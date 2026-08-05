Komunikat dotyczy produktu marki Genuss Plus Kids oraz dwóch przekąsek enerBiO. W pierwszym przypadku stwierdzono obecność bakterii Salmonella, w pozostałych wykryto przekroczenie dopuszczalnego poziomu toksyn pleśniowych.

Czy informacje obejmują polską sieć sklepów Rossmann?

Informacje nie dotyczą polskiej sieci Rossmann, jednak mogą być istotne dla osób, które kupiły wymienione przekąski podczas pobytu w Niemczech lub otrzymały je od bliskich.

Zwrot produktów bez dowodu zakupu

Rossmann zaleca, aby nie spożywać żadnej ze wskazanych przekąsek. Produkty można oddać do sklepów sieci działających na terenie Niemiec bez okazania paragonu. Klientom przysługuje zwrot ceny zakupu.

Dwie przekąski enerBiO objęte ostrzeżeniem

Sieć ostrzega przed dwiema przekąskami marki enerBiO. Jedna z nich to enerBiO Dinkel Waffeln w opakowaniu 11 g, czyli wafle orkiszowe oznaczone numerem GTIN 4305615676876. Wycofanie obejmuje produkt z datą minimalnej trwałości do 18 stycznia 2027 r. W orkiszu wykorzystanym do jego wytworzenia wykryto zbyt wysoką zawartość ochratoksyny A. Jest to mykotoksyna produkowana przez niektóre gatunki pleśni.

Drugie ostrzeżenie obejmuje enerBiO Mais Waffeln Salted Caramel Limited Edition w opakowaniu 50 g, czyli wafle kukurydziane. Numer GTIN produktu to 4068134162755. Wycofano partie z datami minimalnej trwałości: 10, 12, 16 i 18 lutego 2027 r. Badania wykazały przekroczenie dopuszczalnego poziomu aflatoksyny B1, czyli toksyny pleśniowej o szkodliwym działaniu na organizm. Należy ona do związków, które mogą uszkadzać materiał genetyczny i zwiększać ryzyko rozwoju nowotworów.

Salmonella wykryta w chipsach jabłkowych

Najnowsze ostrzeżenie dotyczy jabłkowych chipsów owocowych Genuss Plus Kids Fruchtchips Apfel w opakowaniu 35 g. Z obrotu wycofano partię C110862 MA, której data minimalnej trwałości upływa 24 lutego 2027 r. W czasie wewnętrznych badań jakościowych w produkcie stwierdzono obecność bakterii Salmonella.