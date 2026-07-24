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Chiński cios w polską technologię. Zapadła decyzja o zakazie sprzedaży towarów

Polska i Chiny
Pekin odpowiada na sankcje UE. Polskie firmy i znana uczelnia objęte surowym zakazemShutterstock
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 14:05
aktualizacja dzisiaj, 14:21

Pekin przechodzi do odwetowych działań dyplomatyczno-gospodarczych. W odpowiedzi na najnowszy, 21. pakiet unijnych sankcji wymierzonych w Rosję, chińskie Ministerstwo Handlu ogłosiło wprowadzenie restrykcji wobec wybranych podmiotów z Unii Europejskiej. Na opublikowanej liście objętej bezwzględną kontrolą eksportu znalazły się aż dwa polskie podmioty: innowacyjna spółka technologiczna Vigo Photonics oraz Politechnika Wrocławska.

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Odwetowe sankcje Pekinu na 14 podmiotów z UE

Ministerstwo handlu Chin podało w piątek, że w odwecie za unijne sankcje wpisało 14 podmiotów z UE - w tym polską spółkę Vigo Photonics i Politechnikę Wrocławską - na listę firm i instytucji objętych kontrolą eksportu. Oznacza to objęcie tych podmiotów zakazem sprzedaży towarów podwójnego zastosowania.

„W celu ochrony bezpieczeństwa narodowego i interesów państwa, a także wypełniania międzynarodowych zobowiązań w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni oraz w reakcji na te działania strony europejskiej, Chiny zdecydowały o nałożeniu ograniczeń na 14 podmiotów z UE” – przekazał rzecznik resortu w komunikacie.

Odpowiedź na 21. pakiet sankcji Unii Europejskiej

Jak dodał, krok ten stanowi odpowiedź na „rażące działania Unii Europejskiej” związane z nałożonymi w czwartek restrykcjami wobec 14 firm z Chin i Hongkongu w ramach 21. pakietu sankcji przeciwko Rosji.

Polskie podmioty i europejscy giganci na chińskiej czarnej liście

Na liście sankcyjnej znalazły się dwa polskie podmioty: spółka technologiczna Vigo Photonics z Ożarowa Mazowieckiego oraz Politechnika Wrocławska. Poza nimi chińskie restrykcje uderzają m.in. w niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall i czeską firmę motoryzacyjną Tatra Trucks, francuskie centrum badawcze III-V LAB, a także przedsiębiorstwa z Włoch, Litwy i Holandii.

Vigo Photonics specjalizuje się w produkcji materiałów i przyrządów półprzewodnikowych do zastosowań fotonicznych i mikroelektronicznych, jest też liderem na światowym rynku fotonowych detektorów średniej podczerwieni.

Politechnika Wrocławska zdumiona decyzją Chińczyków

Politechnika Wrocławska w oświadczeniu przesłanym PAP, wyraziła zaskoczenie umieszczeniem uczelni na liście chińskiego Ministerstwa Handlu. „Nie możemy się do sprawy odnieść, bo nie mamy żadnych oficjalnych informacji. Będziemy je dopiero weryfikować” – podkreślono.

Bezwzględny zakaz eksportu i technologii podwójnego zastosowania

Chiński resort handlu nie uzasadnił decyzji o objęciu wymienionych podmiotów sankcjami.

Zgodnie z opublikowanym dokumentem wpisanie firmy lub instytucji na listę oznacza bezwzględny zakaz eksportowania do niej oraz przekazywania jej przez podmioty trzecie wyprodukowanych w Chinach technologii i materiałów podwójnego zastosowania. Ewentualne odstępstwa od zakazu wymagają specjalnego zezwolenia od ministerstwa handlu ChRL.

W czwartek UE formalnie przyjęła 21. pakiet sankcji przeciwko Rosji, którym objęto m.in. 14 chińskich przedsiębiorstw oskarżanych o dostarczanie Moskwie komponentów dla przemysłu zbrojeniowego.

Władze Chin sprzeciwiają się unijnym restrykcjom, zapowiadając ochronę krajowych firm i regularnie wprowadzając środki odwetowe.

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Źródło: PAP
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