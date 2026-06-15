Pracodawca zatrudnia tyle osób? Musi utworzyć fundusz socjalny. Sprawdź, czy należą Ci się świadczenia i jak je dostać

Kiedy pracodawca musi utworzyć ZFŚS?

Obowiązek utworzenia funduszu dotyczy:

Pracodawców zatrudniających min. 50 pracowników (stan na 1 stycznia danego roku, w przeliczeniu na pełne etaty);

(stan na 1 stycznia danego roku, w przeliczeniu na pełne etaty); Pracodawców zatrudniających min. 20, ale mniej niż 50 pracowników – jeśli zakładowa organizacja związkowa złoży wniosek ;

– jeśli zakładowa organizacja związkowa złoży ; Jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – bez względu na liczbę pracowników (nawet jeśli zatrudniają tylko kilka osób).

Ważne Liczy się liczba pracowników na 1 stycznia. Jeśli w tym dniu firma zatrudniała 50 osób, musi utworzyć ZFŚS na cały rok – nawet jeśli później zatrudnienie spadnie.

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Kiedy pracodawca może utworzyć ZFŚS?

Pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników (i niezobowiązani ustawowo) mogą:

Utworzyć ZFŚS dobrowolnie ,

, Wypłacać świadczenie urlopowe zamiast funduszu (o tym niżej),

zamiast funduszu (o tym niżej), Nie robić nic (ale muszą to zakomunikować pracownikom).

Czym jest świadczenie urlopowe? To jednorazowa wypłata raz w roku dla każdego pracownika, który korzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze min. 14 kolejnych dni kalendarzowych. Ile wynosi? Maksymalnie tyle, co wysokość odpisu podstawowego na ZFŚS (patrz niżej). Kiedy wypłacane? Nie później niż w ostatnim dniu przed rozpoczęciem urlopu. Zaleta: Nie podlega składkom ZUS.

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Ile pieniędzy wpływa na ZFŚS?

Pracodawca przekazuje na fundusz coroczny odpis podstawowy. Jego wysokość to: 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej – na każdego zatrudnionego (rok poprzedni lub II półrocze roku poprzedniego – w zależności, która kwota była wyższa).

Przykład Przykład (dane w zaokrągleniu): Przeciętne wynagrodzenie w II półroczu 2025 r. = ok. 7 850 zł brutto 37,5% z tego = ok. 2 950 zł rocznie na jednego pracownika Czyli: Jeśli firma zatrudnia 100 osób, na ZFŚS pracodawca powinien przeznaczyć w bieżącym roku ok. 295 000 zł.

Podwyższone odpisy – kto dostaje więcej?

Jednak nie wszędzie obowiązuje ten sam ułamek - 50% przeciętnego wynagrodzenia (zamiast 37,5%) pracodawca powinien wpłacać na ZFŚS za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach (np. górnictwo, hutnictwo, prace w warunkach szkodliwych – lista zawarta w przepisach o emeryturach pomostowych)

To daje już ok. 3 925 zł na takiego pracownika zamiast standardowych 2 950 zł.

Kwota wpłacana może być też mniejsza - jest to od 5-7% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku pracowników młodocianych:

5% w pierwszym roku nauki,

6% w drugim roku nauki,

7% w trzecim roku nauki.

Dodatkowe zwiększenia funduszu

Pracodawca może (nie musi) zwiększyć fundusz o:

+6,25% przeciętnego wynagrodzenia – na każdą osobę z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub na każdego e meryta lub rencistę, nad którym firma sprawuje opiekę socjalną (także ze zlikwidowanych zakładów);

przeciętnego wynagrodzenia – na każdą osobę lub na każdego e (także ze zlikwidowanych zakładów); +7,5% przeciętnego wynagrodzenia – jeśli firma utworzyła zakładowy żłobek lub klub dziecięcy i przeznaczy całość tego zwiększenia na jego prowadzenie.

Na co można wydać pieniądze z ZFŚS i jakie świadczenia otrzymać od pracodawcy z ZFŚS?

