Gazeta Prawna
Kraj

Japoński gigant chce przejąć polską Żabkę. W sklepach pojawi się zaskakujący kod muzyczny?

Warsaw,,Poland,-,November,28,,2021:,Entrance,To,Zabka,Store
Piosenki z głośników zamiast komunikatów? Zaskakujący system w sklepach, które mogą zastąpić ŻabkęShutterstock
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 13:56

„Help” zespołu The Beatles odtwarzane w momencie, gdy na kasie brakuje pracownika, czy fragmenty opery „Carmen” sygnalizujące pojawienie się złodzieja? Zaskakujący system komunikacji muzycznej działa w azjatyckich sklepach sieci, której właściciel wyraził zainteresowanie przejęciem polskiej Żabki. Czy muzyczny kod trafi również do placówek nad Wisłą?

Skrót artykułu

Z głośników „Help!”, czyli jak muzyka zastępuje tradycyjne komunikaty

Jak poinformował serwis internetowy rozgłośni radiowej TOK FM, japoński gigant handlowy Seven & I Holdings – właściciel kultowej sieci 7-Eleven – wykazuje zainteresowanie zakupem polskiej sieci sklepów Żabka. Przejęcie to mogłoby przynieść nie tylko zmiany właścicielskie, ale także wprowadzenie unikalnych rozwiązań organizacyjnych znanych z zagranicznych placówek tej marki.

Jedną z najbardziej niezwykłych praktyk stosowanych w azjatyckich i amerykańskich sklepach należących do koncernu jest tak zwany muzyczny kod dyskretnej komunikacji. Zamiast zakłócać spokój kupujących głośnymi komunikatami przez mikrofon czy dzwonkami, sieć wykorzystuje rozpoznawalne utwory muzyczne do przesyłania ukrytych sygnałów personelowi.

„Carmen” na złodzieja, Beatlesi na kolejki przy kasie

Jak przypomniał dziennikarz ekonomiczny Rafał Hirsch w audycji „EKG Plus” na antenie Radia TOK FM, kody muzyczne pozwalają pracownikom błyskawicznie zareagować na bieżącą sytuację na sali sprzedaży bez wywoływania niepokoju wśród klientów:

Otwarcie dodatkowej kasy: Pojawienie się w głośnikach piosenki „Help” zespołu The Beatles oznacza, że przy kasach utworzyła się kolejka i potrzebna jest pomoc kolejnego kasjera.

Koniec z nudnymi komunikatami: Zamiast głosu wywołującego pracownika, sieć stawia na intuicyjny sygnał, który wpada w ucho i nie przeszkadza w zakupach.

Konieczność interwencji lub zagrożenie: Fragmenty uwertury z opery „Carmen” Georges'a Bizeta służą jako sygnał ostrzegawczy, informujący personel o obecności podejrzanej osoby lub próbie kradzieży.

Dzięki takiemu rozwiązaniu klienci słyszą jedynie przyjemne tło muzyczne, podczas gdy obsługa natychmiast wie, jakie zadanie należy w danej chwili wykonać.

Czy muzyczny kod przyjmie się w Polsce?

Zastosowanie takiego rozwiązania w polskich warunkach rodzi pytania o adaptację kulturową oraz reakcje samych klientów i sieci handlowych. Jak żartobliwie zauważono w materiale na stronie internetowej Radia TOK FM, gdyby inne sieci poszły tym śladem, polskie dyskonty i sklepy osiedlowe mogłyby z czasem „zacząć konkurować na piosenki”.

Choć na razie nie podano oficjalnych informacji dotyczących ewentualnego wdrożenia tego systemu w Polsce, sam fakt zainteresowania Żabką ze strony Seven & I Holdings pokazuje, jak dynamiczne zmiany mogą wkrótce czekać polski rynek detaliczny.

Autopromocja
cru_praktyczne_aspekty.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: gazetaprawna.pl
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

Japoniakodżabka

Powiązane

Donald Tusk, Marcin Kierwiński, Karol Nawrocki, Marek Boroń
Kraj107 lat policji w Polsce. Szef KGP: nie ma zgody na dyskredytowanie policji i podważanie do niej zaufania
Minister rolnictwa Stefan Krajewski
PolitykaZboże z Ukrainy zawisło nad Polską. Minister ujawnia, co z tranzytem przez nasz kraj
senior, zmartwiony, dokumenty, bon senioralny, emeryt
KrajBon senioralny. Ustawa jest już w Dzienniku Ustaw. Kiedy ruszy nabór wniosków?

Najważniejsze

Konferencja Jaros?awa Kaczy?skiego po chorobie
KrajPoważny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Ponad 30 parlamentarzystów rezygnuje z członkostwa
Czy możba trzymać psa na łańcuchu?
KrajKoniec z trzymaniem psów i kotów na uwięzi. Nowe przepisy podpisane przez prezydenta
Ojciec Tadeusz Rydzyk
KrajĆwierć miliona złotych za dyplom lekarza. Uczelnia o. Rydzyka ujawniła nowe stawki za studia
Seniorzy spacerują z kijkami na polanie
ŚwiadczeniaKtóre choroby wykluczają wyjazd do sanatorium w 2026 r.? [LISTA]
Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia podczas konferencji prasowej
ZdrowieMinisterstwo zmienia zasady oceny szpitali. Pod lupą znajdą się wydatki na personel
Zmartwiona seniorka
Emerytury i rentyNici z obiecanych podwyżek dla tysięcy seniorów? Rząd zmienił projekt, ZUS wyliczy pieniądze inaczej
Budynek ZUS, w miniaturce zdjęcie lekarza orzecznika ZUS - zmiany w rentach 2027
ZdrowieZmiany w rentach od 2027 roku. ZUS skieruje na dodatkowe badania lub wyśle lekarza do domu
ręce trzymające gotówkę
Magazyn„Mniej więcej”. Dużo długu, mało kredytu, AI nie rewolucjonizuje rynku pracy