Ćwierć miliona złotych za dyplom lekarza. Uczelnia o. Rydzyka ujawniła nowe stawki za studia

Ćwierć miliona złotych za dyplom lekarza

Studia medyczne w Toruniu należą do najdroższych w ofercie tej placówki, choć na tle innych prywatnych szkół wyższych w Polsce stawki mieszczą się w standardowym przedziale. „Oferta studiów na kierunku lekarskim jest adresowana do osób, które chcą wykonywać w przyszłości zawód wielkiego zaufania społecznego, ratować zdrowie i życie” – podaje uczelnia w oficjalnym opisie kierunku. Co oferuje szkoła księdza Rydzyka?

Liczba miejsc: Uczelnia przygotowała 80 miejsc dla nowych studentów medycyny na rok 2026/2027.

Uczelnia przygotowała dla nowych studentów medycyny na rok 2026/2027. Koszt za semestr: Jeden semestr nauki wyceniono na 21 tys. zł .

Jeden semestr nauki wyceniono na . Łączny koszt: Przyszły lekarz za 6 lat (12 semestrów) edukacji zapłaci minimum 252 tys. zł (przy założeniu braku podwyżek czesnego).

Dla porównania, w części polskich uczelni prywatnych semestr medycyny kosztuje nawet 30 tys. zł. Oznacza to, że oferta z Torunia mieści się w rynkowych realiach tego sektora.

Gdzie znajdzie pracę absolwent medycyny po studiach w Toruniu?

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez AKSiM, program studiów ma przygotować absolwentów do pracy w różnorodnych sektorach ochrony zdrowia. Gdzie? W grę wchodzą m.in.:

Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

Ośrodki badawcze oraz instytuty naukowo-badawcze

Poradnie specjalistyczne

Sektor edukacji prozdrowotnej

Cennik pozostałych kierunków: Od dziennikarstwa po prawo

Osoby wybierające inne ścieżki edukacji w Toruniu zapłacą znacznie mniej. Czesne na pozostałych kierunkach kształtuje się następująco:

Dziennikarstwo i komunikacja: 2000 zł za semestr

2000 zł za semestr Politologia: 2000 zł za semestr

2000 zł za semestr Informatyka medialna: 2200 zł za semestr

2200 zł za semestr Pielęgniarstwo: 2400 zł za semestr

2400 zł za semestr Prawo: opłata jest stopniowana – od 2500 zł/semestr na I roku do 3000 zł/semestr na wyższych latach.

Przykład praktyczny: Ile kosztuje wykształcenie studenta na uczelni o. Rydzyka w Toruniu?

Scenariusz A (medycyna): Jan wybiera kierunek lekarski. Każdego roku płaci 42 tys. zł czesnego. Po 6 latach jego łączny wydatek na samą naukę wyniesie 252 tys. zł .

Jan wybiera kierunek lekarski. Każdego roku płaci 42 tys. zł czesnego. Po 6 latach jego łączny wydatek na samą naukę wyniesie . Scenariusz B (pielęgniarstwo): Anna wybiera pielęgniarstwo. Jej semestr kosztuje 2,4 tys. zł. Roczny koszt to 4,8 tys. zł, co po 3 latach studiów licencjackich daje kwotę 14,4 tys. zł.

Zaplecze finansowe i struktura uczelni w Toruniu

Uczelnia działa od 2001 roku (pod obecną nazwą od 2021 r.) i jest powiązana z Fundacją Lux Veritatis oraz Fundacją Nasza Przyszłość. Ta druga wspiera placówkę finansowo, zakupując sprzęt naukowy oraz fundując programy edukacyjne.

Według oficjalnych sprawozdań finansowych, Fundacja Nasza Przyszłość zanotowała w ubiegłym roku 9,2 mln zł zysku przy przychodach rzędu 15,5 mln zł. Oznacza to wzrost z 8,8 mln zł rok wcześniej. Większość środków, aż 14,2 mln zł, pochodziła z działalności pożytku publicznego, w tym z darowizn oraz wpłat 1,5% podatku. Działalność gospodarcza (np. wydawnicza) przyniosła 1,2 mln zł.

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Źródło

www.wp.pl

www.fakt.pl