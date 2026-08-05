Firmy chcą nawet kilku miesięcznych świadczeń. Państwo wydało ostrzeżenie

Do Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych dociera coraz więcej sygnałów o działalności podmiotów komercyjnych, które proponują odpłatną pomoc przy ubieganiu się o świadczenie wspierające. W zamian oczekują bardzo wysokiego wynagrodzenia, które w niektórych przypadkach odpowiada wartości nawet kilku miesięcznych wypłat.

Nie chcemy, aby osoby z niepełnosprawnością oddawały część należnego im wsparcia finansowego za usługi, które nie są konieczne. Państwo zapewnia bezpłatny dostęp do informacji i pomocy na każdym etapie ubiegania się o świadczenie - podkreśla dr Krzysztof Czechowski, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Urząd przypomina, że skorzystanie z usług pośrednika jest wyłącznie dobrowolne i nie zwiększa szans na otrzymanie świadczenia ani nie przyspiesza postępowania.

Za złożenie wniosku nie trzeba płacić ani złotówki

Procedura uzyskania świadczenia wspierającego została przygotowana tak, aby osoba z niepełnosprawnością mogła przeprowadzić ją samodzielnie lub z pomocą bliskich. Przepisy nie wymagają korzystania z kancelarii, doradców ani innych firm oferujących odpłatne pośrednictwo.

Bezpłatne wsparcie można uzyskać m.in. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wojewódzkich zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz Biurze Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Nie wierz w obietnice „gwarantowanego świadczenia” czy szybszej decyzji

Biuro Pełnomocnika Rządu ostrzega również przed firmami, które przekonują klientów, że są w stanie zwiększyć szanse na uzyskanie świadczenia lub przyspieszyć rozpatrzenie sprawy. Takie zapewnienia mogą wprowadzać w błąd. Decyzję o poziomie potrzeby wsparcia podejmuje wyłącznie właściwy wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Żaden pośrednik nie ma wpływu na liczbę przyznanych punktów, decyzję o przyznaniu świadczenia ani kolejność rozpatrywania spraw. Przed podpisaniem umowy warto dokładnie sprawdzić jej warunki, wysokość wynagrodzenia oraz zakres udzielanego pełnomocnictwa.

Świadczenie wspierające można dostać w dwóch krokach

Żeby otrzymać świadczenie wspierające, najpierw należy złożyć wniosek do właściwego wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji można złożyć elektroniczny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę świadczenia. Na żadnym z tych etapów korzystanie z odpłatnych usług nie jest wymagane.

Świadczenie wspierające wynosi nawet 4353 zł miesięcznie

O świadczenie wspierające mogą ubiegać się pełnoletnie osoby z niepełnosprawnością, które spełniają określone warunki i wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat, mają obywatelstwo Polski, państwa Unii Europejskiej lub państwa EFTA, legalnie przebywają w Polsce oraz otrzymały decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów.

Osoby, które uzyskają od 95 do 100 punktów, otrzymają 4353 zł miesięcznie, co odpowiada 220 proc. renty socjalnej. Przy wyniku 90 - 94 punkty świadczenie wyniesie 3562 zł, przy 85 - 89 punktach - 2375 zł, przy 80 - 84 punktach - 1583 zł, przy 75- 79 punktach - 1188 zł, natomiast osoby z wynikiem 70 - 74 punkty otrzymają 792 zł miesięcznie.

Świadczenie wspierające bez kryterium dochodowego. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto

Świadczenie wspierające nie zależy od wysokości dochodów osoby z niepełnosprawnością ani od tego, czy pobiera ona inne świadczenia. Po przyznaniu prawa do pomocy pieniądze są przekazywane bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Za wypłatę świadczenia odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypłaty realizowane są w stałych terminach przypadających na 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dzień miesiąca. Jeżeli ustalony termin wypłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS przekazuje środki wcześniej.