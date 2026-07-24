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Poważny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Ponad 30 parlamentarzystów rezygnuje z członkostwa

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Odejście parlamentarzystów z PiS: Ultimatum wygasło. Jakie będą dalsze losy partyjnej opozycji?JACEK DOMINSKI/REPORTER / Jacek Dominski/REPORTER
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 14:16
aktualizacja dzisiaj, 14:34

To ostateczny koniec wielotygodniowych napięć wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Jarosław Kaczyński oficjalnie poinformował, że trzydziestu kilku posłów rezygnuje z członkostwa w ugrupowaniu. Powodem jest rewolta wokół stowarzyszenia „Rozwój Plus”, na którego czele stoi były premier Mateusz Morawiecki. W czwartek o północy upłynął termin ultimatum postawionego przez władze partyjne. – Jest, można powiedzieć, w jakimś sensie po wszystkim – skomentował krótko lider PiS.

Skrót artykułu

W piątkowym oświadczeniu prezes PiS Jarosław Kaczyński wywołał prawdziwą polityczną lawinę. Lider formacji przekazał, że około trzydziestu kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Bezpośrednią przyczyną masowego odejścia jest odmowa podpisania oświadczenia o nieprzynależeniu do zewnętrznych organizacji i stowarzyszeń.

Ostateczny termin na złożenie odpowiednich deklaracji minął w czwartek o północy. Sprawa dotyczy przede wszystkim polityków skupionych wokół stowarzyszenia „Rozwój Plus”, założonego przez byłego szefa rządu, Mateusza Morawieckiego. Kierownictwo PiS uznało brak podpisów pod deklaracjami za jednoznaczną rezygnację z reprezentowania barw dotychczasowej partyjnej frakcji.

Plan podziału partyjnych szeregów. Kaczyński ujawnia kulisy rozmów

Jak podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości, ostra reakcja władz formacji nie była przypadkowa i wiązała się z głębszym konfliktem politycznym. Kaczyński ujawnił, że podpisanie oświadczeń miało być prostym sprawdzianem lojalności oraz sygnałem, że parlamentarzyści nie biorą udziału w procesie mającym na celu podział ugrupowania.

– Przede wszystkim chodzi o propozycję, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię – wyjaśnił lider PiS. Jak dodał, propozycja ta wyszła od osoby „wiarygodnej, bardzo istotnej w partii” i była powtarzana podczas co najmniej trzech długich spotkań. Dwie z tych rozmów odbyły się w cztery oczy, natomiast w trzeciej uczestniczyli działacze partyjni oraz osoby postronne.

W ocenie Jarosława Kaczyńskiego powołanie stowarzyszenia przez Mateusza Morawieckiego wpisywało się bezpośrednio w ten scenariusz: – W tej sytuacji my nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż jako na element właśnie tego planu, planu podziału partii – zaznaczył.

Ostatnie ugodowe gesty i brak akceptacji. „Wnioski muszą być wyciągnięte”

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że zanim upłynął czwartkowy termin ultimatum, kierownictwo PiS wykazało wolę kompromisu i zaproponowało buntownikom daleko idące ustępstwa. – Zrezygnowaliśmy z żądania rozwiązania tego stowarzyszenia. Chodziło tylko o to, żeby do wyborów jego działalność została zamrożona. To też nie zostało przyjęte – poinformował prezes PiS.

Szef ugrupowania odniósł się również do tłu maczeń posłów, którzy zdecydowali się nie podporządkować poleceniom władz partyjnych. Zapewnił, że zasady gry od początku były jasne i znane każdemu członkowi klubu. – Każdy parlamentarzysta wiedział, czym jest podpisanie i czym jest niezgoda na podpisanie oświadczenia. Różnego rodzaju dziwne, a niekiedy zabawne wytłumaczenia nic tutaj nie zmieniają – dodał stanowczo.

Nieoficjalne kulisy: Kto podpisał lojalkę, a kto odmówił?

