Jak powiększyć comiesięczny budżet seniora o 500 zł? Co powinieneś wiedzieć o świadczeniu uzupełniającym z ZUS

Świadczenie 500 plus dla seniora – warunki

Świadczenie uzupełniające to rodzaj wsparcia dla osób, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. Nazywane jest ono potocznie 500 plus dla seniora i to właśnie ta grupa społeczna jest największym beneficjentem świadczenia. Wynika to przede wszystkim z sytuacji zdrowotnej, finansowej, a nierzadko i rodzinnej osób w starszym wieku.

Kto może otrzymać wsparcie? Są to osoby, które:

• ukończyły 18. rok życia (statystycznie najwięcej beneficjentów jest jednak wśród seniorów);

• są niezdolne do samodzielnej egzystencji, co zostało potwierdzone orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

• nie są uprawnione do emerytury ani renty, nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego, które finansowane jest ze środków publicznych ani nie są uprawnione do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych albo jeśli mają prawo do takich świadczeń, ich łączna kwota nie przekracza określonego kryterium dochodowego;

• mają miejsce zamieszkania w Polsce;

• mają obywatelstwo polskie lub jako obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej mają prawo do pobytu lub pobytu stałego w Polsce;

• jako cudzoziemcy legalnie przebywają na terytorium Polski.

Co zrobić, żeby otrzymać 500 zł świadczenia?

Otrzymanie 500 zł tytułem świadczenia uzupełniającego wymaga złożenia wniosku. Co ważne, szczególnie z punktu widzenia seniorów borykających się z trudnościami zdrowotnymi, wniosek można złożyć samodzielnie, ale może zrobić to także przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik lub opiekun faktyczny.

Jak złożyć stosowny dokument? Możliwe jest:

• złożenie wniosku w każdej placówce ZUS;

• przesłanie wniosku pocztą;

• wypełnienie wniosku elektronicznie przez PUE ZUS.

W ciągu 30 dni od chwili wyjaśnienia ostatniej okoliczności, która warunkuje przyznanie świadczenia uzupełniającego, wydawana jest stosowna decyzja. To o tyle istotne, że możliwe jest, że orzeczenie o stwierdzeniu niezdolności do samodzielnej egzystencji wymaga uprawomocnienia, stąd termin liczony będzie dopiero od tego dnia.

Warto przy tym zaznaczyć, że świadczenie zostanie przyznane od miesiąca, w którym uprawniony spełnia warunki, ale nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o 500 plus dla seniora krok po kroku

Wypełnienie wniosku nie jest trudne. W razie wątpliwości można także skorzystać z pomocy, której w swoich placówka udziela ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej. Jak wypełnić druk wniosku ESUN krok po kroku?

We wniosku należy podać następujące informacje:

• dane osoby uprawnionej (imię, nazwisko, numer PESEL, a jeśli go nie ma to numer i serię dowodu osobistego lub numer paszportu, adres zamieszkania lub miejsca pobytu, adres do korespondencji);

• inne informacje, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia uzupełniającego np. jeśli nie wnioskujący nie posiada obywatelstwa polskiego, konieczne jest wskazanie tytułu prawnego do przebywania na terytorium Polski;

• wskazać sposób wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do wypłaty.

Należy także pamiętać o podpisaniu wniosku przez wnioskującego, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Do wniosku trzeba również dołączyć stosowne orzeczenia, oświadczenia i dokumenty. Są to:

• orzeczenie stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo inne orzeczenie warunkujące przyznanie świadczenia;

• dokumenty potwierdzające prawo do emerytury i renty zagranicznej oraz ich wysokość – jeżeli wnioskodawca jest uprawniony do tych świadczeń;

• oświadczenie osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego bądź pełnomocnika o nieposiadaniu prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub o posiadaniu prawa do nich wraz ze wskazaniem nazwy, organu przyznającego i jego wysokości.

Jeżeli w chwili składania wniosku osoba ubiegająca się o świadczenie 500 plus nie ma orzeczenia, które potwierdza niezdolność, nic straconego. Możliwe jest dołączenie zaświadczenia o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku oraz dokumentacji medycznej i innych dokumentów pozwalających ocenić niezdolność do samodzielnej egzystencji np. karty badania profilaktycznego, dokumentacji z rehabilitacji.

Czy zawsze otrzymasz 500 zł?

Nawet jeżeli senior lub osoba młodsza nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji, w niektórych wypadkach nie otrzyma comiesięcznego wsparcia w kwocie 500 zł. Kluczowe jest spełnienie kryterium dochodowego. Jeżeli osoba jest uprawniona do emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, ich łączna kwota nie może przekroczyć 2687,67 zł brutto. To 135,28 zł więcej niż przed marcową waloryzacją świadczeń.

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje także osobom, które są tymczasowo aresztowane lub odbywają karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest jedynie odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Jak „złotówka za złotówkę” zmniejsza 500 plus dla seniora?

W kontekście świadczenia uzupełniającego 500 plus należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię związaną z wysokością pobieranych świadczeń. Zgodnie z przepisami świadczenie uzupełniające wynosi maksymalnie 500 zł, ale łączna kwota tego świadczenia i innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może być wyższa niż 2157,80 zł.

Jeśli jednak uprawniony do świadczenia uzupełniającego pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie i ich wartość razem ze świadczeniem uzupełniającym 500 zł przekraczałaby limit 2157,80 zł, wówczas wysokość świadczenia uzupełniającego będzie pomniejszana i wynosić będzie różnicę między kwotą kryterium 2687,67 zł a łączną kwotą przysługujących świadczeń.