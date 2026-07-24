Cukrzyca a prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. Jakie warunki trzeba spełnić?

Mimo powszechności występowania w Polsce cukrzycy, prawo nad Wisłą precyzyjnie rozgranicza sam fakt rozpoznania jednostki chorobowej od utraty zdolności do samodzielnego funkcjonowania w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego. System wsparcia finansowego nie przyznaje środków na podstawie samej nazwy jednostki chorobowej na zaświadczeniu lekarskim.

Kluczowym elementem oceny jest wpływ schorzenia na zdolność do wykonywania podstawowych czynności życiowych, takich jak przygotowywanie posiłków, poruszanie się, utrzymanie higieny osobistej czy kontrolowanie przyjmowania leków. Dla organów orzekających znaczenie ma stopień dezorganizacji codziennego życia spowodowany stanem zdrowia. Podstawą prawną regulującą przyznawanie zasiłku pielęgnacyjnego jest ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku.

Brak kryterium dochodowego. Zasiłek pielęgnacyjny bez względu na majątek

Zasiłek pielęgnacyjny różni się od większości świadczeń wypłacanych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. Główną cechą tego wsparcia jest całkowite wyłączenie kryterium dochodowego przy rozpatrywaniu wniosków. Co to oznacza w praktyce?

Organ wypłacający środki nie analizuje sytuacji finansowej ani dochodów w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. W praktyce prawo do otrzymywania wsparcia ma zarówno osoba bezrobotna, jak i podmiot osiągający wysokie przychody z pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Podstawa prawna: „Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to ma charakter przedmiotowy, związany ściśle ze stanem zdrowia oraz wiekiem, a nie z sytuacją materialną wnioskodawcy.”

Wypłata zasiłku pielęgnacyjnego następuje po spełnieniu przesłanek wskazanych w przepisach. Kto może otrzymać wsparcie?

Cztery grupy uprawnione do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego

Przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych zawierają zamknięty katalog podmiotów, którym może zostać przyznany zasiłek pielęgnacyjny. Wnioski złożone przez osoby, które nie zostały w nich wymienione, są odrzucane ze względów formalnych. Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny? Zgodnie z przepisami uprawnione do otrzymywania tego świadczenia są następujące grupy:

Dzieci i młodzież do ukończenia 16. roku życia – wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności , bez konieczności określania jego stopnia.

– wymagane jest , bez konieczności określania jego stopnia. Osoby dorosłe w wieku od 16 do 75 lat – wymagane jest legitymowanie się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności .

– wymagane jest legitymowanie się . Osoby w wieku od 16 do 75 lat z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia .

– pod warunkiem, że . Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat – świadczenie przysługuje na mocy prawa (z urzędu), bez konieczności przechodzenia badań lekarskich.

Zestawienie wymogów formalnych dla poszczególnych grup:

Kategoria beneficjenta Wymagany dokument lub wiek Kluczowy warunek dodatkowy Dzieci do 16. roku życia Orzeczenie o niepełnosprawności Brak konieczności określania stopnia Osoby dorosłe (16–75 lat) Orzeczenie o znacznym stopniu Niezdolność do samodzielnej egzystencji Osoby z umiarkowanym stopniem Orzeczenie o umiarkowanym stopniu Powstanie niepełnosprawności przed 21. rokiem życia Seniorzy (powyżej 75 lat) Ukończenie 75. roku życia Przyznawane automatycznie na mocy prawa

Ocena stanu zdrowia przez komisję lekarską. Kiedy powikłania dają prawo do świadczenia?

Pacjenci powinni pamiętać, że sama diagnoza cukrzycy typu 1 lub cukrzycy typu 2 nie stanowi wystarczającej podstawy do wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności u osoby dorosłej. Lekarze orzecznicy z Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) oceniają poziom utraty sprawności organizmu.

Sprowadza się to do tego, że w przypadku osób dorosłych ze stabilnym przebiegiem choroby, które zachowują zdolność do pracy, znaczny stopień niepełnosprawności nie zostanie przyznany. Taka możliwość pojawi się wyłącznie w sytuacji wystąpienia zaawansowanych powikłań narządowych. Do stanów chorobowych stanowiących podstawę orzeczniczą należą:

Zaawansowana retinopatia cukrzycowa – wywołująca znaczne uszkodzenie ostrości wzroku lub ograniczenie pola widzenia, utrudniające samodzielne przemieszczanie się.

– wywołująca znaczne uszkodzenie ostrości wzroku lub ograniczenie pola widzenia, utrudniające samodzielne przemieszczanie się. Ciężka nefropatia cukrzycowa – prowadząca do schyłkowej niewydolności nerek i konieczności stosowania regularnych zabiegów hemodializy.

– prowadząca do schyłkowej niewydolności nerek i konieczności stosowania regularnych zabiegów hemodializy. Zespół stopy cukrzycowej – powikłany zmianami martwiczymi, stanami zapalnymi kości lub amputacjami w obrębie kończyn dolnych, ograniczającymi sprawność ruchową.

– powikłany zmianami martwiczymi, stanami zapalnymi kości lub amputacjami w obrębie kończyn dolnych, ograniczającymi sprawność ruchową. Ciężka postać neuropatii obwodowej – objawiająca się ubytkami czucia, stałym zespołem bólowym lub niedowładami mięśniowymi.

