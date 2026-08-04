Gazeta Prawna
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Przełomowe świadczenie dla tysięcy seniorów już od 7 sierpnia. 3410 zł, to jednak górna granica

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Ustawa o osobach starszych: Jak uzyskać bon senioralny? Próg dochodowy i zakres usługShutterstock
oprac. Kasper Starużyk
44 minut temu

Rząd przeznaczy miliard złotych na przełomowy program wsparcia seniorów. Już od 7 sierpnia wchodzi w życie ustawa wprowadzająca bon senioralny – specjalne świadczenie niepieniężne przeznaczone na bezpłatną pomoc w codziennym funkcjonowaniu, pielęgnacji i sprawach zdrowotnych. Program skierowany jest do osób po 65. roku życia z dochodem do 3410 zł. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z nowych usług opiekuńczych organizowanych przez gminy.

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Umowa z gminą i ocena braku samodzielności. Nowy projekt rozporządzenia

W celu otrzymania bonu senioralnego konieczne będzie zawarcie umowy z gminą, a wymiar wsparcia będzie uzależniony od poziomu niezaspokojonych potrzeb - wynika z opublikowanego we wtorek projektu rozporządzenia w sprawie określenia Programu Bonu Senioralnego.

Ustawa o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej wejdzie w życie 7 sierpnia. Projekt rozporządzenia, które pozwoli na wdrożenie Programu Bonu Senioralnego, przygotowała pełnomocnik rządu ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.

Szczegółowe kryteria wsparcia. Zobacz, w czym pomoże opieka

Z projektu wynika, że kwalifikacja do otrzymania bonu senioralnego będzie uzależniona od poziomu niezaspokojenia potrzeb życia codziennego seniora - związanych z poruszaniem się, żywieniem, ubieraniem, utrzymywaniem higieny osobistej, załatwianiem czynności fizjologicznych, przyjmowaniem leków oraz monitorowaniem stanu zdrowia, zarządzaniem sprawami domowymi, utrzymywaniem aktywności fizycznej i intelektualnej, kontaktu z przyrodą oraz uczestnictwem w życiu społecznym i kulturalnym.

Wymiar wsparcia będzie określony w umowie zawieranej pomiędzy seniorem a gminą. Celem jest precyzyjne dostosowanie zakresu usług do warunków lokalnych i indywidualnych potrzeb seniora.

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Miliard złotych z budżetu państwa. Zasady finansowania i kolejność gmin

Program będzie finansowany z budżetu państwa. Łącznie w latach 2026-2028 na ten cel przeznaczonych zostanie miliard złotych (100 mln zł w 2026 r., 400 mln zł w 2027 r. oraz 500 mln zł w 2028 r.).

Środki będą przekazywane gminom w formie dotacji celowych przez wojewodów. Pierwszeństwo w przyznawaniu środków będą miały gminy, w których dotychczas nie realizowano publicznych usług opiekuńczych, w drugiej kolejności gminy świadczące je dla maksymalnie 10 osób, a w dalszej kolejności te o najwyższej prognozowanej dynamice wzrostu liczby seniorów.

Bonem senioralnym gminy nie będą mogły zastępować dotychczasowych usług opiekuńczych.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Kto otrzyma bon senioralny? Wiek, próg dochodowy i forma świadczenia

Bon senioralny będzie świadczeniem niepieniężnym, przyznawanym na usługi doraźne, trwające maksymalnie dwa tygodnie, polegające na pomocy w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego, jak pomoc w ubraniu się, przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku, ale też na wsparciu w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych czy zapewnieniu kontaktu z otoczeniem.

Bon ma być dostępny dla każdego, kto ukończył 65 lat, jest obywatelem Polski, Unii Europejskiej (lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej albo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), a jego średni dochód nie przekracza 3410 zł.

Program ma być wprowadzany stopniowo, w pierwszej kolejności w gminach, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów.

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Źródło: PAP
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