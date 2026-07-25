Czym jest tzw. renta alkoholowa i komu przysługuje?

W polskim systemie prawnym pojęcie "renty alkoholowej" formalnie nie istnieje. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) bowiem nie przyznaje żadnego świadczenia pieniężnego za samo uzależnienie od alkoholu.

Wsparcie wypłacane jest w ramach standardowej renty z tytułu niezdolności do pracy. Co to oznacza w praktyce? Sprowadza się to do tego, że osoby z chorobą alkoholową, o ile są niezdolne do pracy, mogą otrzymać wsparcie finansowe z ZUS. Traktuje się je jako świadczenie dla osób, u których wieloletnie nadużywanie substancji doprowadziło do nieodwracalnych, poważnych uszkodzeń organów wewnętrznych lub układu nerwowego, uniemożliwiających dalszą aktywność zawodową.

Schorzenia uprawniające do ubiegania się o wypłatę renty alkoholowej

Trzeba mieć jednak świadomość, że sama diagnoza choroby alkoholowej nie jest wystarczająca do wydania pozytywnej decyzji przez organ orzekający. Podstawę stanowią dopiero wtórne powikłania narządowe i psychiczne, które doprowadziły do niezdolności do pracy.

Jakie choroby mogą zwiększyć szanse przyznania świadczenia? Do schorzeń najczęściej dokumentowanych w procedurze należą:

Encefalopatia alkoholowa oraz organiczne uszkodzenia centralnego układu nerwowego,

oraz organiczne uszkodzenia centralnego układu nerwowego, Zaawansowana marskość wątroby ,

, Przewlekłe zapalenie trzustki ,

, Choroby nowotworowe powstałych na tle przewlekłego drażnienia tkanek,

powstałych na tle przewlekłego drażnienia tkanek, Utrwalone zaburzenia psychiczne (w tym m.in. zespół Otella czy ciężkie epizody depresyjne).

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych uzależnia prawo do świadczenia od oceny skutków zdrowotnych, a nie od przyczyny ich powstania. Uzasadnienie systemowe wskazuje, że celem wypłaty jest zabezpieczenie socjalne obywatela, który w wyniku trwałego naruszenia sprawności organizmu utracił możliwość samodzielnego pozyskiwania dochodu.

Wysokość świadczenia od marca 2026 roku

Wysokość tzw. renty alkoholowej uzależniona jest od niezdolności do pracy. Po tegorocznej waloryzacji kwoty bazowe kształtują się następująco:

1901,71 zł brutto – w przypadku orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy,

– w przypadku orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, 1426,28 zł brutto – w przypadku orzeczenia o częściowej niezdolności do pracy.

Ostateczna kwota wypłaty może różnić się w zależności od indywidualnego stażu ubezpieczeniowego oraz wyliczonej bazy wymiaru składki.

Przykłady praktyczne: Kiedy ZUS wyda decyzję pozytywną?

Przykład 1 (Decyzja pozytywna)

Pan Marek (lat 52) przepracował formalnie 25 lat, odprowadzając składki społeczno-emerytalne. W wyniku choroby alkoholowej doszło u niego do marskości wątroby i uszkodzenia układu nerwowego. Lekarz orzecznik ZUS stwierdził całkowitą niezdolność do pracy. Ponieważ niezdolność powstała w okresie ubezpieczenia, a wnioskodawca posiada wymagany staż, ZUS przyznał prawo do świadczenia w wysokości 1901,71 zł brutto.

Przykład 2 (Decyzja odmowna)

Pan Tomasz (lat 45) posiada diagnozę uzależnienia i odbywa terapię, jednak badania diagnostyczne nie wykazały trwałego uszkodzenia narządów. Mimo zgłoszenia wniosku, lekarz orzecznik nie stwierdził niezdolności do pracy. ZUS wydał decyzję odmowną ze względu na brak spełnienia kryterium medycznego.

Procedura krok po kroku: Jak złożyć wniosek do ZUS?

Samo rozpoznanie choroby alkoholowej i innych schorzeń jej towarzyszących nie uruchamia wypłaty z urzędu. Konieczne jest przeprowadzenie pełnego postępowania administracyjnego: