Co się zmieniło w urlopach od 2025 roku?

Nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca unijną dyrektywę work-life balance (w życie weszła 12 stycznia 2025) wprowadziła nowe rodzaje wolnego – niezależne od stażu pracy. Dlatego pakiet "urlopów" w 2026 roku to:

20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego (zależy od stażu pracy);

dni urlopu (zależy od stażu pracy); 5 dni urlopu opiekuńczego (dla każdego, bez znaczenia staż - nie mylić z zasiłkiem opiekuńczym!);

dni urlopu (dla każdego, bez znaczenia staż - nie mylić z zasiłkiem opiekuńczym!); 2 dni lub 16 godzin zwolnienia z powodu siły wyższej (dla każdego);

dni lub zwolnienia z powodu (dla każdego); 2 dni lub 16 godzin opieki nad dzieckiem do 14 lat (dla rodziców i opiekunów - ale to też coś innego niż zasiłek opiekuńczy!)

Ważne Razem to daje maksymalnie 35 dni wolnego w skali roku. Ale uwaga: część nowych urlopów przepada, jeśli ich nie wykorzystasz. Część jest też niepłatna, a część płatna w 50%.

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Urlop z powodu siły wyższej – 2 dni lub 16 godzin, ale przepada na koniec roku i jest tylko częściowo płatne

Co to jest siła wyższa? W kodeksie pracy to pilne sprawy rodzinne wymagające Twojej obecności – wypadek, choroba bliskiej osoby, awaria w domu wymagająca natychmiastowego działania (np. zalanie).

Zasady w skrócie to:

2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym (ale jak weźmiesz 1 dzień, to potem nie możesz już korzystać z godzin);

w roku kalendarzowym (ale jak weźmiesz 1 dzień, to potem nie możesz już korzystać z godzin); Płatne 50% ;

; Nie trzeba dokumentować przyczyny (ale pracodawca może weryfikować Cię, jeżeli ma wątpliwości);

Pracodawca nie może odmówić, jeżeli spełniasz przesłanki (ale jak masz coś zaplanowanego wcześniej, to nie będzie "nagłości" - więc uważaj, na co się powołujesz);

(ale jak masz coś zaplanowanego wcześniej, to nie będzie "nagłości" - więc uważaj, na co się powołujesz); Wniosek składasz najpóźniej w dniu korzystania z wolnego.

Pamiętaj, że niewykorzystane dni NIE przechodzą na kolejny rok – przepadają 31 grudnia. Nie wykorzystasz 2 dni z siły wyższej w 2026? 1 stycznia 2027 stracisz te dni bezpowrotnie – nie możesz przenieść ich na przyszły rok. Będziesz miał wtedy nowe 2 dni przysługujące w 2027, ale bez dodania niewykorzystanych z 2026 roku.

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Urlop opiekuńczy – 5 dni, również może przepaść

Dla kogo? Dla każdego pracownika (nie tylko rodziców), który musi zaopiekować się członkiem rodziny z poważnych względów medycznych. Członek rodziny na potrzeby tego przepisu jest definiowany jako:

Dziecko (syn, córka),

Rodzice (matka, ojciec),

Małżonek,

Osoba zamieszkująca w tym samym gospodarstwie domowym.

Zasady przyznawania urlopu opiekuńczego:

5 dni w roku kalendarzowym,

w roku kalendarzowym, Bezpłatny (brak wynagrodzenia), ale wliczany do stażu pracy,

(brak wynagrodzenia), ale wliczany do stażu pracy, Wniosek składasz min. 1 dzień przed rozpoczęciem,

rozpoczęciem, Pracodawca nie może odmówić ,

, Nie trzeba przedstawiać dokumentacji medycznej osoby chorej.

Ważne Niewykorzystany urlop opiekuńczy przepada z końcem roku – nie przechodzi na następny rok (analogicznie jak urlop z siły wyższej). Nie myl z zasiłkiem opiekuńczym!

2 dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem - to nie nowość, ale nie zapominaj o tym uprawnieniu. Jest płatne.

