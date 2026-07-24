Z głośników „Help!”, czyli jak muzyka zastępuje tradycyjne komunikaty

Jak poinformował serwis internetowy rozgłośni radiowej TOK FM, japoński gigant handlowy Seven & I Holdings – właściciel kultowej sieci 7-Eleven – wykazuje zainteresowanie zakupem polskiej sieci sklepów Żabka. Przejęcie to mogłoby przynieść nie tylko zmiany właścicielskie, ale także wprowadzenie unikalnych rozwiązań organizacyjnych znanych z zagranicznych placówek tej marki.

Jedną z najbardziej niezwykłych praktyk stosowanych w azjatyckich i amerykańskich sklepach należących do koncernu jest tak zwany muzyczny kod dyskretnej komunikacji. Zamiast zakłócać spokój kupujących głośnymi komunikatami przez mikrofon czy dzwonkami, sieć wykorzystuje rozpoznawalne utwory muzyczne do przesyłania ukrytych sygnałów personelowi.

„Carmen” na złodzieja, Beatlesi na kolejki przy kasie

Jak przypomniał dziennikarz ekonomiczny Rafał Hirsch w audycji „EKG Plus” na antenie Radia TOK FM, kody muzyczne pozwalają pracownikom błyskawicznie zareagować na bieżącą sytuację na sali sprzedaży bez wywoływania niepokoju wśród klientów:

Otwarcie dodatkowej kasy: Pojawienie się w głośnikach piosenki „Help” zespołu The Beatles oznacza, że przy kasach utworzyła się kolejka i potrzebna jest pomoc kolejnego kasjera.

Koniec z nudnymi komunikatami: Zamiast głosu wywołującego pracownika, sieć stawia na intuicyjny sygnał, który wpada w ucho i nie przeszkadza w zakupach.

Konieczność interwencji lub zagrożenie: Fragmenty uwertury z opery „Carmen” Georges'a Bizeta służą jako sygnał ostrzegawczy, informujący personel o obecności podejrzanej osoby lub próbie kradzieży.

Dzięki takiemu rozwiązaniu klienci słyszą jedynie przyjemne tło muzyczne, podczas gdy obsługa natychmiast wie, jakie zadanie należy w danej chwili wykonać.

Czy muzyczny kod przyjmie się w Polsce?

Zastosowanie takiego rozwiązania w polskich warunkach rodzi pytania o adaptację kulturową oraz reakcje samych klientów i sieci handlowych. Jak żartobliwie zauważono w materiale na stronie internetowej Radia TOK FM, gdyby inne sieci poszły tym śladem, polskie dyskonty i sklepy osiedlowe mogłyby z czasem „zacząć konkurować na piosenki”.

Choć na razie nie podano oficjalnych informacji dotyczących ewentualnego wdrożenia tego systemu w Polsce, sam fakt zainteresowania Żabką ze strony Seven & I Holdings pokazuje, jak dynamiczne zmiany mogą wkrótce czekać polski rynek detaliczny.