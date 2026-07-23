Osoby z niepełnosprawnościami mające trudności w poruszaniu się mogą w 2026 roku skorzystać z dofinansowania PFRON na likwidację barier architektonicznych w swoich domach. Wsparcie przyznawane jest na wniosek i pozwala na pokrycie większości kosztów remontu i adaptacji nieruchomości, żeby ułatwić jej mieszkańcom codzienne funkcjonowanie.
Nawet 95% dofinansowania na remont mieszkanie. Jak zdobyć pieniądze?
Inwestycja w przystosowanie lokalu do potrzeb osoby o ograniczonej sprawności ruchowej jest często koniecznością, a zarazem poważnym wyzwaniem finansowym. Istnieje jednak sposób na pozyskanie dopłaty do inwestycji takich jak adaptacja łazienki, przebudowa ciągów komunikacyjnych czy usunięcie przeszkód fizycznych w budynku.
Nowy limit dofinansowania na likwidację barier architektonicznych z PFRON
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest bezpośrednio powiązana z wskaźnikami rynkowymi. Ustawową granicę wsparcia ustalono jako 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Przy przeciętnym wynagrodzeniu wynoszącym 9652,19 zł brutto, maksymalny możliwy wymiar dofinansowania osiąga poziom 144 782,85 zł brutto.
Struktura finansowania obejmuje dwa kluczowe wskaźniki:
- Wysokość dofinansowania PFRON: do 95% wartości kosztorysu inwestycji.
- Wymagany wkład własny wnioskodawcy: minimum 5% całkowitych kosztów przedsięwzięcia.
Należy pamiętać, że kwota 144,7 tys. zł wyznacza jedynie górną granicę wsparcia. Ostateczna wysokość przyznanych środków zależy od kilku kwestii, w tym od zakresu prac ujętych w kosztorysie, oceny stopnia barier oraz dostępnego budżetu jednostki rozpatrującej wniosek. W praktyce samorządy przydzielają najczęściej wsparcie rzędu od kilkunastu do kilkudziesięciu tys. zł na pojedynczy lokal.
Kto może ubiegać się o środki na remont mieszkania z PFRON? Trzy kluczowe kryteria
Środki na likwidację barier architektonicznych nie są przydzielane z urzędu. Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, wnioskodawca musi spełniać równolegle trzy kryteria formalne:
- Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności: wymagany jest aktualny dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).
- Udokumentowanie trudności w poruszaniu się: konieczne jest wykazanie, że ograniczenia sprawności stwarzają bezpośrednią barierę w użytkowaniu dotychczasowej przestrzeni mieszkalnej.
- Tytuł prawny do nieruchomości: wnioskodawca musi posiadać udokumentowane prawo do dysponowania lokalem (np. prawo własności, spółdzielcze prawo do lokalu lub umowa najmu).
Uwaga! W przypadku osób podnajmujących lokal lub niebędących jego wyłącznymi właścicielami, koniecznym elementem procedury jest dołączenie pisemnej zgody właściciela nieruchomości na przeprowadzenie prac adaptacyjnych.
Zakres prac podlegających dofinansowaniu z PFRON. Na co można przeznaczyć środki?
Środki PFRON wyznaczone na likwidację barier architektonicznych mają ściśle określone przeznaczenie celowe. Finansowaniu podlegają wyłącznie remonty, które bezpośrednio przyczyniają się do znoszenia przeszkód w fizycznym dostępie do pomieszczeń lub korzystaniu z urządzeń domowych.
1. Adaptacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (Łazienka)
- Zastąpienie standardowej wanny kabiną prysznicową typu walk-in.
- Montaż dedykowanych siedzisk prysznicowych, atestowanych poręczy oraz uchwytów asekuracyjnych.
- Instalacja ceramiki sanitarnej dostosowanej wysokością do wymogów osoby na wózku lub z trudnościami wchodzenia.
- Wyrównanie poziomu posadzki i likwidacja progów wejściowych.
2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego i przestrzeni mieszkalnej
- Poszerzenie ościeżnic drzwiowych do wymiarów umożliwiających swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim.
- Usunięcie progów podłogowych na stykach pomieszczeń.
- Zmiana układu ścian działowych w celu wygospodarowania odpowiedniej przestrzeni manewrowej.
3. Dostępność zewnętrzna i ciągi pionowe
- Budowa zewnętrznych podjazdów lub ramp dostępowych.
- Montaż platform, podnośników oraz krzesełek dźwigowych.
Wyłączenia finansowe. Na co fundusz nie przyzna wsparcia?
Procedura weryfikacji kosztorysów wyklucza z dofinansowania wszelkie prace mające charakter czysto remontowy, odświeżający lub estetyczny. Fundusz odmówi pokrycia kosztów w przypadku wydatków na standardowe wyposażenie nieruchomości.
