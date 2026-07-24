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Darmowe sanatorium i zwrot za dojazd. KRUS sfinansuje 21 dni turnusu rolnikom i emerytom

Seniorzy wykonujący gimnastykę
KRUS finansuje rolnikom w pełni 21-dniowe turnusy rehabilitacyjne oraz zwraca koszty dojazdu dla ubezpieczonych rolników.Shutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 15:50

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego finansuje w pełni 21-dniowe turnusy rehabilitacyjne oraz zwraca koszty dojazdu dla ubezpieczonych rolników, rentierów oraz emerytów. Z bezpłatnej regeneracji w wyspecjalizowanych ośrodkach uzdrowiskowych można skorzystać w celu odzyskania pełnej sprawności do pracy gospodarstwie.

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21 dni darmowej kuracji i zwrot kosztów dojazdu przez KRUS

Wyjazd na turnus rehabilitacyjny organizowany przez KRUS nie wiąże się z żadnymi opłatami za zakwaterowanie, wyżywienie czy przeprowadzane zabiegi medyczne. Całość świadczenia jest w pełni pokrywana ze środków Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dodatkowo pacjentom przysługuje refundacja wydatków poniesionych na podróż do ośrodka. Zwrot wypłacany jest do wysokości ceny biletu najtańszego publicznego środka transportu zbiorowego na danej trasie.

Standardowy pobyt leczniczy trwa 21 dni. Z reguły ze skierowania można skorzystać raz w roku, jednak od tej zasady istnieją wyjątki (np. po przebyciu długotrwałej choroby). Celem rehabilitacji leczniczej jest zapobieganie niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub jej przywrócenie w następstwie długotrwałej choroby lub wypadku.

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Kto może otrzymać skierowanie na turnus?

Prawo do ubiegania się o darmowy pobyt w uzdrowisku przysługuje osobom powiązanym z systemem ubezpieczenia społecznego rolników. Kto może liczyć na kurację?

Nie tylko aktywni rolnicy. Grupy uprawnione do świadczenia:

  • Osoby czynne zawodowo ubezpieczone w KRUS (z mocy ustawy lub na wniosek).
  • Emeryci pobierający świadczenie emerytalne z KRUS.
  • Osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.
  • Ubezpieczeni przebywający na długotrwałym zasiłku chorobowym lub zwolnieniu lekarskim.
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Jak przebiega kwalifikacja do sanatorium?

O przyznaniu skierowania decyduje ocena medyczna. Co to oznacza w praktyce? Podstawą ubiegania się o wyjazd jest wniosek wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.

Uwaga: Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu pacjenta wydaje lekarz rzeczoznawca lub komisja lekarska KRUS. Kluczowym kryterium jest rokowanie, że zabiegi przywrócą sprawność niezbędną do prowadzenia gospodarstwa.

Przykłady z praktyki:

  • Przykład 1: Pan Adam (48 lat) prowadzi gospodarstwo rolne i ulega urazowi kręgosłupa. Po zakończonym leczeniu szpitalnym lekarz POZ wystawia wniosek do KRUS. Z uwagi na rokowania powrotu do pełnej pracy, komisja przyznaje mu wyjazd w pierwszej kolejności.
  • Przykład 2: Pani Teresa (68 lat) jest emerytowaną rolniczką pobierającą świadczenie z KRUS. Zgłasza do Kasy wniosek o turnus ze względu na zaostrzenie schorzeń stawów. Po weryfikacji dokumentacji medycznej otrzymuje skierowanie do ośrodka górskiego.

Jakie zabiegi czekają na rolników ubezpieczonych w KRUS?

Program leczniczy jest dobierany indywidualnie do stanu zdrowia ubezpieczonego podczas wstępnego badania lekarskiego w ośrodku. W ramach turnusu pacjenci korzystają z:

  • fizjoterapii i kinezyterapii (ćwiczenia indywidualne i grupowe),
  • hydroterapii (kąpiele lecznicze, masaże podwodne),
  • zabiegów z wykorzystaniem naturalnych surowców (np. okłady borowinowe),
  • zabiegów z zakresu fizykoterapii (laseroterapia, magneto- i elektroterapia).
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Baza ośrodków: Gdzie KRUS wysyła rolników na kuracje?

Rehabilitacja odbywa się w dedykowanych Centrach Rehabilitacji Rolników (CRR) zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych na terenie całego kraju. Rolnicy mogą skorzystać z takich obiektów, jak:

  • CRR KRUS w Kołobrzegu („NIWA”) – kuracje nad Bałtykiem,
  • CRR KRUS w Świnoujściu („Sasanka”) – zabiegi w mikroklimacie morskim,
  • CRR KRUS w Szklarskiej Porębie („Granit”) – leczenie w warunkach górskich,
  • CRR KRUS w Iwoniczu-Zdroju – ośrodek w Beskidzie Niskim,
  • CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju („Kresowiak”) – terapia na Roztoczu,
  • CRR KRUS w Jedlcu – placówka w województwie wielkopolskim.

SN: Odszkodowanie z KRUS za wypadek przy pracy zawsze należy się członkowi rodziny rolnika

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