telefonu komórkowego. Inni zwracają uwagę na ryzyko napadów na listonoszy oraz niewygodę przenoszenia większych sum gotówki.

Jak seniorzy korzystają z kart płatniczych i bankowości elektronicznej?

Zgodnie z raportem „Seniorzy w świecie cyfrowych finansów, 2025 r.”* Warszawskiego Instytutu Bankowości, aktywni cyfrowo polscy seniorzy coraz chętniej rezygnują z gotówki na rzecz płatności bezgotówkowych:

86 proc. badanych sięga po kartę płatniczą w codziennych zakupach,

76 proc. płaci nadal gotówką.

Co istotne, trzech na czterech seniorów płaci kartą wszędzie tam, gdzie to możliwe, lub w zdecydowanej większości miejsc, a tylko 9 proc. wyraźnie preferuje gotówkę.

Rośnie także popularność nowocześniejszych form płatności:

45 proc. seniorów korzysta z BLIK-a w sklepach,

co piąty wybiera płatność zbliżeniową smartfonem.

W internecie najczęściej wybierane są przelewy (44 proc.) i BLIK (37 proc.), a jedynie 12 proc. decyduje się na zapłatę gotówką przy odbiorze.

Cyfrowe finanse i poczucie bezpieczeństwa seniorów

Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie WIB większość seniorów (87 proc.) posiada rachunek osobisty w banku. Z bankowości internetowej korzysta 76 proc., a z bankowości mobilnej na smartfonie lub tablecie 61 proc. Większość deklaruje poczucie bezpieczeństwa: 86 proc. czuje się bezpiecznie, korzystając z bankowości internetowej, 66 proc. — mobilnej, a 77 proc. — ogólnie w cyfrowym świecie.

Seniorzy znają i stosują podstawowe zasady bezpieczeństwa: 83 proc. nie podaje nikomu haseł ani danych kart,

79 proc. nie otwiera załączników od nieznanych nadawców,

59 proc. zwraca uwagę na autentyczność strony banku. Słabym punktem pozostaje jednak weryfikacja rozmówców telefonicznych. Robi to tylko 29 proc. badanych. Blisko 30 proc. słyszało o próbach oszustw „na wnuczka" lub „na policjanta" w swoim otoczeniu.

Prosty język to największe oczekiwanie

Trzech na dziesięciu seniorów wskazuje na potrzebę bardziej zrozumiałego języka w umowach finansowych, a co piąty na klarowniejszy opis produktów. Skomplikowany język umów to dla 28 proc. badanych największy problem w kontakcie z bankowością.

Raport WIB pokazuje, że polscy seniorzy są coraz bardziej cyfrowi i samodzielni w zarządzaniu finansami, ale wciąż potrzebują edukacji, prostszego języka i lepszego wsparcia w kwestiach bezpieczeństwa, szczególnie wobec rosnącej skali oszustw finansowych.

Zmiany w wypłatach emerytur i rent [PODSUMOWANIE]

Pomysł ograniczenia wypłat emerytur i rent wyłącznie do formy bezgotówkowej nie wejdzie w życie. ZUS widział w nim szansę na oszczędności i modernizację systemu, ale MRPiPS uznało, że propozycja wykracza poza zakres obecnie przygotowywanych zmian prawnych. Seniorzy zachowają więc prawo do wyboru sposobu odbioru świadczenia, zarówno gotówki od listonosza, jak i przelewu na konto bankowe.

*Źródło: Warszawski Instytut Bankowości, badanie przeprowadzono w styczniu 2025 r. na próbie 1053 osób o średniej wieku 60 lat.