Władze Prawa i Sprawiedliwości postawiły swoim parlamentarzystom twarde ultimatum – złożenie oświadczenia o nieprzynależeniu do stowarzyszeń pod groźbą natychmiastowego wykluczenia z partii.

Z nieoficjalnych informacji opublikowanych przez Onet wynika, że wewnątrz obozu dochodziło do intensywnych nacisków:

  • Odrzucenie ultimatum: Trzydziestu kilku posłów związanych z frakcją Mateusza Morawieckiego kategorycznie odmówiło podpisania deklaracji (nazywanej w kuluarach „lojalką”). Politycy z otoczenia byłego premiera (m.in. Piotr Müller) argumentowali, że nie składali rezygnacji z członkostwa w partii, a sama odmowa jest protestem przeciwko próbie paraliżowania merytorycznej dyskusji na prawicy.
  • Podpisanie deklaracji: Część polityków wywodzących się z pierwotnej listy inicjatywy „Rozwój Plus” zdecydowała się wycofać z zaangażowania w stowarzyszenie i ugiąć pod ultimatum Nowogrodzkiej, podpisując pismo lojalnościowe. Wśród nich znaleźli się politycy z tzw. zakonu PC oraz konserwatywnego skrzydła partii, dla których wizja utraty miejsca na listach i wykluczenia z PiS okazała się zbyt kosztowna.

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że zanim upłynął czwartkowy termin ultimatum, kierownictwo PiS zaproponowało buntownikom ustępstwa – m.in. zamrożenie działalności stowarzyszenia do najbliższych wyborów – co również zostało odrzucone.

Kto należy do stowarzyszenia „Rozwój Plus”? Lista polityków

W skład inicjatywy powołanej przez Mateusza Morawieckiego weszło kilkudziesięciu znanych polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym byli ministrowie, wiceministrowie oraz parlamentarzyści:

  • Mateusz Morawiecki (były premier, założyciel stowarzyszenia)
  • Iza Antos
  • Anna Baluch
  • Ryszard Bartosik
  • Waldemar Buda
  • Zbigniew Chmielowiec
  • Michał Cieślak
  • Janusz Cieszyński
  • Elżbieta Duda
  • Michał Dworczyk
  • Robert Gontarz
  • Marcin Gwóźdź
  • Marcin Horała
  • Paweł Jabłoński
  • Fryderyk Kapinos
  • Łukasz Kmita
  • Maria Koc
  • Wiesław Krajewski
  • Andrzej Kryj
  • Krzysztof Kubów
  • Anna Kwiecień
  • Krzysztof Lipiec
  • Grzegorz Lorek
  • Marzena Machałek
  • Grzegorz Macko
  • Piotr Müller
  • Daniel Obajtek
  • Monika Pawłowska
  • Grzegorz Puda
  • Paweł Rychlik
  • Łukasz Schreiber
  • Olga Semeniuk-Patkowska
  • Sławomir Skwarek
  • Mirosława Stachowiak-Różecka
  • Krzysztof Szczucki
  • Szymon Szynkowski vel Sęk
  • Agnieszka Ścigaj
  • Ryszard Terlecki
  • Ireneusz Zyska

Co dalej z posłami Morawieckiego? We wtorek zbierze się Komitet Polityczny

Decyzja parlamentarzystów oznacza nieuchronne domknięcie procedury formalnej. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że na wtorek w przyszłym tygodniu zwołano posiedzenie Komitetu Politycznego PiS.

– Komitet Polityczny po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości. Jest, można powiedzieć, w jakimś sensie po wszystkim. Pewna formalność jeszcze musi być dokonana, bo my przestrzegamy statutu – podsumował prezes PiS.

Odejście ponad trzydziestu posłów to jeden z największych kryzysów wewnętrznych w historii Prawa i Sprawiedliwości. Decyzje, które zapadną we wtorek, ostatecznie przypieczętują nowy układ sił na polskiej scenie parlamentarnej.

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Źródło: PAP
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