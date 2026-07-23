Gazeta Prawna
Emerytury i renty

Emerytury z ZUS tylko na konto? Jest oficjalna decyzja w sprawie wypłat

Seniorka trzyma w dłoniach pieniądze
ZUS zaproponował rezygnację z przekazów pocztowych z emeryturami i rentami. Pieniądze miałyby trafiać do seniorów wyłącznie na rachunki bankowe.Materiały prasowe
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 09:12

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaproponował rezygnację z tradycyjnych wypłat emerytur i rent przez listonosza. Pomysł ten pojawił się przy pracach legislacyjnych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało w tej sprawie jednoznaczną decyzję.

Skrót artykułu

Jak ZUS wypłaca pieniądze obecnie seniorom?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazuje świadczenia emerytalne i rentowe na dwa sposoby. Wśród opcji jest:

  • Przelew na rachunek bankowy – obecnie jest to standardowa metoda, z której korzysta niemal 82 proc. świadczeniobiorców. Odsetek ten stale rośnie.
  • Gotówka za pośrednictwem poczty – pieniądze są dostarczane bezpośrednio do domu seniora przez listonosza.
Koniec eldorado dla nieuczciwych lokatorów? Projekt w Sejmie. Jakie narzędzia zyskają właściciele?
Zobacz także
Koniec eldorado dla nieuczciwych lokatorów? Projekt w Sejmie. Jakie narzędzia zyskają właściciele?

Skąd wziął się pomysł na zmiany w wypłatach emerytur?

Propozycja całkowitej rezygnacji z wypłaty świadczeń w gotówce poprzez przekazy pocztowe została zgłoszona przez ZUS w formie uwag do projektu ustawy. Przepisy te dotyczą zniesienia obowiązku składania zaświadczeń o osiąganych przychodach (m.in. przez wcześniejszych emerytów i rencistów). Według Zakładu przejście na system wyłącznie bezgotówkowy przyniosłoby spore oszczędności finansowe.

„Oszczędności powstałe w wyniku wprowadzenia proponowanych zmian mogłyby zostać przeznaczone na modyfikację systemu teleinformatycznego ZUS w module zapewniającym obsługę emerytów i rencistów.” – uzasadnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie uwag do projektu.

Jak na pomysł ZUS zareagowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej?

Jak na ten pomysł zareagowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS)? Okazuje się, że resort nie zaakceptował propozycji zgłoszonej przez ZUS.

Ministerstwo argumentuje to tym, że wprowadzenie nakazu posiadania konta bankowego wykracza poza zakres merytoryczny przygotowywanego projektu ustawy. W efekcie propozycja ta nie weszła do aktualnie procedowanych przepisów.

Seniorzy wcześniej otrzymają dodatek pielęgnacyjny. ZUS zmienia terminy przelewów w sierpniu [NOWY HARMONOGRAM]
Zobacz także
Seniorzy wcześniej otrzymają dodatek pielęgnacyjny. ZUS zmienia terminy przelewów w sierpniu [NOWY HARMONOGRAM]

Co decyzja ministerstwa oznacza dla seniorów? Przykłady

  • Przykład 1: Emeryt bez konta bankowego Pan Jan odbiera emeryturę w gotówce od listonosza. W związku z decyzją resortu pracy nie musi zakładać konta w banku i nadal będzie otrzymywać pieniądze do rąk własnych w dotychczasowej formie.
  • Przykład 2: Rencistka pobierająca przekaz pocztowy Pani Anna pobiera rentę przekazem pocztowym. Propozycja ZUS została odrzucona, więc Pani Anna nie musi podejmować żadnych kroków formalnych ani zmieniać dyspozycji wypłaty.
Waloryzacja emerytur 2027: Rząd daje tylko minimum. Ile zyskasz na rękę? [TABELA]
Zobacz także
Waloryzacja emerytur 2027: Rząd daje tylko minimum. Ile zyskasz na rękę? [TABELA]

Czy wypłaty gotówkowe mogą zniknąć w przyszłości?

Negatywne stanowisko ministerstwa w ramach tego konkretnego projektu oznacza, że obecny system zostaje zachowany. Nie wyklucza to jednak, że temat całkowitego wycofania wypłat gotówkowych nie powróci przy okazji innych prac legislacyjnych w przyszłości.

Autopromocja
cru_praktyczne_aspekty.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: gazetaprawna.pl
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

ZUSpieniądzeemerytury

Powiązane

Mężczyzna rozmawia z lekarką, gdy w poczekalni siedzą pacjenci
ZdrowieLekarze i specjaliści bez skierowania NFZ 2026: Pełna lista
Słup energetyczny, w ramce banknoty 100 i 200 zł.
KrajOdszkodowanie za słup na działce. Jak je uzyskać krok po kroku? [PORADNIK]
Kobieta jadąca hulajnogą elektryczną
ŚwiatGrecja wprowadza surowe zasady dla e-hulajnóg: obowiązkowe OC, zakazy i wysokie kary

Najważniejsze

Kaczyński
KrajAfera wokół tzw. dwóch wież. Prokuratura zdecydowała ws. Jarosława Kaczyńskiego
google
PrawoKomisja Europejska nałożyła na Google grzywnę w wysokości 890 mln euro za naruszenie aktu o rynkach cyfrowych
BYD
TransportObawy tysięcy kierowców rozwiane. Chiński gigant zapowiedział kluczową inwestycję w Polsce
Zbigniew Ziobro
PrawnikPo 20 latach zapadł wyrok w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Jaką decyzję podjął sąd?
technologia kwantowa komputery kwantowe
TechnologieHakerzy kradną nawet zaszyfrowane dane, bo niedługo kryptografia kwantowa pozwoli je odszyfrować
schrony miejsce schronienia ukrycia bezpieczeństwo
KrajBudowa schronów za pożyczki z BGK. Od początku lipca trwa nabór wniosków dla samorządów
zakaz budowy domu
Samorząd terytorialnyKoniec budowania na własnej działce? Fala wniosków zalała polskie gminy przed graniczną datą
Autobus komunikacji miejskiej stojący na przystanku w mieście, do którego wsiadają pasażerowie w różnym wieku.
KrajDarmowe przejazdy dla seniorów: Od jakiego wieku i jakie dokumenty są potrzebne?