Trzeba jeszcze pamiętać o 2 dniach zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 lat. Potocznie nazywa się to uprawnienie "urlopem na dziecko". Co ważne, jest to pełnopłatne prawo pracownika wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat. Przysługuje ono w każdym roku kalendarzowym. Nie mylić z zasiłkiem opiekuńczym! Kluczowe zasady to:

Możesz wybrać 2 pełne dni lub 16 godzin - w tym drugim przypadku możesz np. 4 razy wyjść z pracy po 4 godziny wcześniej;

- w tym drugim przypadku możesz np. 4 razy wyjść z pracy po 4 godziny wcześniej; Limit jest niezmienny i wynosi 2 dni rocznie, niezależnie od liczby dzieci ;

; To ważne - jest płatne 100% ;

; Każde z rodziców może skorzystać z tego prawa, ale łączny limit na obydwoje rodziców to 2 dni . Oznacza to, że jeśli matka wykorzysta 1 dzień, to ojcu przysługuje już tylko 1 dzień .

. Oznacza to, że . Zwolnienie przysługuje dokładnie do dnia ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Jak korzystać z dodatkowych dni wolnych poza urlopem wypoczynkowym (oraz na żądanie), aby nie stracić? Załóżmy, że jesteś rodzicem, jest poniedziałek rano, Twoje dziecko w wieku 13. lat miało iść do szkoły, ale okazało się, że budzi się z poważną gorączką prawie 40 stopni Celsjusza i wymaga Twojej opieki. Nie masz też dzisiaj nikogo innego, z kim mógłbyś je zostawić. Jakie masz opcje? Zasiłek opiekuńczy/wynagrodzenie za czas sprawowania opieki - zwolnienie na opiekę: możesz jechać z dzieckiem do lekarza, a on zapewne wypisze Ci zwolnienie od pracy, ale nie L4 ze względu na Twoją chorobę, tylko zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. Za czas zwolnienia dostaniesz jednak 80% wynagrodzenia. Limit to 60 dni w roku na dziecko do 14 lat, a powyżej lub innego chorego członka rodziny - 14 dni, do podziału z drugim rodzicem. Urlop opiekuńczy - dzwonisz do pracy i wnioskujesz o natychmiastowy urlop opiekuńczy (limit 5 dni w roku). Wyjaśniasz powód (wysoka gorączka dziecka), a pracodawca Ci go udziela. Ale uwaga - ten urlop jest niepłatny - zostaniesz w domu 1 dzień, a Twoje wynagrodzenie będzie niższe o pełną jedną dniówkę. Siła wyższa - dzwonisz do pracy, ale prosisz pracodawcę o urlop z tytułu siły wyższej na 1 dzień (z limitu 2 dni w roku), bo masz nagłą niespodziewaną sytuację. Pracodawca go udziela, a Ty za ten jeden dzień dostaniesz tylko 50% wynagrodzenia. Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia - opcja najkorzystniejsza! Jest 100 procent płatna, wynagrodzenie nie będzie obniżone. Ale przysługują tylko 2 dni w roku. Zalecana kolejność korzystania (oczywiście jeżeli spełnione są przesłanki w każdym przypadku i masz limit dni) pod względem wpływu na wynagrodzenie to: Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia - płatne 100%; Zasiłek opiekuńczy - płatny 80%; Siła wyższa - płatne 50%; Urlop opiekuńczy - niepłatne.

Nowe zasady stażu pracy od 2026 – nawet 6 dni więcej urlopu wypoczynkowego

To prawdziwie wielka zmiana w 2026 - od teraz możesz doliczyć do stażu pracy:

Umowy zlecenia;

Działalność gospodarczą.

Co to oznacza? Jeśli pracowałeś wcześniej na zleceniu lub miałeś własną firmę, te lata mogą zostać doliczone do stażu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Efekt to przejście z 20 do 26 dni urlopu, co daje 6 dodatkowych dni wolnego.

Jak to zrobić? Instrukcja krok po kroku:

Krok 1: Złóż wniosek do ZUS przez platformę eZUS). Krok 2: ZUS ma 7 dni na wydanie zaświadczenia potwierdzającego okresy pracy. Krok 3: Dostarcz zaświadczenie do pracodawcy. Krok 4: Pracodawca przeliczy staż i przyzna dodatkowe dni urlopu.

Przykład Masz 8 lat pracy na etacie + 3 lata na zleceniu (wcześniej nie wliczone). To da razem po doliczeniu okresu zlecenia 11 lat stażu. A to oznacza prawo do 26 dni urlopu zamiast 20. Efekt? Zyskałeś dodatkowe 6 dni urlopu.

Jak liczy się staż pracy do urlopu wypoczynkowego?

Wymiar urlopu wypoczynkowego z kodeksu pracy to standardowo według zasadach ogólnych:

20 dni – staż pracy poniżej 10 lat ;

– staż pracy ; 26 dni – staż pracy 10 lat i więcej.

Co wlicza się do stażu?

Zatrudnienie na umowie o pracę ;

; Od 2026: umowy zlecenia , działalność gospodarcza ;

, ; Ukończona szkoła/studia (uwaga - liczby poniżej się nie sumują):

(uwaga - liczby poniżej się nie sumują): Liceum: 4 lata Szkoła policealna: 6 lat Studia wyższe: 8 lat



Przykład Ukończyłeś studia, co daje 8 lat stażu, oraz pracujesz już 2 lata na etacie. To daje 10 lat stażu. A to oznacza, że mimo faktycznego przepracowania 2 lat na etacie, masz już 26 dni urlopu zamiast 20 dni - w dużej mierze dzięki studiom.

Podsumowanie artykułu - co zapamiętać? Skrót

W 2026 roku masz dostęp do nawet 35 dni wolnego rocznie (20-26 dni urlopu wypoczynkowego + 5 dni opiekuńczych + 2 dni siły wyższej + 2 dni opieki nad dzieckiem do 14 lat). Urlop opiekuńczy jest bezpłatny, siła wyższa płatna 50%, opieka nad dzieckiem do 14 lat płatna 100%. Niewykorzystane przepadają - nie przechodzą na kolejny rok. Od 2026 możesz wydłużyć urlop o 6 dni (jeżeli przysługuje Ci 20 dni), doliczając do stażu umowy zlecenia i działalność gospodarczą – potrzebny wniosek do ZUS i zaświadczenie, które przekazujesz pracodawcy.

Urlopy na nowych zasadach w 2026 roku - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy urlop z siły wyższej przechodzi na następny rok?

Nie. Niewykorzystane 2 dni lub 16 godzin przepada 31 grudnia.

Czy muszę dokumentować siłę wyższą?

Nie. Wystarczy wniosek – nie trzeba zaświadczeń lekarskich ani innych dokumentów. Ale pracodawca może weryfikować przesłanki do wniosku. Jeżeli więc uzasadniasz wniosek czymś zaplanowanym (a nie ma nagłego zdarzenia) - to możesz spotkać się z odmową.

Czy urlop opiekuńczy jest płatny?

Nie. To wolne jest bezpłatne.

Czy mogę wziąć urlop opiekuńczy na opiekę nad moimi rodzicami, a nie dzieckiem?

Tak, jeśli mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym.

Czy doliczenie umów zleceń do stażu jest automatyczne?

Nie. Musisz złożyć wniosek do ZUS i dostarczyć zaświadczenie pracodawcy.

Ile mam czasu na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego?

Pracodawca powinien umożliwić jego wykorzystanie w naturze najpóźniej do końca września następnego roku.

Co jeśli pracodawca odmówi urlopu z siły wyższej?

Nie może. Chyba że tak jak w poprzednim pytaniu - przyłapie Cię na tym, że nie ma tak naprawdę przesłanek do tego urlopu (bo nie wystąpiła siła wyższa). Wtedy możesz spróbować urlopu na żądanie.