ZUS płaci na chore stawy. Wielu pacjentów nawet nie wie o tych pieniądzach

Dysfunkcje układu ruchu oraz postępujące ograniczenia mobilności stanowią obecnie jedno z największych wyzwań zdrowotnych i społecznych w Polsce. Schorzenia takie jak zaawansowane zwyrodnienia kręgosłupa i bioder, reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), łuszczycowe zapalenie stawów czy głębokie uszkodzenia pourazowe drastycznie obniżają standard życia pacjentów. Równolegle generują one duże obciążenia finansowe dla rodzin, w których występuje ten problem.

Galopujące koszty leczenia i rehabilitacji oraz prywatnych konsultacji lekarskich potrafią nadszarpnąć domowy budżet. Niektórzy pacjenci zmagający się z chorobami stawów wciąż nie mają świadomości, że mogą otrzymywać wsparcie finansowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Mowa o świadczeniu wspierającemu, które dostępne jest również dla osób cierpiących na przewlekłe i ciężkie choroby stawów powodujące trudności w samodzielnym funkcjonowaniu.

Finansowy fundament bez barier: Cztery filary świadczenia wspierającego

Niewątpliwą zaletą tej formy pomocy jest fakt, że jej przyznanie nie jest powiązane z sytuacją materialną wnioskodawcy. Co warto o nim wiedzieć?

Brak kryterium dochodowego : Wysokości zarobków pacjenta lub renty albo emerytury nie mają znaczenia. Pieniądze przyznawane są wyłącznie na podstawie realnej potrzeby pomocy w codziennym życiu .

: Wysokości zarobków pacjenta lub renty albo emerytury nie mają znaczenia. Pieniądze przyznawane są wyłącznie na podstawie . Brak wpływu na inne świadczenia : Pobieranie świadczenia wspierającego nie wyklucza dotychczasowych uprawnień emerytalno-rentowych.

: Pobieranie świadczenia wspierającego nie wyklucza dotychczasowych uprawnień emerytalno-rentowych. Środki trafiają bezpośrednio do rąk chorych : Pieniądze wypłacane są osobom potrzebującym wsparcia. Co do zasady to chorzy decydują, czy przeznaczą je na operację stawu, prywatny turnus rehabilitacyjny, czy codzienne leki przeciwzapalne.

: Pieniądze wypłacane są osobom potrzebującym wsparcia. Co do zasady to chorzy decydują, czy przeznaczą je na operację stawu, prywatny turnus rehabilitacyjny, czy codzienne leki przeciwzapalne. Coroczna waloryzacja: Kwota świadczenia wspierającego nie jest stała. Jest powiązana bezpośrednio z wysokością renty socjalnej, co oznacza, że każdego roku podlega automatycznej waloryzacji.

Rewolucja w 2026 roku. Łatwiejsza droga po pieniądze z ZUS dla chorych na stawy

Nie każdy pacjent leczący schorzenia bioder otrzyma świadczenie wspierające. Przyznanie pomocy uzależnione jest od oceny stopnia samodzielności. Wyrażana jest ona w specjalnej skali punktowej (od 0 do 100 punktów), określanej jako Poziom Potrzeby Wsparcia (PPW). Minimalny próg uprawniający do przyznania świadczenia wspierającego wynosi obecnie jedyne 70 punktów. W poprzednich latach wdrożenia programu progi te były zawieszone znacznie wyżej, przez co tysiące osób cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów czy zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa otrzymywało decyzje odmowne. Obecne przepisy otwierają przed tymi pacjentami możliwość ponownego przejścia procedury i skutecznego sięgnięcia po dodatkowe pieniądze.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności jako kluczowe narzędzie dla chorych na stawy

W opinii społecznej pokutuje mit, że aby otrzymać wsparcie finansowe z ZUS, należy być osobą leżącą i wymagającą całodobowej opieki medycznej. W rzeczywistości przepisy są znacznie bardziej elastyczne. Doskonałym przykładem jest orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które stanowi obecnie najpopularniejszy dokument w strukturze polskiego systemu orzeczniczego, odpowiadając za blisko 40% wszystkich wydawanych decyzji. Dla pacjentów z chorymi stawami umiarkowany stopień jest fundamentalną bazą wyjściową. Przepisy definiują ten status jako stan, w którym u obywatela występuje wyraźne, obiektywne naruszenie sprawności organizmu, powodujące czasową lub częściową niesamodzielność. Przekłada się to na konieczność okresowego wsparcia ze strony innych osób w celu pełnienia ról społecznych bądź radzenia sobie z trudniejszymi wyzwaniami dnia codziennego.

Tabela wypłat 2026. Ile dokładnie przelewa ZUS na konto chorych na stawy?

Wysokość wsparcia jest zróżnicowana i zależy od liczby punktów uzyskanych na komisji. Bazą do wszelkich wyliczeń jest renta socjalna, która po tegorocznej waloryzacji wynosi 1978,49 zł brutto.

W praktyce beneficjenci otrzymują co miesiąc od 40 do 220% renty socjalnej:

Przyznana liczba punktów (PPW) Procentowy wymiar świadczenia Ostateczna kwota na rękę (netto) 95 – 100 pkt 220% renty socjalnej 4352,70 zł 90 – 94 pkt 180% renty socjalnej 3561,30 zł 85 – 89 pkt 120% renty socjalnej 2374,20 zł 80 – 84 pkt 80% renty socjalnej 1582,80 zł 75 – 79 pkt 60% renty socjalnej 1187,10 zł 70 – 74 pkt 40% renty socjalnej 791,40 zł

Nawet przy najniższym progu punktowym (70-74 pkt) pacjent zyskuje blisko 800 zł miesięcznie, natomiast w najcięższych problemach kwota ta przekracza 4350 zł netto każdego miesiąca.

Dwuetapowy labirynt urzędowy. Instrukcja krok po kroku

Proces ubiegania się o pieniądze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest kilkuetapowy. Realizowany jest przed różnymi instytucjami publicznymi.

Krok 1: Weryfikacja poziomu niesprawności w WZON

Pierwsze kroki należy skierować nie do ZUS, lecz do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności (PZON). Żeby ubiegać się o świadczenie wspierające, wnioskodawca musi bowiem legitymować się jednym z formalnych dokumentów potwierdzających status osoby z niepełnosprawnością. Może to być:

Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym),

(lekkim, umiarkowanym lub znacznym), Orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy bądź niezdolności do samodzielnej egzystencji (wydane przez lekarza orzecznika ZUS),

bądź (wydane przez lekarza orzecznika ZUS), Dawne, ważne orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich (jeśli zostało wydane przed 1997 rokiem).

Następnie należy skierować się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Oceni on, w jakim stopniu chore stawy utrudniają wykonywanie podstawowych czynności życiowych (takich jak poruszanie się, wstawanie z łóżka, przygotowywanie posiłków, higiena osobista czy robienie zakupów).

Krok 2: Wniosek o wypłatę gotówki do ZUS

Dopiero w momencie, gdy WZON wyda decyzję przyznającą minimum 70 punktów, pacjent może udać się do ZUS. Tam powinien złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego.

Kluczowy haczyk proceduralny: ZUS działa w tym programie wyłącznie jako organ wykonawczo-płatniczy. Co to oznacza w praktyce? Jeśli chory wyśle wniosek o wypłatę pieniędzy do ZUS przed otrzymaniem oficjalnej decyzji punktowej z WZON, system ZUS odrzuci taki dokument. Złożenie papierów w złej kolejności zmusza do ponownego przechodzenia przez procedurę.

Wyłącznie drogą elektroniczną. Jak złożyć wniosek w 2026 roku?

WZON i ZUS nie przyjmują tradycyjnych, papierowych wniosków wysyłanych pocztą czy składanych osobiście na sali obsługi klientów. Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną. Do dyspozycji obywateli oddano trzy w pełni bezpieczne i intuicyjne kanały elektroniczne: