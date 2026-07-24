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Ćwierć miliona złotych za dyplom lekarza. Uczelnia o. Rydzyka ujawniła nowe stawki za studia

Ojciec Tadeusz Rydzyk
Trzeba zapłacić ćwierć miliona złotych za dyplom lekarza na uczelni o. RydzykaShutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 09:22

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczęła nabór na nadchodzący rok akademicki 2026/2027. W ofercie toruńskiej szkoły wyższej, założonej przez o. Tadeusza Rydzyka, znajduje się m.in. prawo, pielęgniarstwo i dziennikarstwo. Największe zainteresowanie i emocje wzbudzają jednak koszty kształcenia na uczelni ojca dyrektora.

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Ćwierć miliona złotych za dyplom lekarza

Studia medyczne w Toruniu należą do najdroższych w ofercie tej placówki, choć na tle innych prywatnych szkół wyższych w Polsce stawki mieszczą się w standardowym przedziale. „Oferta studiów na kierunku lekarskim jest adresowana do osób, które chcą wykonywać w przyszłości zawód wielkiego zaufania społecznego, ratować zdrowie i życie” – podaje uczelnia w oficjalnym opisie kierunku. Co oferuje szkoła księdza Rydzyka?

  • Liczba miejsc: Uczelnia przygotowała 80 miejsc dla nowych studentów medycyny na rok 2026/2027.
  • Koszt za semestr: Jeden semestr nauki wyceniono na 21 tys. zł.
  • Łączny koszt: Przyszły lekarz za 6 lat (12 semestrów) edukacji zapłaci minimum 252 tys. zł (przy założeniu braku podwyżek czesnego).

Dla porównania, w części polskich uczelni prywatnych semestr medycyny kosztuje nawet 30 tys. zł. Oznacza to, że oferta z Torunia mieści się w rynkowych realiach tego sektora.

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Gdzie znajdzie pracę absolwent medycyny po studiach w Toruniu?

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez AKSiM, program studiów ma przygotować absolwentów do pracy w różnorodnych sektorach ochrony zdrowia. Gdzie? W grę wchodzą m.in.:

  • Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
  • Ośrodki badawcze oraz instytuty naukowo-badawcze
  • Poradnie specjalistyczne
  • Sektor edukacji prozdrowotnej

Cennik pozostałych kierunków: Od dziennikarstwa po prawo

Osoby wybierające inne ścieżki edukacji w Toruniu zapłacą znacznie mniej. Czesne na pozostałych kierunkach kształtuje się następująco:

  • Dziennikarstwo i komunikacja: 2000 zł za semestr
  • Politologia: 2000 zł za semestr
  • Informatyka medialna: 2200 zł za semestr
  • Pielęgniarstwo: 2400 zł za semestr
  • Prawo: opłata jest stopniowana – od 2500 zł/semestr na I roku do 3000 zł/semestr na wyższych latach.
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Przykład praktyczny: Ile kosztuje wykształcenie studenta na uczelni o. Rydzyka w Toruniu?

  • Scenariusz A (medycyna): Jan wybiera kierunek lekarski. Każdego roku płaci 42 tys. zł czesnego. Po 6 latach jego łączny wydatek na samą naukę wyniesie 252 tys. zł.
  • Scenariusz B (pielęgniarstwo): Anna wybiera pielęgniarstwo. Jej semestr kosztuje 2,4 tys. zł. Roczny koszt to 4,8 tys. zł, co po 3 latach studiów licencjackich daje kwotę 14,4 tys. zł.

Zaplecze finansowe i struktura uczelni w Toruniu

Uczelnia działa od 2001 roku (pod obecną nazwą od 2021 r.) i jest powiązana z Fundacją Lux Veritatis oraz Fundacją Nasza Przyszłość. Ta druga wspiera placówkę finansowo, zakupując sprzęt naukowy oraz fundując programy edukacyjne.

Według oficjalnych sprawozdań finansowych, Fundacja Nasza Przyszłość zanotowała w ubiegłym roku 9,2 mln zł zysku przy przychodach rzędu 15,5 mln zł. Oznacza to wzrost z 8,8 mln zł rok wcześniej. Większość środków, aż 14,2 mln zł, pochodziła z działalności pożytku publicznego, w tym z darowizn oraz wpłat 1,5% podatku. Działalność gospodarcza (np. wydawnicza) przyniosła 1,2 mln zł.

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Źródło

www.wp.pl

www.fakt.pl

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studiaToruńrydzyk

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