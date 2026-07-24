Regeneracja uzdrowiskowa odgrywa istotną rolę w profilaktyce i prewencji zdrowotnej, lecz nie każdy pacjent może z niej skorzystać. Czasami to kwestia czysto medycznych ograniczeń, ponieważ w określonych sytuacjach zabiegi balneologiczne i fizykoterapeutyczne mogłyby pogłębić problem zamiast go łagodzić. Poniżej przedstawiamy katalog schorzeń wykluczających turnus, wyjaśniamy procedurę uzyskania e-skierowania oraz wskazujemy, kto w 2026 roku wyjeżdża do sanatorium poza standardową kolejką, a także jak długo dziś czeka się na wyjazd w poszczególnych województwach. Dane uzyskaliśmy bezpośrednio z NFZ.

Kto trafia do sanatorium bez kolejki w 2026 roku?

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 47c ustawy (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 z późn. zm.) poza standardową kolejnością dostępu do świadczeń finansowanych przez NFZ, w tym do leczenia uzdrowiskowego, korzystają:

osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

kombatanci oraz osoby represjonowane

inwalidzi wojskowi i wojenni

cywilne niewidome ofiary działań wojennych

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz Dawcy Przeszczepu

Jak uzyskać elektroniczne skierowanie przez Internetowe Konto Pacjenta?

Załatwianie formalności przebiega w trzech etapach:

1. Wizyta u lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz pierwszego kontaktu ocenia stan pacjenta, wskazania oraz ewentualne przeciwwskazania, a następnie decyduje, czy turnus uzdrowiskowy jest w danym przypadku zasadny.

2. Wystawienie dokumentu w wersji e-skierowania

Od lipca 2023 r. formą standardową jest skierowanie elektroniczne. Lekarz wpisuje dane do systemu, a dokument automatycznie trafia do właściwego wojewódzkiego oddziału NFZ. W wyjątkowych sytuacjach, np. awarii systemu, braku dostępu do internetu lub kierowania pacjenta na leczenie za granicę, lekarz wystawia papierowe skierowanie.

3. Pojawienie się informacji na IKP

Po wystawieniu skierowanie jest widoczne na Internetowym Koncie Pacjenta, co pozwala na bieżąco śledzić jego status bez konieczności wizyty w placówce.

Jak długo czeka się na wyjazd. Oto dane NFZ z lipca 2026

Według danych, które uzyskaliśmy z NFZ w lipcu 2026 r. średni czas oczekiwania na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych w skali kraju wynosi 6 miesięcy, jednak czas ten zależy od województwa. Najdłużej na turnus czekają pacjenci z województwa śląskiego, gdzie średni czas wynosi 9 miesięcy, a w województwie łódzkim 8 miesięcy. Po 7 miesięcy czekają pacjenci z województw małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Półroczny czas oczekiwania obowiązuje w województwach dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, podkarpackim i wielkopolskim. Krócej, 5 miesięcy, czekają pacjenci z województw pomorskiego i świętokrzyskiego. Najkrócej na wyjazd do sanatorium czeka się w województwach kujawsko-pomorskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim, gdzie średni czas wynosi 4 miesiące.

Choroby, które dyskwalifikują z wyjazdu do sanatorium w 2026 r. [LISTA]

Głównym kryterium wykluczającym jest sytuacja kliniczna, w której zabiegi mogłyby pogorszyć, a nie poprawić stan pacjenta. Decyzję podejmuje lekarz, uwzględniając zarówno samą jednostkę chorobową, jak i czas, jaki upłynął od zakończenia leczenia. Każde skierowanie jest rozpatrywane indywidualnie przez lekarza oraz NFZ. Poniższy katalog traktować należy jako zestawienie wytycznych, a nie zamkniętą listę.

Stan pooperacyjny, urazy oraz zmiany skórne

otwarte rany, odleżyny i owrzodzenia troficzne

rozległe ropowice i zmiany ropne

świeże złamania, urazy i rany wymagające opieki szpitalnej lub przed całkowitym wygojeniem

Choroby zakaźne

zakaźne choroby skóry, m.in. liszajec zakaźny, świerzb oraz grzybica

gruźlica oskrzeli i płuc w fazie aktywnej

aktywne nosicielstwo stwarzające ryzyko zakażenia innych

każda choroba zakaźna w fazie ostrej

Inne przeciwwskazania

ciąża i połóg

ciężka otyłość uniemożliwiająca korzystanie z zabiegów

brak samodzielności w podstawowych czynnościach (chyba że przewidziano opiekuna)

nietrzymanie kału i moczu, którego nie da się kontrolować

aktywne choroby autoimmunologiczne w fazie zaostrzenia

niewyrównana niewydolność wątroby lub nerek wymagająca leczenia specjalistycznego

Układ nerwowy i zdrowie psychiczne

aktywne uzależnienia

ostre postacie chorób psychicznych, np. psychozy

ciężkie postacie padaczki z częstymi napadami

ostre stany zapalne mózgu i rdzenia, m.in. udar

Nowotwory

czynna choroba nowotworowa

okres krótszy niż 12 miesięcy od zakończenia leczenia w przypadku pozostałych nowotworów złośliwych

okres krótszy niż 5 lat od zakończenia leczenia (radioterapia, chemioterapia lub operacja) w przypadku: chłoniaków złośliwych, ziarnicy (chłoniaka Hodgkina), białaczki, nowotworów nerki oraz czerniaka złośliwego

Układ krążenia i oddechowy

ciężka przewlekła niewydolność oddechowa wymagająca tlenoterapii

tętniaki dużych naczyń i aorty z ryzykiem pęknięcia

świeży zawał serca lub niestabilna choroba wieńcowa

ciężkie, niestabilne nadciśnienie tętnicze

niewyrównana niewydolność krążenia oraz ciężkie zaburzenia rytmu serca

Choroby wykluczające z wyjazdu do sanatorium w 2026 r. [PODSUMOWANIE]

Sanatorium to ważne narzędzie rehabilitacji i profilaktyki, ale nie jest dla każdego. O jego zasadności przesądza w pierwszej kolejności stan zdrowia pacjenta, a nie jego chęci czy dostępność miejsc. Ostra faza infekcji, świeży zawał, czynna choroba nowotworowa czy choćby otwarte rany to sytuacje, w których pobyt w uzdrowisku jest medycznie niewskazany. Decyzję podejmuje lekarz, a e-skierowanie załatwia się dziś w całości przez Internetowe Konto Pacjenta, bez konieczności noszenia papierów. W 2026 roku poza kolejnością do sanatorium trafiają m.in. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, kombatanci, inwalidzi wojenni oraz Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi. Średni czas oczekiwania w Polsce wynosi obecnie pół roku. Najkrócej w województwach kujawsko-pomorskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim (4 miesiące), najdłużej na Śląsku (9 miesięcy).