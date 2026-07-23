Nawet 95% dofinansowania na remont mieszkanie. Jak zdobyć pieniądze?

Inwestycja w przystosowanie lokalu do potrzeb osoby o ograniczonej sprawności ruchowej jest często koniecznością, a zarazem poważnym wyzwaniem finansowym. Istnieje jednak sposób na pozyskanie dopłaty do inwestycji takich jak adaptacja łazienki, przebudowa ciągów komunikacyjnych czy usunięcie przeszkód fizycznych w budynku.

Nowy limit dofinansowania na likwidację barier architektonicznych z PFRON

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest bezpośrednio powiązana z wskaźnikami rynkowymi. Ustawową granicę wsparcia ustalono jako 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Przy przeciętnym wynagrodzeniu wynoszącym 9652,19 zł brutto, maksymalny możliwy wymiar dofinansowania osiąga poziom 144 782,85 zł brutto.

Struktura finansowania obejmuje dwa kluczowe wskaźniki:

Wysokość dofinansowania PFRON: do 95% wartości kosztorysu inwestycji.

do 95% wartości kosztorysu inwestycji. Wymagany wkład własny wnioskodawcy: minimum 5% całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

Należy pamiętać, że kwota 144,7 tys. zł wyznacza jedynie górną granicę wsparcia. Ostateczna wysokość przyznanych środków zależy od kilku kwestii, w tym od zakresu prac ujętych w kosztorysie, oceny stopnia barier oraz dostępnego budżetu jednostki rozpatrującej wniosek. W praktyce samorządy przydzielają najczęściej wsparcie rzędu od kilkunastu do kilkudziesięciu tys. zł na pojedynczy lokal.

Kto może ubiegać się o środki na remont mieszkania z PFRON? Trzy kluczowe kryteria

Środki na likwidację barier architektonicznych nie są przydzielane z urzędu. Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, wnioskodawca musi spełniać równolegle trzy kryteria formalne:

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności: wymagany jest aktualny dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne). Udokumentowanie trudności w poruszaniu się: konieczne jest wykazanie, że ograniczenia sprawności stwarzają bezpośrednią barierę w użytkowaniu dotychczasowej przestrzeni mieszkalnej. Tytuł prawny do nieruchomości: wnioskodawca musi posiadać udokumentowane prawo do dysponowania lokalem (np. prawo własności, spółdzielcze prawo do lokalu lub umowa najmu).

Uwaga! W przypadku osób podnajmujących lokal lub niebędących jego wyłącznymi właścicielami, koniecznym elementem procedury jest dołączenie pisemnej zgody właściciela nieruchomości na przeprowadzenie prac adaptacyjnych.

Zakres prac podlegających dofinansowaniu z PFRON. Na co można przeznaczyć środki?

Środki PFRON wyznaczone na likwidację barier architektonicznych mają ściśle określone przeznaczenie celowe. Finansowaniu podlegają wyłącznie remonty, które bezpośrednio przyczyniają się do znoszenia przeszkód w fizycznym dostępie do pomieszczeń lub korzystaniu z urządzeń domowych.

1. Adaptacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (Łazienka)

Zastąpienie standardowej wanny kabiną prysznicową typu walk-in .

. Montaż dedykowanych siedzisk prysznicowych, atestowanych poręczy oraz uchwytów asekuracyjnych.

Instalacja ceramiki sanitarnej dostosowanej wysokością do wymogów osoby na wózku lub z trudnościami wchodzenia.

Wyrównanie poziomu posadzki i likwidacja progów wejściowych.

2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego i przestrzeni mieszkalnej

Poszerzenie ościeżnic drzwiowych do wymiarów umożliwiających swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim.

Usunięcie progów podłogowych na stykach pomieszczeń.

Zmiana układu ścian działowych w celu wygospodarowania odpowiedniej przestrzeni manewrowej.

3. Dostępność zewnętrzna i ciągi pionowe

Budowa zewnętrznych podjazdów lub ramp dostępowych.

Montaż platform, podnośników oraz krzesełek dźwigowych.

Wyłączenia finansowe. Na co fundusz nie przyzna wsparcia?

Procedura weryfikacji kosztorysów wyklucza z dofinansowania wszelkie prace mające charakter czysto remontowy, odświeżający lub estetyczny. Fundusz odmówi pokrycia kosztów w przypadku wydatków na standardowe wyposażenie nieruchomości.

Obszar inwestycji Prace kwalifikujące się do wsparcia Wydatki niekwalifikowane (brak wsparcia) Łazienka Montaż poręczy, kabina walk-in, przystosowana miska WC Wymiana płytek ze względów estetycznych, zakup ozdobnej armatury Kuchnia Obniżenie i dostosowanie blatów roboczych, dostosowanie szafek Zakup standardowego sprzętu AGD (lodówka, piekarnik, zmywarka) Komunikacja Likwidacja progów, budowa ramp, poszerzenie ościeżnic Malowanie ścian, tapetowanie, prace wykończeniowe i dekoracyjne

Celem programu jest usuwanie istniejących barier architektonicznych, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w miejscu zamieszkania, a nie finansowanie rutynowych prac konserwacyjnych lub podnoszenie standardu wykończenia lokalu.

