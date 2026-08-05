Gazeta Prawna
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Zmiany na stacjach paliw. Orlen przerywa dotychczasowy trend

Mężczyzna tankuje paliwo na stacji bezynowej
Ceny na stacjach paliw w sierpniu bardzo wzrosły. Czy ten trend się zmieni?Shutterstock
Agnieszka Olkowicz
dzisiaj, 12:35

Po długim okresie utrzymywania wysokich stawek Orlen zdecydował się na obniżkę hurtowych cen paliw. To pierwsza taka zmiana od wielu miesięcy, która może w najbliższym czasie wpłynąć także na ceny widoczne na stacjach.

Skrót artykułu

Początek sierpnia przyniósł wzrost cen paliw, a co za tym idzie, większe obciążenie dla kieszeni kierowców. Orlen zapowiada skorygowanie cen paliw w sprzedaży hurtowej, przerywając trwający od miesięcy trend. Choć zmiana nie oznacza jeszcze automatycznych obniżek przy dystrybutorach, rynek zwykle reaguje na takie decyzje z niewielkim opóźnieniem.

To pierwsza korekta cen od dawna

Jak podaje portal WNP, Orlen zdecydował się obniżyć hurtowe ceny paliw. To pierwsza taka decyzja od wielu miesięcy i jednocześnie wyraźne odejście od dotychczasowej polityki utrzymywania wyższych stawek.

Zmiany obejmą benzynę i diesla

Korekta cen dotyczy zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Skala obniżek nie jest jednak identyczna dla wszystkich rodzajów paliwa, dlatego wpływ zmian może różnić się w zależności od segmentu rynku.

Co ta decyzja oznacza dla kierowców?

Na ten moment obniżka odnosi się wyłącznie do rynku hurtowego, czyli do paliwa kupowanego przez operatorów stacji. Nie przekłada się więc od razu na niższe ceny dla klientów detalicznych.

W praktyce jednak stawki przy dystrybutorach często reagują na zmiany hurtowe po kilku dniach. Jeśli właściciele stacji uwzględnią niższe koszty zakupu w swoich cennikach, kierowcy mogą wkrótce zapłacić mniej za tankowanie.

Sierpniowe podwyżki

Ceny paliw na stacjach po 3 sierpnia wyraźnie wzrosły, a rzeczywiste stawki okazują się wyższe od wcześniejszych prognoz analityków. Najmocniej widać to przy benzynie 95 i dieslu, które na części stacji zbliżają się do bardzo wysokich poziomów, a w przypadku oleju napędowego pojawiają się już obawy przed przebiciem granicy 9 zł za litr.

Aktualne ceny na stacjach paliw

Obecnie benzyna 95 kosztuje realnie około 7,29-7,79 zł/l w zależności od stacji. Tańsze oferty pojawiają się m.in. w Carrefourze, Amic i Moyi. Diesel na niektórych stacjach dochodzi już do 8,44 zł/l. Także LPG przestaje być tak tanie jak wcześniej i na części stacji kosztuje już około 3,29 zł/l.

Dlaczego Orlen planuje zmienić cenniki?

Na poziom cen hurtowych wpływa kilka kluczowych elementów. Znaczenie mają przede wszystkim:

  • notowania ropy na światowych rynkach,
  • kurs dolara,
  • bieżąca sytuacja na rynku gotowych paliw.

Według informacji przywoływanych przez WNP, ostatnie zmiany cen surowców oraz większa stabilizacja rynkowa stworzyły warunki do wprowadzenia korekty w cennikach.

Źródło: WNP, Infor

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Źródło: gazetaprawna.pl
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cenypaliwostacja benzynowa

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