Gazeta Prawna
Świadczenia

Nadchodzą zmiany w wypłatach emerytur? Ministerstwo podjęło decyzję

Emerytka chowa emeryturę do portfela, siedząc na kanapie
ZUS zaproponował, by wypłacać emerytury wyłącznie w formie bezgotówkowej na rachunki bankoweShutterstock
EK
Ewa Karbowicz
dzisiaj, 09:25

Zakład Ubezpieczeń Społecznych postulował, aby wszelkie świadczenia emerytalne i rentowe trafiały wyłącznie na rachunki bankowe. Jeśli propozycja zostałaby wprowadzona w życie, oznaczałoby to konieczność otwarcia konta dla osób, które dotąd odbierały gotówkę od listonoszy.

Skrót artykułu

Seniorzy obawiający się, że ich renty i emerytury przestaną być dostarczane do rąk przez listonoszy, mogą odetchnąć. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zablokowało pomysł ZUS, który przewidywał wyłącznie bezgotówkowe formy wypłat świadczeń.

Co zaproponował ZUS?

W ramach projektu znoszącego obowiązek składania zaświadczeń o przychodach m.in. przez osoby pobierające wcześniejsze emerytury i renty, ZUS zgłosił własne uwagi. Zaproponował, by płatności realizować wyłącznie w formie bezgotówkowej na rachunki bankowe. Oszczędności z tego rozwiązania, jak argumentował, można by przeznaczyć na modernizację systemu teleinformatycznego obsługującego świadczeniobiorców.

Resort jednak odrzucił propozycję, argumentując, że proponowana zmiana wykracza poza zakres projektu ustawy. Seniorzy nie muszą się więc obawiać, ponieważ zmiana nie zostanie wprowadzona.

Gotówka czy przelew? Głosy obu stron

Już dziś zdecydowana większość świadczeń trafia do odbiorców przelewem. Z kont bankowych korzysta 81,8 proc. emerytów i rencistów, a udział wypłat bezgotówkowych systematycznie rośnie.

Mimo to część komentujących sprzeciwia się obowiązkowemu przejściu na przelewy. Podkreślają, że posiadanie konta nie powinno być przymusem, podobnie jak korzystanie z telefonu komórkowego. Inni zwracają uwagę na ryzyko napadów na listonoszy oraz niewygodę przenoszenia większych sum gotówki.

Jak seniorzy korzystają z kart płatniczych i bankowości elektronicznej?

Zgodnie z raportem „Seniorzy w świecie cyfrowych finansów, 2025 r.”* Warszawskiego Instytutu Bankowości, aktywni cyfrowo polscy seniorzy coraz chętniej rezygnują z gotówki na rzecz płatności bezgotówkowych:

  • 86 proc. badanych sięga po kartę płatniczą w codziennych zakupach,
  • 76 proc. płaci nadal gotówką.

Co istotne, trzech na czterech seniorów płaci kartą wszędzie tam, gdzie to możliwe, lub w zdecydowanej większości miejsc, a tylko 9 proc. wyraźnie preferuje gotówkę.

Rośnie także popularność nowocześniejszych form płatności:

  • 45 proc. seniorów korzysta z BLIK-a w sklepach,
  • co piąty wybiera płatność zbliżeniową smartfonem.

W internecie najczęściej wybierane są przelewy (44 proc.) i BLIK (37 proc.), a jedynie 12 proc. decyduje się na zapłatę gotówką przy odbiorze.

Cyfrowe finanse i poczucie bezpieczeństwa seniorów

Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie WIB większość seniorów (87 proc.) posiada rachunek osobisty w banku. Z bankowości internetowej korzysta 76 proc., a z bankowości mobilnej na smartfonie lub tablecie 61 proc. Większość deklaruje poczucie bezpieczeństwa: 86 proc. czuje się bezpiecznie, korzystając z bankowości internetowej, 66 proc. — mobilnej, a 77 proc. — ogólnie w cyfrowym świecie.

