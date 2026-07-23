Jak ZUS wypłaca pieniądze obecnie seniorom?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazuje świadczenia emerytalne i rentowe na dwa sposoby. Wśród opcji jest:

Przelew na rachunek bankowy – obecnie jest to standardowa metoda, z której korzysta niemal 82 proc. świadczeniobiorców . Odsetek ten stale rośnie.

– obecnie jest to standardowa metoda, z której korzysta . Odsetek ten stale rośnie. Gotówka za pośrednictwem poczty – pieniądze są dostarczane bezpośrednio do domu seniora przez listonosza.

Skąd wziął się pomysł na zmiany w wypłatach emerytur?

Propozycja całkowitej rezygnacji z wypłaty świadczeń w gotówce poprzez przekazy pocztowe została zgłoszona przez ZUS w formie uwag do projektu ustawy. Przepisy te dotyczą zniesienia obowiązku składania zaświadczeń o osiąganych przychodach (m.in. przez wcześniejszych emerytów i rencistów). Według Zakładu przejście na system wyłącznie bezgotówkowy przyniosłoby spore oszczędności finansowe.

„Oszczędności powstałe w wyniku wprowadzenia proponowanych zmian mogłyby zostać przeznaczone na modyfikację systemu teleinformatycznego ZUS w module zapewniającym obsługę emerytów i rencistów.” – uzasadnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie uwag do projektu.

Jak na pomysł ZUS zareagowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej?

Jak na ten pomysł zareagowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS)? Okazuje się, że resort nie zaakceptował propozycji zgłoszonej przez ZUS.

Ministerstwo argumentuje to tym, że wprowadzenie nakazu posiadania konta bankowego wykracza poza zakres merytoryczny przygotowywanego projektu ustawy. W efekcie propozycja ta nie weszła do aktualnie procedowanych przepisów.

Co decyzja ministerstwa oznacza dla seniorów? Przykłady

Przykład 1 : Emeryt bez konta bankowego Pan Jan odbiera emeryturę w gotówce od listonosza. W związku z decyzją resortu pracy nie musi zakładać konta w banku i nadal będzie otrzymywać pieniądze do rąk własnych w dotychczasowej formie.

: Pan Jan odbiera emeryturę w gotówce od listonosza. W związku z decyzją resortu pracy i nadal będzie otrzymywać pieniądze do rąk własnych w dotychczasowej formie. Przykład 2: Rencistka pobierająca przekaz pocztowy Pani Anna pobiera rentę przekazem pocztowym. Propozycja ZUS została odrzucona, więc Pani Anna nie musi podejmować żadnych kroków formalnych ani zmieniać dyspozycji wypłaty.

Czy wypłaty gotówkowe mogą zniknąć w przyszłości?

Negatywne stanowisko ministerstwa w ramach tego konkretnego projektu oznacza, że obecny system zostaje zachowany. Nie wyklucza to jednak, że temat całkowitego wycofania wypłat gotówkowych nie powróci przy okazji innych prac legislacyjnych w przyszłości.