Dowód osobisty zamiast biletu dla seniorów. Złota zasada dla 70-latków

W każdym polskim mieście seniorzy, którzy ukończyli 70. rok życia, są całkowicie zwolnieni z opłat za przejazdy komunikacją miejską. Dotyczy to zarówno podróży autobusami, tramwajami, jak i metrem. Aby korzystać z bezpłatnych przejazdów, nie trzeba wyrabiać żadnych specjalnych kart czy legitymacji. W praktyce podczas kontroli wystarczy okazać ważny dowód osobisty potwierdzający wiek.

Samorządy mają jednak prawo wprowadzania własnych, korzystniejszych przepisów lokalnych. W efekcie w niektórych rejonach wiek uprawniający Polaków do darmowych przejazdów jest niższy. Gdzie przykładowo seniorzy mogą jeździć bez kosztów?

Szczecin: darmowa komunikacja od 67. roku życia .

darmowa komunikacja od . Lublin: bezpłatne przejazdy od 68. roku życia.

Młodsi seniorzy też zapłacą mniej. Rola mLegitymacji ZUS

Seniorzy, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku uprawniającego do darmowych przejazdów, mogą skorzystać z ulg sięgających 50% ceny biletu. Kluczowym dokumentem jest w tym przypadku mLegitymacja emeryta-rencisty wydawana przez ZUS.

Warto wiedzieć: Legitymacja emeryta jest standardowo generowana w wersji cyfrowej w aplikacji mObywatel. Osoby preferujące tradycyjną, plastikową kartę mogą złożyć wniosek o jej fizyczne wydanie w placówce ZUS. Wiąże się to jednak z dodatkowym kosztem (10 zł).

Posiadanie legitymacji otwiera również dostęp do tzw. Biletów Seniora, czyli specjalnych ofert długoterminowych dostępnych w części polskich miast. Dla przykładu, w Warszawie roczny bilet seniora uprawniający do nielimitowanych przejazdów kosztuje zaledwie 50 zł na cały rok.

Pociąg to nie autobus. Zasadnicza różnica w ulgach dla seniorów

Należy pamiętać, że uprawnienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską nie obowiązują w pociągach (PKP Intercity, Polregio czy kolejach regionalnych). Przewoźnicy kolejowi stosują odrębne taryfy zniżkowe dla seniorów (zazwyczaj od 30% do 50% ulgi), jednak przejazd bez ważnego biletu skasowanego przed podróżą grozi mandatem. W przypadku wątpliwości dotyczących przysługujących zniżek, najlepiej zasięgnąć informacji w kasie biletowej lub u konduktora przed wejściem do pojazdu.

Czy przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy wyłącza ochronę przed zwolnieniem z powodu wieku?