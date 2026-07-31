Gazeta Prawna
Świadczenia

500 plus dla seniora, emerytura i inne świadczenia z ZUS wcześniej na koncie. Dlaczego?

ZUS, emerytura, dodatek pielęgnacyjny, 500 plus, świadczenie
500 plus dla seniora, emerytura i inne świadczenia z ZUS wcześniej na koncie. Dlaczego?Shutterstock
Justyna Makowska-Tomalczyk
Justyna Makowska-TomalczykPrawniczka, absolwentka prawa na Uniwersytecie Łódzkim, autorka specjalistycznych treści prawniczych. Od blisko dziesięciu lat w przystępny sposób tłumaczy zawiłości polskiego prawa, redaguje poradniki i FAQ, umowy, regulaminy.
wczoraj, 10:13

Już dziś – 31 lipca 2026 roku – na konta emerytów i rencistów trafią pierwsze przelewy sierpniowych świadczeń. ZUS przyspiesza bowiem wypłaty należności w tym miesiącu. Harmonogram płatności na sierpień pozytywnie zaskoczy wielu seniorów. Sprawdź, kiedy dokładnie dostaniesz pieniądze.

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Wcześniejsze wypłaty z ZUS w sierpniu

ZUS opublikował właśnie oficjalny komunikat i harmonogram terminów wypłat emerytur, rent i innych świadczeń w sierpniu 2026 roku. W najbliższym miesiącu część uprawnionych otrzyma pieniądze wcześniej niż w np. lipcu czy czerwcu. Zmiana wynika z faktu, że aż dwa dni stanowiące termin standardowej wypłaty świadczeń, wypadają w sierpniu w dni wolne od pracy.

ZUS wypłaca świadczenia w jednym z sześciu dni ze stałych terminów tj. 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dniu miesiąca. O tym, kiedy otrzymasz świadczenie, decydują postanowienia z decyzji o jego przyznaniu. Co do zasady, zmiana terminu wypłaty emerytury lub renty może nastąpić wyłącznie na wniosek uprawnionego, składany i uzasadniony wyjątkowymi okolicznościami. W praktyce ZUS przychyla się jednak do wniosku bardzo rzadko.

Jeśli jednak dzień wypłaty świadczenia przypada na dzień wolny od pracy lub sobotę, wówczas ZUS automatycznie przelewa środki wcześniej. Zgodnie z obowiązującą zasadą, powinny one trafić na konto uprawnionego nie później niż ostatniego dnia roboczego poprzedzającego normalny dzień wypłaty świadczenia.

Harmonogram emerytur i rent na sierpień

Kiedy otrzymasz pieniądze z ZUS? Sierpniowe emerytury, renty i inne świadczenia wysłane zostaną na konto bankowe uprawnionych w następujących terminach:

• 30 lipca– osoby uprawnione, które świadczenie w normalnych warunkach otrzymują 1 sierpnia;

• 6 sierpnia;

• 10 sierpnia;

• 13 sierpnia – osoby uprawnione, które świadczenie w normalnych warunkach otrzymują 15 sierpnia;

• 20 sierpnia;

• 25 sierpnia.

A co ze świadczeniami przekazywanymi za pośrednictwem poczty? Zgodnie z komunikatem emerytury i renty doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 28 lipca, a dwa tygodnie później – 11 sierpnia.

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Jakie świadczenia dodatkowe ZUS wypłaca z emeryturą?

Warto przypomnieć, że razem z przelewem emerytur i rent, ZUS przekazuje także uprawnionym inne świadczenia. Na konta tego samego dnia trafiają przede wszystkim stałe dodatki, takie jak dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki, czy ryczałt energetyczny. W wyznaczonych przez Radę Ministrów terminach na rachunki bankowe emerytów wraz z zasadniczym świadczeniem wpływa także trzynasta i czternasta emerytura.

ZUS w terminach ustalonych dla emerytur i rent przelewa także pieniądze tytułem dodatkowego wsparcia m.in. świadczenie uzupełniające 500 plus.

Zasady wypłat emerytur i rent z ZUS

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami każdy może wybrać w jakiej formie otrzyma emeryturę i rentę – w gotówce, czy przelewem na konto. ZUS, który regularnie zachęca jednak seniorów do zmiany, także i w komunikacie o terminach przelewów świadczeń sierpniowych przypomniał o możliwości i korzyściach przekazywania środków na rachunek bankowy.

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z oficjalnymi propozycjami, ZUS chciałby, aby nawet od 2027 roku emerytury i renty wypłacane były wyłącznie na rachunek bankowy. Miałoby to przynieść wymierne oszczędności, bowiem jak podkreśla ZUS, taki sposób przekazywania świadczeń jest tańszy niż korzystanie z pomocy operatora pocztowego.

Propozycje ZUS nie spotkały się jednak jak dotąd z aprobatą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Temat dzieli także samych seniorów. Opinie ekspertów oraz konkretne wyliczenia ZUS nie wykluczają jednak dalszej dyskusji nad propozycją.

Podstawa prawna

zus.pl

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Źródło: gazetaprawna.pl
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