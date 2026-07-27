Niemal 1700 zł z ZUS i nie tylko na dziecko uczące się w roku szkolnym 2026/2027 możesz otrzymać we wrześniu

Jednorazowe świadczenie 300 plus

Każdy z rodziców (w określonych sytuacjach także opiekun, rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej) dziecka rozpoczynającego naukę w szkole w roku szkolnym 2026/2027 może liczyć na 300 zł wsparcia. Program Dobry Start zakłada jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka uczącego się:

• do ukończenia 20. roku życia;

• do ukończenia 24. roku życia w przypadku niepełnosprawności.

Co istotne, świadczenie wypłacane jest bez względu na dochody rodziny. Konieczne jest jedynie złożenie stosownego wniosku w terminie od 1 lipca do 30 listopada.

Przyjmowaniem wniosków, które składane mogą być wyłącznie elektroniczne, a także wypłatą 300 plus zajmuje się ZUS. W ciągu dwóch miesięcy od wpłynięcia wniosku pieniądze trafiają na konto rodziców lub opiekunów dziecka, stąd im szybciej złożysz wniosek, tym szybciej otrzymasz przelew.

800 plus co miesiąc dla każdego dziecka

Świadczenie wychowawcze w kwocie 800 zł przysługuje na każde dziecko, aż do czasu ukończenia przez nie 18. roku życia. Nie jest ono uzależnione od podejmowania przez dziecko nauki w szkole, ale ze względu na kryterium wieku przysługuje przede wszystkim dzieciom uczącym się.

Program Rodzina 800+ zakłada wsparcie dla każdego urodzonego dziecka bez względu na sytuację finansową rodziny. Jego przyznanie nie jest zatem uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, a jedynie od złożenia stosownego wniosku przez odpowiednią osobę. Wniosek o świadczenie składany jest do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną.

Kto może złożyć wniosek i otrzymać świadczenie? Z programu Rodzina 800+ mogą skorzystać:

• rodzice (jeśli dziecko mieszka i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca);

• opiekun faktyczny (jeżeli dziecko mieszka i pozostaje na jego utrzymaniu);

• opiekun prawny;

• dyrektor domu pomocy społecznej (jeśli dziecko zostało w nim umieszczone);

• rodzina zastępcza;

• osoba prowadząca rodzinny dom dziecka;

• dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej;

• dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;

• dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej).

ZUS wypłaca 800 zł co miesiąc, przy czym konieczne jest zachowanie stosownych terminów złożenia wniosku w danym okresie świadczeniowym.

Zasiłek rodzinny w roku szkolnym 2026/2027

Częściowe pokrycie wydatków na utrzymywanie dziecka to podstawowy cel zasiłku rodzinnego, który przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym. Zasiłek mogą oni pobierać aż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole (ale nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia). W przypadku dziecka, które legitymuje się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i uczy się, górna granica wieku przesunięta została na ukończenie 24. roku życia.

O zasiłek mogą się także ubiegać pełnoletnie osoby uczące się, które nie pozostają już na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądu lub ugodą sądową prawa do alimentów od nich.

Co istotne, przyznanie zasiłku rodzinnego uzależnione jest od osiąganych przez rodzinę dochodów. Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny wynosi 674 zł, a dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością – 764 zł.

Na dziecko uczące się w szkole, czyli pomiędzy 5 a 18 rokiem życia, miesięcznie otrzymuje się 124 zł. W przypadku dzieci powyżej 18. roku życia, a do czasu ukończenia 24 lat zasiłek wynosi 135 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Rodziny, którym przyznano prawo do zasiłku rodzinnego i które pobierają comiesięczne wsparcie, mogą liczyć także na jednorazową pomoc z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Dodatek w wysokości 100 zł przysługuje:

• matce;

• ojcu;

• opiekunowi faktycznemu;

• opiekunowi prawnemu.

Wsparcie udzielane jest na wniosek, który można złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego. Co ważne, o dodatek może ubiegać się także osoba ucząca się.

Dodatki do zasiłku rodzinnego mogą mieć także charakter comiesięcznego wsparcia. Jednym z nich jest dodatek w wysokości 113 zł na dziecko, który przysługuje w związku z podjęciem przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania i zamieszkiwaniem w tej miejscowości. Drugi dodatek dotyczy zaś sytuacji, gdy dziecko uczące się poza miejscem zamieszkania do takiej szkoły dojeżdża. Jego wysokość wynosi 69 zł. Dodatki wypłacane są w trybie miesięcznym przez 10 miesięcy roku szkolnego.

Świadczenia socjalne dla ucznia z systemu oświaty

Pomoc dla ucznia w trudnej sytuacji życiowej przewiduje też ustawa o systemie oświaty. Zakłada ona dwa rodzaje wsparcia socjalnego tj.:

• stypendium szkolne;

• zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne to pomoc dla ucznia, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialne z powodu m.in. bezrobocia, niepełnosprawności, choroby, wielodzietności, alkoholizmu, narkomanii lub innych powodów. Aby otrzymać świadczenie, miesięczny dochód na członka rodziny nie może być wyższy niż 823 zł. Comiesięczne stypendium wypłacane przez 10 miesięcy roku szkolnego nie może być zaś niższe niż 99,20 zł i wyższe niż 248,00 zł.

Zasiłek szkolny to z kolei jednorazowa pomoc dla ucznia, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Jego wysokość nie może być wyższa niż 620 zł.