Wyższy dodatek pielęgnacyjny w 2027 roku. Czy to już pewne?

Dodatek pielęgnacyjny to jeden z dodatków do emerytur i rent wypłacany przez ZUS zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komu przysługuje? Prawo do dodatku pielęgnacyjnego mają osoby, którym przysługuje prawo do emerytury i renty, jeżeli:

• ukończyły 75. rok życia albo

• zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Co istotne, osoby, które ukończyły określony w art. 75 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wiek, prawo do dodatku pielęgnacyjnego nabywają z urzędu. Nie muszą zatem przedstawiać żadnego zaświadczenia o swoim stanie zdrowia i czekać na decyzję ZUS.

Uzyskanie dodatku pielęgnacyjnego, zanim ukończy się 75. rok życia, wymaga nieco starania. Podstawą przyznania prawa do dodatku jest bowiem całkowity brak zdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji, a fakt ten musi zostać stwierdzony przez lekarza orzecznika ZUS. Orzekanie odbywa się na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej załączonej przez osobę zainteresowaną wraz z wnioskiem o dodatek pielęgnacyjny. Jeśli lekarz orzecznik uzna to za konieczne, może skorzystać także z dodatkowych opinii lekarza konsultanta lub psychologa, skierować osobę na dodatkowe badania, a nawet na obserwację szpitalną.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny można złożyć w każdym momencie osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS. Możliwe jest także wysłanie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami za pośrednictwem operatora pocztowego. Warto także pamiętać o możliwości wysłania wniosku drogą elektroniczną.

Co oznacza całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji? Zgodnie z przepisami za osobę całkowicie niezdolną do pracy uznaje się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Niezdolną do samodzielnej egzystencji jest zaś osoba, która wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb życiowych.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego 2027

Dodatek pielęgnacyjny to stała kwota, która podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym waloryzacja ta jest przeprowadzana. Obecnie (od marca 2026 roku) jego wysokość wynosi 366,68 zł. Co ważne, w przypadku osób, posiadających status inwalidy wojennego, świadczenie to jest wyższe i wynosi 550,02 zł.

Opublikowany na stronach rządowych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent zakłada wzrost dodatku o ok.zus, czyli około 12,76 zł w przyszłym roku. Dzięki temu osoby uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego powinny otrzymywać od marca 2027 roku 379,44 zł tytułem wsparcia. Inwalidzi wojenni mogą zaś liczyć na dodatek w wysokości 569,16 zł.

Trzeba jednak pamiętać, że powyższe wyliczenie opiera się jedynie na propozycji przyjętej przez Radę Ministrów 9 czerwca 2026 roku. W toku wspólnego posiedzenia Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego nie udało się jednak wypracować wspólnego stanowiska. Podobnym rezultatem zakończyło się Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Na ogłoszenie ostatecznego i oficjalnego wskaźnika waloryzacji będziemy musieli poczekać zatem do I kwartału 2027 roku.