Środki można przeznaczyć na działalność socjalną. To szeroki katalog. Można wykorzystać środki na:

Wypoczynek:

Wczasy, turnusy rehabilitacyjne

Kolonie i obozy dla dzieci

Dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych

Kultura i sport:

Bilety do kina, teatru, na koncerty

Karnety na basen, siłownię, kluby fitness

Sprzęt sportowy

Opieka nad dziećmi:

Dofinansowanie żłobka, przedszkola

Opłata za nianię, dziennego opiekuna

Pomoc materialna:

Paczki świąteczne

Zapomogi losowe (choroba, wypadek, śmierć w rodzinie)

Dofinansowanie zakupu podręczników, wyprawki szkolnej

Pomoc mieszkaniowa:

Pożyczki na cele mieszkaniowe (zwrotne lub bezzwrotne)

Dofinansowanie remontu, zakupu mieszkania

Inne:

Dofinansowanie okularów, aparatów słuchowych

Dofinansowanie leków, rehabilitacji

Według jakich zasad pracodawca przyznaje świadczenia z ZFŚS?

Kluczowa zasada: Przyznawanie świadczeń zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.

To znaczy, że:

Nie każdy dostaje tyle samo ;

; Osoby w trudniejszej sytuacji (niższe dochody, więcej dzieci, choroba, niepełnosprawność) powinny dostać więcej.

Kto decyduje o zasadach? Pracodawca ustala regulamin ZFŚS w porozumieniu z:

Organizacją związkową – jeśli działa w firmie,

Pracownikami wybranymi przez załogę – jeśli nie ma związków.

Co powinien zawierać regulamin ZFŚS?

Zasady przyznawania świadczeń (kto? ile? w jakich sytuacjach?),

Wysokość dopłat do poszczególnych form (np. do 80% kosztów kolonii dla dzieci),

Terminy składania wniosków,

Sposób rozpatrywania wniosków.

Ważne Pracodawca nie może dowolnie rozdysponować pieniędzy z funduszu. Musi przestrzegać regulaminu i ustawy.

Jak złożyć wniosek o świadczenie z ZFŚS?

Sprawdź regulamin ZFŚS w swojej firmie (powinien być ogólnodostępny – zapytaj w dziale kadr/HR); Wypełnij wniosek – wzór zazwyczaj dostępny w kadrach lub na intranecie; Załącz dokumenty potwierdzające sytuację wymagane regulaminem dla danego świadczenia (np. zaświadczenie o dochodach, faktura za żłobek, zaświadczenie lekarskie); Złóż w terminie określonym w regulaminie.

Pracodawca może żądać:

Oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej ,

, Dokumentów potwierdzających dane lub fakty mające znaczenie dla przyznania świadczenia z ZFŚS (ale tylko w zakresie niezbędnym).

Ważne Obowiązuje tajemnica i ochrona danych osobowych: osoby przetwarzające dane na przykład o Twoim zdrowiu (np. w kontekście zapomogi chorobowej) muszą mieć pisemne upoważnienie od pracodawcy i obowiązek zachowania tajemnicy.

Czego pracodawcy NIE WOLNO zrobić ze środkami ZFŚS?

Środki funduszu są chronione przed nieprawidłowym wydatkowaniem przepisami ustawy o ZFŚS. Czego nie wolno z nimi robić?

Nie mogą być wydatkowane niezgodnie z ustawą – np. na nagrody dla zarządu, premie, wydatki niezwiązane z działalnością socjalną.

– np. na nagrody dla zarządu, premie, wydatki niezwiązane z działalnością socjalną. Muszą być gromadzone na odrębnym rachunku bankowym – nie można ich mieszać z innymi pieniędzmi firmy.

– nie można ich mieszać z innymi pieniędzmi firmy. Nie podlegają egzekucji – wierzyciele firmy nie mogą zająć środków z ZFŚS (wyjątek: zobowiązania samego funduszu).

– wierzyciele firmy nie mogą zająć środków z ZFŚS (wyjątek: zobowiązania samego funduszu). Niewykorzystane środki przechodzą na rok następny – pracodawca nie może ich przejąć ani zwrócić sobie.

Kto to wszystko kontroluje? Związki zawodowe są na pierwszej linii kontroli i mają nawet roszczenie do sądu pracy o zwrot środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami. Sprawę naruszeń związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych można też zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy.

Kiedy i ile pracodawca wpłaca na ZFŚS?