– objawiająca się ubytkami czucia, stałym zespołem bólowym lub niedowładami mięśniowymi. Gwałtowny przebieg choroby – charakteryzujący się epizodami ciężkiej hipoglikemii z utratą przytomności lub powtarzającymi się kwasicami ketonowymi.

Przykład praktyczny:

Pan Tomasz (54 lata) choruje na cukrzycę typu 2 od 12 lat. Przyjmuje leki doustne oraz insulinę, a jego stan zdrowia jest ustabilizowany. Pan Tomasz pracuje zawodowo i prowadzi gospodarstwo domowe. Komisja PZON nie przyznaje mu znacznego stopnia niepełnosprawności, co oznacza brak prawa do zasiłku pielęgnacyjnego .

od 12 lat. Przyjmuje leki doustne oraz insulinę, a jego stan zdrowia jest ustabilizowany. Pan Tomasz pracuje zawodowo i prowadzi gospodarstwo domowe. Komisja nie przyznaje mu znacznego stopnia niepełnosprawności, co oznacza . Pani Marta (61 lat) zmaga się z powikłaniami cukrzycowymi w postaci retinopatii oraz stopy cukrzycowej po amputacji części stopy. Wykonanie podstawowych czynności domowych wymaga stałej pomocy osób trzecich. W tym przypadku komisja lekarska prawdopodobnie wyda orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, co umożliwia uzyskanie świadczenia.

Różnice w orzecznictwie: Cukrzyca typu 1 a cukrzyca typu 2

Sytuacja różni się w zależności od typu zdiagnozowanej choroby oraz wieku pacjenta. Cukrzyca typu 1, ujawniająca się przeważnie w wieku dziecięcym, wymaga stałego podawania insuliny oraz ciągłego nadzoru nad poziomem glikemii.

U dzieci do 16. roku życia ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 1, uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności następuje po przedstawieniu dokumentacji potwierdzającej konieczność stałej opieki rodziców. Dokument ten stanowi bezpośrednią podstawę do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego przez MOPS.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku cukrzycy typu 2 u osób dorosłych. W ich przypadku samo stosowanie farmakoterapii lub insulinoterapii nie jest wystarczające do uznania znacznego stopnia niepełnosprawności. Konieczne jest wykazanie obecności powikłań powodujących niezdolność do samodzielnego funkcjonowania.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Co ważne, kwota ta nie podlega corocznej waloryzacji, jak np. świadczenie opiekuńcze. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie uległa zmianie od listopada 2019 roku.

Procedura ubiegania się o wypłatę świadczenia

Proces uzyskania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego składa się z dwóch oddzielnych etapów formalnych:

Etap 1: Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) właściwym dla miejsca zamieszkania. Do wniosku dołącza się:

Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego (ważne przez 30 dni od daty wydania).

wystawione przez lekarza prowadzącego (ważne przez 30 dni od daty wydania). Dokumentację medyczną: karty informacyjne z leczenia szpitalnego, historię choroby z poradni diabetologicznej, wyniki badań laboratoryjnych oraz opinie specjalistyczne (okulistyczne, nefrologiczne, neurologiczne).

Etap 2: Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia

Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia o odpowiednim stopniu niepełnosprawności, dokument należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS), Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (GOPS) lub urzędzie gminy. Wniosek można również przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Procedura odwoławcza w przypadku decyzji odmownej

Wnioskodawcy przysługują środki odwoławcze:

Odwołanie do WZON: W terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia PZON, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem zespołu powiatowego.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia PZON, przysługuje prawo wniesienia odwołania do za pośrednictwem zespołu powiatowego. Postępowanie sądowe: W przypadku podtrzymania niekorzystnej decyzji przez WZON, wnioskodawca ma prawo wnieść odwołanie do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych właściwego Sądu Rejonowego w terminie 30 dni.

Postępowanie przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawach z zakresu orzekania o niepełnosprawności jest wolne od opłat sądowych. W toku postępowania sąd powołuje biegłych lekarzy odpowiednich specjalizacji (w tym diabetologów) w celu weryfikacji stanu zdrowia wnioskodawcy.

Wyłączenia i zbieg praw do świadczeń

Przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych określają sytuacje, w których wypłata zasiłku pielęgnacyjnego jest wykluczona, nawet w przypadku spełnienia kryteriów medycznych:

Pobieranie dodatku pielęgnacyjnego z ZUS lub KRUS – dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS/KRUS do emerytury lub renty wyklucza prawo do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego z MOPS .

– dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS/KRUS do emerytury lub renty . Pobyt w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie – świadczenie nie przysługuje osobom przebywającym w domu pomocy społecznej (DPS), zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL) lub innej placówce, jeżeli koszty utrzymania są w całości pokrywane z budżetu państwa.

– świadczenie nie przysługuje osobom przebywającym w domu pomocy społecznej (DPS), zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL) lub innej placówce, jeżeli koszty utrzymania są w całości pokrywane z budżetu państwa. Prawo do świadczeń zagranicznych – zasiłek nie przysługuje, jeżeli osobie uprawnionej przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze opiekuńczym.

Będą prostsze zasady ubiegania się o zasiłki