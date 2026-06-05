Co to jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (potocznie: zwolnienie dyscyplinarne, zwolnienie z dnia na dzień) oznacza natychmiastowe zakończenie stosunku pracy bez okresu wypowiedzenia. Skutek: tracisz pracę od razu, bez okresu przejściowego (a wypowiedzenie trwa od 2 tygodni do 3 miesięcy).

Kto może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia?

Pracodawca (z winy pracownika lub bez winy);

Pracownik (np. gdy pracodawca nie płaci wynagrodzenia).

Ważne W tym artykule skupiamy się wyłącznie na zwolnieniu przez pracodawcę. Tekst dotyczy pracowników zatrudnionych na zwykłej umowie o pracę, bez specustaw (np. służby mundurowe, urzędnicy państwowi mogą podlegać odrębnym regulacjom dyscyplinarnym).

Kiedy pracodawca MOŻE zwolnić z dnia na dzień? 3 przyczyny z winy pracownika

Zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1. Ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych

Życiowe przykłady to:

Kradzież mienia firmowego

Celowe niszczenie sprzętu służbowego

Przychodzenie do pracy pod wpływem alkoholu/narkotyków

Pobicie współpracownika

Poważne lekceważenie poleceń przełożonego zagrażające bezpieczeństwu pracy

Ważne Wniosek? Musi być to ciężkie naruszenie. Pojedyncze spóźnienie, drobne uchybienie czy konflikt z przełożonym nie wystarczą.

2. Popełnienie przestępstwa uniemożliwiającego dalsze zatrudnienie

Jakie sytuacje wchodzą w grę?

Przestępstwo popełnione w czasie trwania umowy

Uniemożliwia zatrudnienie na danym stanowisku (np. kierowca skazany za jazdę po pijanemu, kasjer za kradzież)

(np. kierowca skazany za jazdę po pijanemu, kasjer za kradzież) Przestępstwo jest oczywiste (np. przyłapanie na gorącym uczynku) lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem

3. Zawiniona utrata uprawnień koniecznych do pracy

Przykłady to:

Kierowca zawodowy stracił prawo jazdy, bo przekroczył limit punktów karnych

Lekarz stracił prawo wykonywania zawodu

Ważne Uwaga: Utrata musi być zawiniona – jeśli straciłeś uprawnienia z przyczyn niezależnych od Ciebie, pracodawca nie może zwolnić Cię dyscyplinarnie. Może to być np. choroba (np. kierowca nie przeszedł badań okresowych, bo gwałtownie pogorszył mu się wzrok).

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Kiedy pracodawca może zwolnić BEZ WINY pracownika?

Pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia nawet bez winy pracownika, ale w tych dwóch sytuacjach (art. 53 KP):

1. Długotrwała niezdolność do pracy (choroba)

Warunki do spełnienia to:

przy zatrudnieniu krócej niż 6 miesięcy : choroba dłuższa niż 3 miesiące ;

: choroba dłuższa niż ; przy zatrudnieniu co najmniej 6 miesięcy: choroba dłuższa niż okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku + 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego (to może być w praktyce ok. 9 miesięcy, bo wynagrodzenie chorobowe i zasiłek przysługują standardowo przez 182 dni)

Ważne Wyjątek: Pracodawca nie może zwolnić, jeśli niezdolność spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

2. Usprawiedliwiona nieobecność dłuższa niż 1 miesiąc

Przykład: pobyt w areszcie za czyn niezwiązany z wykonywaną pracą (nieobecność usprawiedliwiona, ale uniemożliwiająca pracę) powyżej 1 miesiąca.

Zakaz: Jednak pracodawca nie może zwolnić osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem (zasiłek opiekuńczy) ani osoby w odosobnieniu z powodu choroby zakaźnej, nawet jeśli usprawiedliwiona nieobecność trwa dłużej niż 1 miesiąc.

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Kluczowe terminy – zapamiętaj je!

To są dwa najważniejsze terminy dotyczące procedur przy zwolnieniu z pracy bez wypowiedzenia - zapamiętaj je.

1 miesiąc – to termin pracodawcy na rozwiązanie umowy

Pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia tylko przez 1 miesiąc od dnia, gdy dowiedział się o przyczynie uzasadniającej zwolnienie.

Przykład Szef dowiedział się 10 maja, że kradłeś z kasy. Ma czas do 10 czerwca na wręczenie Ci wypowiedzenia. Po tym terminie – nie może już zwolnić Cię dyscyplinarnie za to samo zdarzenie. Oczywiście nadal może zrobić to za wypowiedzeniem.