Seniorzy znają i stosują podstawowe zasady bezpieczeństwa:

  • 83 proc. nie podaje nikomu haseł ani danych kart,
  • 79 proc. nie otwiera załączników od nieznanych nadawców,
  • 59 proc. zwraca uwagę na autentyczność strony banku.

Słabym punktem pozostaje jednak weryfikacja rozmówców telefonicznych. Robi to tylko 29 proc. badanych. Blisko 30 proc. słyszało o próbach oszustw „na wnuczka" lub „na policjanta" w swoim otoczeniu.

Prosty język to największe oczekiwanie

Trzech na dziesięciu seniorów wskazuje na potrzebę bardziej zrozumiałego języka w umowach finansowych, a co piąty na klarowniejszy opis produktów. Skomplikowany język umów to dla 28 proc. badanych największy problem w kontakcie z bankowością.

Raport WIB pokazuje, że polscy seniorzy są coraz bardziej cyfrowi i samodzielni w zarządzaniu finansami, ale wciąż potrzebują edukacji, prostszego języka i lepszego wsparcia w kwestiach bezpieczeństwa, szczególnie wobec rosnącej skali oszustw finansowych.

Zmiany w wypłatach emerytur i rent [PODSUMOWANIE]

Pomysł ograniczenia wypłat emerytur i rent wyłącznie do formy bezgotówkowej nie wejdzie w życie. ZUS widział w nim szansę na oszczędności i modernizację systemu, ale MRPiPS uznało, że propozycja wykracza poza zakres obecnie przygotowywanych zmian prawnych. Seniorzy zachowają więc prawo do wyboru sposobu odbioru świadczenia, zarówno gotówki od listonosza, jak i przelewu na konto bankowe.

*Źródło: Warszawski Instytut Bankowości, badanie przeprowadzono w styczniu 2025 r. na próbie 1053 osób o średniej wieku 60 lat.

Autopromocja
381578mega.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: gazetaprawna.pl
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

emeryturaemeryturyseniorzy

Powiązane

Seniorzy sporządzają testament u notariusza. Obejmują się i uśmiechają do siebie
Spadki i darowiznyJak sporządzić testament? Oto 7 kluczowych zasad, o których warto pamiętać
Senior siedzi na ławce w sanatorium w Ciechocinku i relaksuje się na łonie natury
ŚwiadczeniaKolejki do sanatorium są dziś wyjątkowo krótkie. Sprawdź, ile trzeba czekać na wyjazd w Twoim województwie [LISTA]
alkohol, drink, abstynencja, picie alkoholu
KrajNadchodzi koniec ze sprzedażą alkoholu po 22? „W nocy na stację podjeżdża się po alkohol, nie po paliwo”

Najważniejsze

Seniorka trzyma w dłoniach pieniądze
Emerytury i rentySeniorzy wcześniej otrzymają dodatek pielęgnacyjny. ZUS zmienia terminy przelewów w sierpniu [NOWY HARMONOGRAM]
samolot, pasażerowie, lot
Prawo internetu i ochrony danychTych klientów nie obsługujemy. Czy „czarna lista pasażerów” w PLL LOT jest legalna?
Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek
PrawnikPięć lat prof. Marcina Wiącka jako RPO. Kadencja z dala od kamer i polityki
lekarz medycyny pracy, badanie medycyny pracy
Prawo pracyZmiany w badaniach medycyny pracy. Te trzy daty powinien znać każdy pracownik i pracodawca
Szkoły mają problem z brakami kadrowymi wśród nauczycieli. Nawet jeśli je zapełnią, to nie wróży to dobrze na przyszłość.
OpinieCzy szkoła wraca do czasów tajnych kompletów?
Ministerstwo Zdrowia
PolitykaPrawie połowa Polaków chce dymisji minister zdrowia [SONDAŻ DGP]
Mężczyźni w biurze sędziowskim
SamorządOchrona sygnalistów do pilnej zmiany
Władysław Kosiniak-Kamysz
BezpieczeństwoRządy szykują nas na rosyjskie prowokacje. Możliwy nawet atak dronów