Terminy to:

Do 31 maja danego roku – co najmniej 75% równowartości odpisów;

danego roku – równowartości odpisów; Do 30 września – pozostała kwota (razem 100%).

Przykład Firma zatrudnia 50 pracowników, każdy w pełnym wymiarze. Odpis roczny to: 50 × 2 950 zł = 147 500 zł, a zatem: Do 31 maja wpłata: minimum 110 625 zł ( 75% );

110 625 zł ( ); Do 30 września: 36 875 zł (pozostałe 25%).

Co jeśli pracodawca nie tworzy ZFŚS, choć zgodnie z prawem powinien?

Za naruszenie obowiązku grozi kara. Pracodawca lub osoba odpowiedzialna za wykonywanie przepisów ustawy podlega karze grzywny.

Kto kontroluje? Państwowa Inspekcja Pracy.

Co możesz zrobić przy naruszeniu przepisów o ZFŚS przez pracodawcę?

Zgłosić sprawę do PIP ;

; Jeśli działa związek zawodowy – to może on wystąpić do sądu o przekazanie należnych środków na fundusz.

Kto może korzystać z ZFŚS?

Osoby uprawnione to:

Pracownicy i ich rodziny,

Emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny,

Inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń (np. współpracownicy zatrudnieni na innej podstawie niż umowa o pracę, zleceniobiorcy – ale to zależy od decyzji pracodawcy).

Co mogę zrobić w kwestii ZFŚS po przeczytaniu artykułu?

Jeśli jesteś pracownikiem:

Sprawdź, czy Twoja firma ma obowiązek tworzyć ZFŚS (ile osób zatrudnia na 1 stycznia);

(ile osób zatrudnia na 1 stycznia); Zapytaj w kadrach o regulamin funduszu ;

; Złóż wniosek o świadczenie (np. na dofinansowanie wypoczynku, żłobka, pomocy materialnej).

Jeśli jesteś pracodawcą:

Sprawdź, czy masz obowiązek utworzenia ZFŚS ;

; Ustal regulamin z organizacją związkową lub pracownikami;

z organizacją związkową lub pracownikami; Przekazuj odpisy terminowo (do 31 maja min. 75%, do 30 września resztę);

terminowo (do 31 maja min. 75%, do 30 września resztę); Pamiętaj: środki muszą być na odrębnym rachunku bankowym.

Ważne ZFŚS to realna korzyść – na przeciętnego pracownika przypada średnio 2 950 zł w 2026 roku. Nie zostawiaj tych pieniędzy na stole i przypilnuj tego tematu u swojego pracodawcy.

Najczęściej zadawane pytania o ZFŚS (FAQ)

Czy ZFŚS to dobrowolna pomoc pracodawcy?

Nie – dla firm zatrudniających min. 50 osób to obowiązek ustawowy. Nie nagroda, nie dodatkowy bonus, ale wymóg prawny.

Czy mogę dostać pieniądze z ZFŚS na rękę?

Tak, jeśli regulamin przewiduje pomoc finansową (np. zapomoga losowa, dofinansowanie mieszkaniowe) i jest prowadzona obsługa kasowa w firmie. Ale to zależy od regulaminu. Obecnie najczęściej spotyka się przelew na konto.

Co jeśli pracodawca odmówił mi świadczenia, choć spełniam warunki?

Możesz złożyć skargę do związku zawodowego. Możesz też powiadomić Państwową Inspekcję Pracy. Warto także sprawdzić, czy regulamin ZFŚS przewiduje wewnętrzną procedurę odwoławczą.

Czy pracodawca może wydać wszystkie pieniądze z ZFŚS na kilka wybranych osób?

Nie. Świadczenia muszą być przyznawane według kryteriów socjalnych (sytuacja życiowa, rodzinna, materialna). Regulamin musi to zapewniać.

Czy środki z ZFŚS mogą być wykorzystane na imprezę firmową?

To kontrowersyjne, ale jeśli ma wyłącznie charakter kulturalno-rekreacyjny i jest przeznaczone faktycznie tylko dla pracowników i ich rodzin (np. piknik rodzinny z animacjami dla dzieci, koncertem lokalnego artysty). Ale nie na reprezentację firmy, wydarzenie z udziałem klientów firmy czy integrację kadry zarządzającej.