Gdzie złożyć wniosek? Podział kompetencji i jednostki realizujące

Wnioski o dofinansowanie do remontu nie są przyjmowane bezpośrednio w centrali ani oddziałach wojewódzkich PFRON. Obsługę wnioskodawców prowadzą właściwe dla miejsca zamieszkania jednostki samorządu terytorialnego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) – dla mieszkańców powiatów ziemskich.

– dla mieszkańców powiatów ziemskich. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) – dla mieszkańców miast na prawach powiatu.

Ważne! Przed przygotowaniem dokumentacji zaleca się kontakt z właściwym urzędem w celu pobrania obowiązujących na danym terenie formularzy oraz zweryfikowania lokalnych kryteriów oceny punktowej.

Wymagany komplet dokumentów. Przygotowanie do złożenia wniosku

Zakres dokumentacji formalnej składanej w jednostce pomocowej obejmuje zestaw zaświadczeń medycznych, prawnych i budowlanych. Do podstawowego pakietu należą:

Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (akt własności, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu).

Pisemna zgoda właściciela budynku lub lokalu na wykonanie prac (jeśli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem).

Szacunkowy kosztorys prac adaptacyjnych wraz z wyszczególnieniem planowanych zakupów materiałowych i usług.

Oświadczenie o wysokości dochodów oraz liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dokumentacja medyczna potwierdzająca charakter schorzenia i uzasadniająca konieczność wprowadzenia zmian architektonicznych.

Błędy formalne i ryzyko utraty dofinansowania

Najczęstszym błędem popełnianym przez osoby ubiegające się o wsparcie z PFRON jest rozpoczęcie prac remontowych przed zakończeniem procedury formalnej. Kluczowe zasady bezpieczeństwa finansowego podczas ubiegania się o środki:

Zakaz wcześniejszego rozpoczynania prac: Wszelkie działania budowlane i zakupy dokonane przed datą podpisania umowy o dofinansowanie nie zostaną zrefundowane. PFRON pokrywa wyłącznie wydatki poniesione po zawarciu umowy. Akceptacja zmian w kosztorysie: Wszelkie korekty zakresu prac lub zmiana materiałów wyszczególnionych w zatwierdzonym wniosku wymagają wcześniejszego zgłoszenia i podpisania aneksu do umowy. Uwzględnienie wymogów lokalnych: Poszczególne powiaty mogą stosować dodatkowe kryteria punktowe związane np. z sytuacją dochodową czy stopniem niepełnosprawności, co wpływa na kolejność przyznawania środków w danym roku budżetowym.

Procedura ubiegania się o dofinansowanie na remont mieszkania z PFRON krok po kroku

Proces uzyskania wsparcia finansowego rozłożony jest na kilka etapów formalno-organizacyjnych. Jakich?

Krok 1: Sporządzenie wstępnej dokumentacji. Przygotowanie opisu barier, projektu adaptacji oraz kosztorysu inwestycji.

Przygotowanie opisu barier, projektu adaptacji oraz kosztorysu inwestycji. Krok 2: Złożenie kompletnego wniosku. Przekazanie dokumentów do właściwego PCPR, MOPS lub MOPR (w wersji papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW).

Przekazanie dokumentów do właściwego PCPR, MOPS lub MOPR (w wersji papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW). Krok 3: Ocena formalna i merytoryczna. Weryfikacja spełnienia kryteriów przez urzędników oraz ocena punktowa wniosku.

Weryfikacja spełnienia kryteriów przez urzędników oraz ocena punktowa wniosku. Krok 4: Podpisanie umowy o dofinansowanie. Określenie dokładnej kwoty wsparcia, terminu realizacji oraz zasad rozliczenia.

Określenie dokładnej kwoty wsparcia, terminu realizacji oraz zasad rozliczenia. Krok 5: Realizacja prac adaptacyjnych. Przeprowadzenie remontu zgodnie ze zatwierdzonym kosztorysem przez wybranego wykonawcę.

Przeprowadzenie remontu zgodnie ze zatwierdzonym kosztorysem przez wybranego wykonawcę. Krok 6: Odbiór techniczny i rozliczenie. Przedstawienie imiennych faktur/rachunków oraz poddanie lokalu kontroli po remoncie przeprowadzanej przez przedstawicieli urzędu.

Przedstawienie imiennych faktur/rachunków oraz poddanie lokalu kontroli po remoncie przeprowadzanej przez przedstawicieli urzędu. Krok 7: Przelew środków. Przekazanie kwoty dofinansowania na konto wnioskodawcy lub bezpośrednio na rachunek wykonawcy prac, zgodnie z zapisami umowy.

Rosną wpłaty pracodawców prowadzących zakładowy fundusz rehabilitacji do PFRON