Nowy limit wsparcia finansowego z PFRON. Jaka kwota przysługuje w 2026 roku?

Wysokość świadczeń przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych w miejscach zamieszkania jest ustawowo powiązana z ogólnopolskimi wskaźnikami makroekonomicznymi. Ile najwięcej można dostać na remont mieszkania? Graniczną wartość pomocy finansowej jest 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (9652,19 zł brutto). Oznacza to, że maksymalny pułap wsparcia wynosi 144 782,85 zł brutto.

Osoby z niepełnosprawnością powinny pamiętać, że konieczny jest również wkład własny. Kwota, którą trzeba przeznaczyć z własnego budżetu jest niewielka:

Wsparcie ze środków PFRON: pokrycie do 95% wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych w kosztorysie.

pokrycie do kwalifikowalnych ujętych w kosztorysie. Wkład własny: obowiązek pokrycia przez osobę składającą wniosek co najmniej 5% całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

Uwaga! Ostateczny wymiar przyznanej dotacji jest uzależniony od specyfiki planowanych prac, stopnia barier w lokalu oraz alokacji budżetowej, jaką dysponuje dany samorząd w danym roku.

W codziennej praktyce samorządowej przyznawane kwoty są dostosowywane do realnych potrzeb wnioskodawców. Najczęściej zasilają one budżety domowe sumami od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych na dany lokal.

Uprawnienia i formalności. Kto może ubiegać się o dofinansowanie z PFRON?

Nie każdy otrzyma pieniądze na usunięcie barier architektonicznych i remont domu. Konieczne jest spełnienie trzech wymogów:

Aktualne orzeczenie: posiadanie ważnego dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na mocy przepisów jako równoważne.

posiadanie ważnego dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na mocy przepisów jako równoważne. Potwierdzenie barier funkcjonalnych: udokumentowanie trudności w samodzielnym poruszaniu się, które uniemożliwiają lub bezwzględnie utrudniają codzienne użytkowanie dotychczasowej przestrzeni życiowej.

udokumentowanie trudności w samodzielnym poruszaniu się, które uniemożliwiają lub bezwzględnie utrudniają codzienne użytkowanie dotychczasowej przestrzeni życiowej. Prawo do lokalu: legitymowanie się tytułem prawnym do nieruchomości (np. prawo własności, spółdzielcze prawo do lokalu bądź umowa najmu).

Ważne! W przypadku osób wynajmujących nieruchomość lub posiadających jedynie udział w prawie własności, niezbędne jest przedstawienie oficjalnej, pisemnej zgody właściciela lokalu na przeprowadzenie wnioskowanych prac budowlanych.

Katalog prac objętych dofinansowaniem PFRON. Na co można wydać pieniądze?

Dofinansowanie ze środków PFRON na remont domu ma ściśle określony cel. Wsparcie kierowane jest wyłącznie na modernizacje, które w bezpośredni sposób eliminują przeszkody architektoniczne i ułatwiają osobom z niepełnosprawnościami codzienne funkcjonowanie.

1. Adaptacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

Demontaż standardowej wanny i instalacja bezprogowego natrysku typu walk-in.

Montaż specjalistycznych siedzisk, atestowanych poręczy oraz uchwytów ściennych.

Instalacja ceramiki sanitarnej dopasowanej pod kątem ergonomii do potrzeb osób na wózkach.

Niwelacja stopni, progów oraz całkowite wyrównanie poziomu posadzki.

2. Przebudowa ciągów komunikacyjnych

Poszerzenie otworu drzwiowego w celu zapewnienia swobodnego przejazdu wózkiem.

Likwidacja progów podłogowych na stykach poszczególnych pomieszczeń.

Zmiana układu ścian działowych celem utworzenia odpowiedniej przestrzeni manewrowej.

3. Dostępność zewnętrzna i dźwigi

Budowa podjazdów oraz ramp zewnętrznych.

Instalacja podnośników, krzesełek dźwigowych oraz platform pionowych.

Wyłączenia finansowe. Jakich kosztów PFRON nie pokryje?

Ponieważ dofinansowanie z PFRON ma zostać przeznaczone na usunięcie barier, prace o charakterze wyłącznie estetycznym, dekoracyjnym lub stanowiące standardowy remont odświeżający nie kwalifikują się do uzyskania wsparcia. Fundusz nie finansuje zatem rutynowych prac konserwacyjnych ani podnoszenia standardu wykończenia wnętrza.

Tych kosztów remontu PFRON nie dofinansuje [TABELA]

Obszar inwestycji Prace kwalifikujące się do wsparcia Wydatki niekwalifikowane (brak wsparcia) Łazienka Montaż uchwytów, montaż strefy walk-in, dostosowana miska WC Wymiana kafelków ze względów wizualnych, luksusowa armatura Kuchnia Obniżenie blatów, montaż szafek z systemem opuszczania Zakup standardowego sprzętu AGD (zmywarka, lodówka, piekarnik) Komunikacja Usunięcie progów, budowa ramp, poszerzenie ościeżnic Malowanie ścian, tapetowanie, wykończenie dekoracyjne

Gdzie złożyć dokumentację? Podział kompetencji samorządowych

Wniosków o dofinansowanie nie składa się bezpośrednio w centrali PFRON ani w jego oddziałach wojewódzkich. Za bezpośrednią obsługę wniosków odpowiadają lokalne jednostki samorządu terytorialnego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR): właściwe dla mieszkańców powiatów ziemskich.

właściwe dla mieszkańców powiatów ziemskich. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR): właściwy dla mieszkańców miast funkcjonujących na prawach powiatu.

Uwaga! Przed złożeniem wniosku warto skontaktować się z właściwym urzędem w celu uzyskania lokalnych formularzy oraz zweryfikowania zasad punktacji obowiązujących na danym terenie.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pieniądze z PFRON na remont mieszkania

Kompletna dokumentacja składana w urzędzie zawiera zaświadczenia medyczne, potwierdzenia prawne oraz wyceny budowlane. Wymagane są:

Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. odpis z księgi wieczystej, umowa najmu).

Pisemna zgoda właściciela obiektu na prowadzenie prac adaptacyjnych (jeśli dotyczy).

Wstępny kosztorys prac ze szczegółowym wykazem materiałów i usług.

Oświadczenie o dochodach oraz składzie gospodarstwa domowego.

Dokumentacja medyczna uzasadniająca konieczność przeprowadzenia zmian w lokalu.

Zasady bezpiecznego finansowania remontu mieszkania. Jak uniknąć odrzucenia wniosku?

Najczęstszym błędem popełnianym przez wnioskodawców jest rozpoczęcie prac adaptacyjnych przed zakończeniem procedury weryfikacyjnej. O czym pamiętać?

Zakaz wcześniejszego rozpoczęcia prac: wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie nie podlegają refundacji. Fundusz finansuje wyłącznie działania realizowane po zawarciu porozumienia.

wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie nie podlegają refundacji. Fundusz finansuje wyłącznie działania realizowane po zawarciu porozumienia. Akceptacja modyfikacji kosztorysu: wszelkie zmiany w zakresie prac lub użytych materiałach wymagają uprzedniego zgłoszenia do urzędu i podpisania aneksu.

wszelkie zmiany w zakresie prac lub użytych materiałach wymagają uprzedniego zgłoszenia do urzędu i podpisania aneksu. Weryfikacja kryteriów lokalnych: poszczególne powiaty stosują własne kryteria preferencyjne, które wpływają na kolejność przyznawania dotacji w danym roku.

Procedura uzyskania dofinansowania krok po kroku