Ćwierć miliona złotych za dyplom lekarza. Uczelnia o. Rydzyka ujawniła nowe stawki za studia

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczęła nabór na nadchodzący rok akademicki 2026/2027. W ofercie toruńskiej szkoły wyższej, założonej przez o. Tadeusza Rydzyka, znajduje się m.in. prawo, pielęgniarstwo i dziennikarstwo. Największe zainteresowanie i emocje wzbudzają jednak koszty kształcenia na uczelni ojca dyrektora.
Ćwierć miliona złotych za dyplom lekarza
Studia medyczne w Toruniu należą do najdroższych w ofercie tej placówki, choć na tle innych prywatnych szkół wyższych w Polsce stawki mieszczą się w standardowym przedziale. „Oferta studiów na kierunku lekarskim jest adresowana do osób, które chcą wykonywać w przyszłości zawód wielkiego zaufania społecznego, ratować zdrowie i życie” – podaje uczelnia w oficjalnym opisie kierunku. Co oferuje szkoła księdza Rydzyka?
- Liczba miejsc: Uczelnia przygotowała 80 miejsc dla nowych studentów medycyny na rok 2026/2027.
- Koszt za semestr: Jeden semestr nauki wyceniono na 21 tys. zł.
- Łączny koszt: Przyszły lekarz za 6 lat (12 semestrów) edukacji zapłaci minimum 252 tys. zł (przy założeniu braku podwyżek czesnego).
Dla porównania, w części polskich uczelni prywatnych semestr medycyny kosztuje nawet 30 tys. zł. Oznacza to, że oferta z Torunia mieści się w rynkowych realiach tego sektora.
Gdzie znajdzie pracę absolwent medycyny po studiach w Toruniu?
Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez AKSiM, program studiów ma przygotować absolwentów do pracy w różnorodnych sektorach ochrony zdrowia. Gdzie? W grę wchodzą m.in.:
- Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
- Ośrodki badawcze oraz instytuty naukowo-badawcze
- Poradnie specjalistyczne
- Sektor edukacji prozdrowotnej
Cennik pozostałych kierunków: Od dziennikarstwa po prawo
Osoby wybierające inne ścieżki edukacji w Toruniu zapłacą znacznie mniej. Czesne na pozostałych kierunkach kształtuje się następująco:
- Dziennikarstwo i komunikacja: 2000 zł za semestr
- Politologia: 2000 zł za semestr
- Informatyka medialna: 2200 zł za semestr
- Pielęgniarstwo: 2400 zł za semestr
- Prawo: opłata jest stopniowana – od 2500 zł/semestr na I roku do 3000 zł/semestr na wyższych latach.
Przykład praktyczny: Ile kosztuje wykształcenie studenta na uczelni o. Rydzyka w Toruniu?
- Scenariusz A (medycyna): Jan wybiera kierunek lekarski. Każdego roku płaci 42 tys. zł czesnego. Po 6 latach jego łączny wydatek na samą naukę wyniesie 252 tys. zł.
- Scenariusz B (pielęgniarstwo): Anna wybiera pielęgniarstwo. Jej semestr kosztuje 2,4 tys. zł. Roczny koszt to 4,8 tys. zł, co po 3 latach studiów licencjackich daje kwotę 14,4 tys. zł.
Zaplecze finansowe i struktura uczelni w Toruniu
Uczelnia działa od 2001 roku (pod obecną nazwą od 2021 r.) i jest powiązana z Fundacją Lux Veritatis oraz Fundacją Nasza Przyszłość. Ta druga wspiera placówkę finansowo, zakupując sprzęt naukowy oraz fundując programy edukacyjne.
Według oficjalnych sprawozdań finansowych, Fundacja Nasza Przyszłość zanotowała w ubiegłym roku 9,2 mln zł zysku przy przychodach rzędu 15,5 mln zł. Oznacza to wzrost z 8,8 mln zł rok wcześniej. Większość środków, aż 14,2 mln zł, pochodziła z działalności pożytku publicznego, w tym z darowizn oraz wpłat 1,5% podatku. Działalność gospodarcza (np. wydawnicza) przyniosła 1,2 mln zł.
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Źródło
www.wp.pl
www.fakt.pl
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