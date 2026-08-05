W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami Państwowa Inspekcja Pracy ponownie wyjaśniła zasady stosowania przepisów Kodeksu pracy dotyczących pracy w czasie upałów. Inspekcja zwraca uwagę, że choć obowiązujące przepisy nie określają maksymalnej dopuszczalnej temperatury w pomieszczeniach pracy, nie oznacza to, że pracodawca jest zwolniony z obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Ważne Podczas kontroli inspektorzy mogą oceniać, czy pracodawca podjął odpowiednie działania ograniczające skutki wysokich temperatur oraz czy warunki pracy nie zagrażają zdrowiu pracowników.

Pracownik nie musi czekać na zgodę przełożonego

Jeżeli warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, pracownik może samodzielnie zdecydować o powstrzymaniu się od wykonywania obowiązków. Powinien jednak niezwłocznie poinformować o tym przełożonego. Przepisy nie uzależniają skorzystania z tego prawa od uzyskania wcześniejszej zgody pracodawcy.

Ocena, czy zagrożenie jest na tyle poważne, aby przerwać pracę, należy w pierwszej kolejności do pracownika. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy wysoka temperatura powoduje złe samopoczucie, zawroty głowy, trudności z oddychaniem lub inne objawy mogące świadczyć o zagrożeniu zdrowia.

Powstrzymanie się od pracy nie oznacza możliwości opuszczenia zakładu

PIP przypomina jednocześnie, że skorzystanie z prawa do powstrzymania się od pracy nie oznacza automatycznie możliwości zakończenia dnia pracy i powrotu do domu. Pracownik powinien pozostać do dyspozycji pracodawcy do końca swojej zmiany. W tym czasie pracodawca może powierzyć mu inne obowiązki, które będą wykonywane w bezpieczniejszych i bardziej komfortowych warunkach.

Ważne Szczególną ostrożność powinny zachować osoby cierpiące na choroby układu krążenia lub serca, ponieważ wysokie temperatury mogą znacząco zwiększać ryzyko pogorszenia stanu zdrowia.

Obowiązki pracodawcy podczas upałów

Pracodawca ma obowiązek podejmować działania ograniczające negatywny wpływ wysokich temperatur na pracowników. W praktyce może to oznaczać m.in.:

organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki,

wprowadzanie dodatkowych przerw,

skracanie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione warunkami,

dostosowywanie organizacji pracy do aktualnych zagrożeń wynikających z wysokiej temperatury.

Zakres tych obowiązków wynika z art. 207 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.). Przepis nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz reagowanie na zmieniające się warunki wykonywania pracy.

Kiedy pracownik może przerwać pracę?

Prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy reguluje art. 210 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem pracownik może przerwać pracę, jeżeli warunki pracy nie odpowiadają wymaganiom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia lub życia albo gdy wykonywana praca może narazić na takie niebezpieczeństwo inne osoby. Jedynym obowiązkiem pracownika jest niezwłoczne zawiadomienie o tym przełożonego.

PIP uruchomiła infolinię dotyczącą pracy w czasie upałów

Osoby, które mają wątpliwości dotyczące stosowania przepisów o bezpieczeństwie pracy podczas upałów, mogą skorzystać ze specjalnej infolinii Państwowej Inspekcji Pracy. Jest ona dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem 22 626 43 67.

Źródło: PAP