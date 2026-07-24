Wyjazd do sanatorium, pobyt w uzdrowisku czy kilka dni w termach to dla wielu osób sposób na odpoczynek, rehabilitację i poprawę samopoczucia. Koszty takich pobytów bywają jednak istotnym czynnikiem decydującym o terminie i długości wyjazdu. Budżet emeryta w tej kwestii wesprzeć może Ogólnopolska Karta Seniora (OKS). Poniższe zestawienie prezentuje wybrane obiekty, w których posiadacze karty mogą skorzystać z rabatu wraz z informacją o wysokości zniżki i warunkach jej przyznawania.

Karta Seniora 2026. Gdzie wyjedziesz taniej na urlop? [LISTA]

Poniżej przedstawiamy zestawienie sanatoriów, uzdrowisk, hoteli, term i kurortów honorujących OKS, wraz z wysokością zniżki.

Sanatoria i uzdrowiska

Sanatorium Uzdrowiskowe AUGUSTÓW (Augustów) — 7% na pakiety pobytowe i lecznicze

Ambulatorium Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjne POLEX (Ciechocinek) — 8% na usługi

Sanatorium „WRZOS” (Ciechocinek) — 20% na pobyty lecznicze w terminach 5 I–1 III i 1 XI–20 XII; 10% w terminach 1 IV–31 X i 20 XII–5 I; 15% na prywatne zabiegi ambulatoryjne i badania lekarskie przez cały rok

Sanatorium Energetyk (Krynica-Zdrój) — 10% na noclegi, 10% na zabiegi fizjoterapeutyczne + masaż bańką chińską gratis

Sanatorium HOLTUR (Kołobrzeg) — 5% na usługi noclegowe

Sanatorium ZNP (Nałęczów) — 5% na komercyjne pobyty rehabilitacyjne 7- i 14-dniowe (tylko pobyty prywatne, bez łączenia z innymi promocjami)

Sanatorium DEDAL (Polańczyk) — 5% na prywatne pobyty rehabilitacyjne

Uzdrowisko Kraków Swoszowice (Kraków) — 10% na konsultacje lekarskie, zabiegi i pobyty

Interferie Argentyt (Dąbki) — 5% na nocleg i podstawową gastronomię

Hotele i ośrodki wypoczynkowe

Express Kraków Hotel (Kraków) — 15% na noclegi

Aparthotel Góralski (Tatry/Podhale) — 10% przy ofercie elastycznej, 5% przy ofercie bezzwrotnej

Ski Hotel** (Beskidy) — 10% na nocleg ze śniadaniem

Hotel BIAŁY DOM — restauracja (Paniówki, śląskie) — 10% na dania à la carte

Dolina Leśnicy (Brenna) — zniżka na noclegi (szczegóły na stronie obiektu)

Termy i kurorty

Termy Szaflary (Szaflary, Podhale) — 20% na baseny termalne

Wakacje 2026 z Kartą Seniora. Na co należy zwrócić uwagę?

Warto pamiętać, że zniżki w sanatoriach dotyczą z reguły pobytów komercyjnych, czyli finansowanych ze środków własnych. Nie łączą się ze skierowaniami NFZ ani dofinansowaniami PFRON, o czym informują m.in. sanatoria w Nałęczowie i Ciechocinku. Na najwyższe rabaty (15–20%) w części obiektów można liczyć poza ścisłym sezonem. Warto zatem planować wyjazdy na przełomie zimy i wiosny oraz jesienią, by połączyć korzyści finansowe ze spokojem w kurortach.

Karta Seniora 2026. Jak wyrobić dokument i ile to kosztuje?

Kartę może otrzymać każdy, kto ukończył 60 lat, niezależnie od dochodów, stanu zdrowia czy aktywności zawodowej. Wniosek wypełnia się na stronie internetowej TUTAJ». W wielu gminach dokument jest wydawany bezpłatnie, jednak jeśli gmina nie uczestniczy w programie, obowiązują opłaty. Z regulaminu programu wynika, że opłacenie składki w wysokości 35 zł nadaje status członka wspierającego stowarzyszenie na rok, licząc od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Składka w kwocie 50 zł wydłuża ważność karty do dwóch lat.

Praktyczne wskazówki przed wyjazdem

1. Sprawdź aktualną listę obiektów, w których można otrzymać zniżkę. Możesz zrobić to TUTAJ».

2. Zadzwoń do obiektu przed rezerwacją i potwierdź, że rabat obowiązuje w wybranym terminie (niektóre promocje nie łączą się z innymi ofertami).

3. Zabierz kartę fizycznie, ponieważ większość punktów wymaga jej okazania przy rejestracji lub płatności.

4. Pytaj o zniżki na usługi dodatkowe: parking, wyżywienie, kijki do nordic walking, basen.

5. Planuj poza sezonem. To wtedy kurorty są najmniej zatłoczone, a rabaty najwyższe (nawet 20% we „Wrzosie” w Ciechocinku czy 20% w Termach Szaflary).

Karta Seniora to nie tylko zniżka na jeden wyjazd, rabaty są dostępne przez cały rok: na zakupy, okulary, kino, do apteki, a także na rehabilitację i stomatologię. Warto ją mieć przy sobie zawsze, nie tylko w podróży.

Karta Seniora 2026 [PODSUMOWANIE]

Ogólnopolska Karta Seniora uprawnia do zniżek w wybranych sanatoriach, uzdrowiskach, hotelach i termach na terenie całego kraju. Rabaty wahają się od 5% do 20% i najczęściej dotyczą pobytów komercyjnych finansowanych ze środków własnych, bez możliwości łączenia ze skierowaniami NFZ, dofinansowaniami PFRON ani innymi promocjami. W części obiektów wyższe zniżki przysługują poza ścisłym sezonem, co może mieć znaczenie przy planowaniu wyjazdu w terminach, kiedy obłożenie kurortów jest mniejsze.

Zniżki przedstawione w zestawieniu mają charakter informacyjny i przed podjęciem decyzji o rezerwacji warto potwierdzić ich dostępność bezpośrednio w wybranym obiekcie. Warunki korzystania z rabatu, terminy jego obowiązywania oraz ewentualne wyłączenia mogą ulegać zmianom.