Obszar inwestycji
Prace kwalifikujące się do wsparcia
Wydatki niekwalifikowane (brak wsparcia)
Łazienka
Montaż poręczy, kabina walk-in, przystosowana miska WC
Wymiana płytek ze względów estetycznych, zakup ozdobnej armatury
Kuchnia
Obniżenie i dostosowanie blatów roboczych, dostosowanie szafek
Zakup standardowego sprzętu AGD (lodówka, piekarnik, zmywarka)
Komunikacja
Likwidacja progów, budowa ramp, poszerzenie ościeżnic
Malowanie ścian, tapetowanie, prace wykończeniowe i dekoracyjne
Celem programu jest usuwanie istniejących barier architektonicznych, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w miejscu zamieszkania, a nie finansowanie rutynowych prac konserwacyjnych lub podnoszenie standardu wykończenia lokalu.
Gdzie złożyć wniosek? Podział kompetencji i jednostki realizujące
Wnioski o dofinansowanie do remontu nie są przyjmowane bezpośrednio w centrali ani oddziałach wojewódzkich PFRON. Obsługę wnioskodawców prowadzą właściwe dla miejsca zamieszkania jednostki samorządu terytorialnego:
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) – dla mieszkańców powiatów ziemskich.
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) – dla mieszkańców miast na prawach powiatu.
Ważne! Przed przygotowaniem dokumentacji zaleca się kontakt z właściwym urzędem w celu pobrania obowiązujących na danym terenie formularzy oraz zweryfikowania lokalnych kryteriów oceny punktowej.
Wymagany komplet dokumentów. Przygotowanie do złożenia wniosku
Zakres dokumentacji formalnej składanej w jednostce pomocowej obejmuje zestaw zaświadczeń medycznych, prawnych i budowlanych. Do podstawowego pakietu należą:
- Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
- Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (akt własności, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu).
- Pisemna zgoda właściciela budynku lub lokalu na wykonanie prac (jeśli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem).
- Szacunkowy kosztorys prac adaptacyjnych wraz z wyszczególnieniem planowanych zakupów materiałowych i usług.
- Oświadczenie o wysokości dochodów oraz liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
- Dokumentacja medyczna potwierdzająca charakter schorzenia i uzasadniająca konieczność wprowadzenia zmian architektonicznych.
Błędy formalne i ryzyko utraty dofinansowania
Najczęstszym błędem popełnianym przez osoby ubiegające się o wsparcie z PFRON jest rozpoczęcie prac remontowych przed zakończeniem procedury formalnej. Kluczowe zasady bezpieczeństwa finansowego podczas ubiegania się o środki:
- Zakaz wcześniejszego rozpoczynania prac: Wszelkie działania budowlane i zakupy dokonane przed datą podpisania umowy o dofinansowanie nie zostaną zrefundowane. PFRON pokrywa wyłącznie wydatki poniesione po zawarciu umowy.
- Akceptacja zmian w kosztorysie: Wszelkie korekty zakresu prac lub zmiana materiałów wyszczególnionych w zatwierdzonym wniosku wymagają wcześniejszego zgłoszenia i podpisania aneksu do umowy.
- Uwzględnienie wymogów lokalnych: Poszczególne powiaty mogą stosować dodatkowe kryteria punktowe związane np. z sytuacją dochodową czy stopniem niepełnosprawności, co wpływa na kolejność przyznawania środków w danym roku budżetowym.
Procedura ubiegania się o dofinansowanie na remont mieszkania z PFRON krok po kroku
Proces uzyskania wsparcia finansowego rozłożony jest na kilka etapów formalno-organizacyjnych. Jakich?
- Krok 1: Sporządzenie wstępnej dokumentacji. Przygotowanie opisu barier, projektu adaptacji oraz kosztorysu inwestycji.
- Krok 2: Złożenie kompletnego wniosku. Przekazanie dokumentów do właściwego PCPR, MOPS lub MOPR (w wersji papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW).
- Krok 3: Ocena formalna i merytoryczna. Weryfikacja spełnienia kryteriów przez urzędników oraz ocena punktowa wniosku.
- Krok 4: Podpisanie umowy o dofinansowanie. Określenie dokładnej kwoty wsparcia, terminu realizacji oraz zasad rozliczenia.
- Krok 5: Realizacja prac adaptacyjnych. Przeprowadzenie remontu zgodnie ze zatwierdzonym kosztorysem przez wybranego wykonawcę.
- Krok 6: Odbiór techniczny i rozliczenie. Przedstawienie imiennych faktur/rachunków oraz poddanie lokalu kontroli po remoncie przeprowadzanej przez przedstawicieli urzędu.
- Krok 7: Przelew środków. Przekazanie kwoty dofinansowania na konto wnioskodawcy lub bezpośrednio na rachunek wykonawcy prac, zgodnie z zapisami umowy.
Rosną wpłaty pracodawców prowadzących zakładowy fundusz rehabilitacji do PFRON
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