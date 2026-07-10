Interpretacja może dotyczyć zarówno istniejącego stanu faktycznego, jak i planowanego modelu współpracy. We wniosku należy szczegółowo opisać wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny charakteru stosunku prawnego oraz przedstawić własne stanowisko.

Jakie korzyści daje interpretacja indywidualna?

Najistotniejszą korzyścią dla wnioskodawcy jest uzyskanie ochrony prawnej w przypadku zastosowania się do wydanej interpretacji. Oznacza to, że przedsiębiorca, który rzetelnie i zgodnie z rzeczywistością przedstawi we wniosku wszystkie warunki współpracy, a następnie będzie postępował zgodnie z uzyskaną interpretacją, nie może zostać obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi ani karami w zakresie objętym interpretacją. W praktyce pozwala to ograniczyć ryzyko związane z wyborem właściwej formy zatrudnienia oraz zwiększa bezpieczeństwo prowadzonej działalności.

Interpretacja jest wiążąca dla organów Państwowej Inspekcji Pracy, co oznacza, że organy te są zobowiązane respektować jej treść i mogą ją zmienić lub uchylić jedynie w przypadku zmiany okoliczności sprawy. Daje to przedsiębiorcy większą przewidywalność skutków prawnych oraz możliwość prowadzenia współpracy w oparciu o oficjalne stanowisko Głównego Inspektora Pracy.

Należy jednak pamiętać, że ochrona wynikająca z interpretacji obejmuje wyłącznie sytuację, w której rzeczywisty sposób wykonywania współpracy odpowiada opisowi przedstawionemu we wniosku. Jeżeli w toku kontroli zostanie ustalone, że rzeczywisty stan faktyczny odbiega od opisanego przez wnioskodawcę, organ Państwowej Inspekcji Pracy będzie uprawniony do samodzielnej oceny charakteru stosunku prawnego.

Kiedy można wystąpić o interpretację?

Interpretacja indywidualna może dotyczyć wyłącznie ustalenia, czy przedstawiony we wniosku stosunek prawny stanowi stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Z wnioskiem o wydanie interpretacji może wystąpić podmiot podlegający kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, wskazany w art. 13 pkt 1–6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek powinien zawierać:

dane identyfikujące wnioskodawcę,

opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,

wskazanie przepisów będących przedmiotem interpretacji,

stanowisko wnioskodawcy,

dowód uiszczenia opłaty,

dokumenty lub inne dowody potwierdzające przedstawione okoliczności, jeżeli wnioskodawca nimi dysponuje.

Ważne W przypadku braków formalnych lub braku dowodu uiszczenia opłaty wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Ile kosztuje interpretacja PIP i kiedy ją otrzymam?

Wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł. Jeżeli jeden wniosek obejmuje więcej niż jeden odrębny stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, opłatę należy uiścić od każdego z nich. Interpretacja powinna zostać wydana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Kiedy PIP odmówi wydania interpretacji?

Interpretacja nie zostanie wydana w zakresie elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które w dniu złożenia wniosku są już przedmiotem postępowania administracyjnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Pracy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czy interpretacja chroni przedsiębiorcę?

Interpretacja nie jest formalnie wiążąca dla przedsiębiorcy – może on zdecydować, czy się do niej zastosuje. Jeżeli jednak postąpi zgodnie z jej treścią, korzysta z ochrony przed sankcjami administracyjnymi, finansowymi i karami w zakresie objętym interpretacją. Jednocześnie interpretacja wiąże organy Państwowej Inspekcji Pracy, o ile rzeczywisty sposób wykonywania współpracy odpowiada opisowi przedstawionemu we wniosku.

Publikacja interpretacji w BIP

Treść wydanych interpretacji będzie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz innych podmiotów wskazanych w ich treści.

Opracowano na podstawie materiałów ze strony PIP.