21 dni – Twój termin na odwołanie do sądu

Jeśli uważasz, że zwolnienie było nielegalne, masz 21 dni kalendarzowych od otrzymania pisma na złożenie pozwu do sądu pracy. Uwaga: po upływie 21 dni tracisz prawo do odwołania! Bezpowrotnie.

Ważne UWAGA - nawet jeżeli jesteś pracownikiem chronionym przed rozwiązaniem umowy (np. pracownica w okresie ciąży, pracownik w wieku przedemerytalnym), to pamiętaj że nie jesteś chroniony przed rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia! Jeżeli dokonasz naruszenia, które kwalifikuje się na ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, popełnisz przestępstwo w związku z pracą, czy utracisz uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy z własnej winy - nie jesteś chroniony przed dyscyplinarką! Jeżeli jednak w zakładzie działają związki zawodowe, to pracodawca musi uprzednio uzyskać ich zgodę, nawet na dyscyplinarkę - bez tego zwolnienie będzie formalnie niepoprawne, nawet w oczywistych sytuacjach (np. kasjerka w ciąży kradnąca pieniądze z kasy firmowej i przyłapana na gorącym uczynku - nadal wymagana zgoda związku zawodowego).

Co zrobić, jeśli zwolniono Cię nielegalnie bez wypowiedzenia?

Krok 1: Sprawdź przyczyny w piśmie

Pracodawca musi podać w piśmie konkretną przyczynę zwolnienia. Jeśli jej nie ma lub jest ogólnikowa (np. pracodawca napisał tylko :„ciężkie naruszenie obowiązków", ale nie opisał jakie) lub niezrozumiała dla Ciebie – to naruszenie prawa.

Krok 2: Zbierz dowody

Korespondencja z pracodawcą

Świadkowie

Dokumenty (np. zaświadczenia lekarskie)

Krok 3: Złóż pozew do sądu pracy w ciągu 21 dni!

Możesz żądać:

Przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach

Odszkodowania (wysokość zależy od rodzaju i czasu trwania umowy – szczegóły niżej)

Ile wynosi odszkodowanie?

Umowa na czas nieokreślony: wynagrodzenie za okres wypowiedzienia (np. 3 miesiące)

Umowa na czas określony: wynagrodzenie za czas do końca umowy, maksymalnie za okres wypowiedzenia, jakie by przysługiwało (czyli i tak maksymalnie za 3 miesiące)

Krok 4: Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Jeśli sąd przywróci Cię do pracy, pracodawca musi zapłacić wynagrodzenie za czas, gdy byłeś bez pracy – od 1 do 3 miesięcy. Ale uwaga! Gdy byłeś szczególnie chroniony przed wypowiedzeniem, np. w okresie ciąży, albo reprezentantem związku zawodowego chronionym: pracodawca płaci za cały czas, kiedy pozostawałeś bez pracy! Jeżeli jednak znalazłeś inne zatrudnienie w czasie trwania procesu, u innego pracodawcy, to wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy od poprzedniego pracodawcy przysługuje tylko do tego momentu.

FAQ – najczęstsze pytania o zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia

Czy pracodawca musi konsultować zwolnienie ze związkami zawodowymi?

Tak, jeśli jesteś członkiem związku lub związek podjął się obrony Twoich praw.

Czy mogę zostać zwolniony dyscyplinarnie za jedno spóźnienie?

Nie. Musi to być ciężkie naruszenie obowiązków. Pojedyncze spóźnienie nie wystarcza.

Czy pracodawca może zwolnić mnie z dnia na dzień za konflikt z szefem?

Za sam fakt konfliktu nie - chyba że konflikt skończył się bójką, poważnym naruszeniem zasad pracy lub odmową wykonywania poleceń zagrażającą bezpieczeństwu.

Co jeśli dostałem zwolnienie, ale nie podano przyczyny?

To naruszenie prawa. Masz silne podstawy do odwołania się do sądu i wygrania sprawy.

Ile mam czasu na odwołanie się do sądu?

21 dni kalendarzowych od otrzymania pisma o rozwiązaniu umowy.

Ile czasu ma pracodawca na zwolnienie mnie dyscyplinarnie?

Pracodawca ma 1 miesiąc od dowiedzenia się o okolicznościach uzasadniających rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Jednak jeśli się spóźni, to po tym czasie nadal może Cię zwolnić za to samo naruszenie, ale za wypowiedzeniem.