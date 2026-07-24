W piątkowym oświadczeniu prezes PiS Jarosław Kaczyński wywołał prawdziwą polityczną lawinę. Lider formacji przekazał, że około trzydziestu kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Bezpośrednią przyczyną masowego odejścia jest odmowa podpisania oświadczenia o nieprzynależeniu do zewnętrznych organizacji i stowarzyszeń.

Ostateczny termin na złożenie odpowiednich deklaracji minął w czwartek o północy. Sprawa dotyczy przede wszystkim polityków skupionych wokół stowarzyszenia „Rozwój Plus”, założonego przez byłego szefa rządu, Mateusza Morawieckiego. Kierownictwo PiS uznało brak podpisów pod deklaracjami za jednoznaczną rezygnację z reprezentowania barw dotychczasowej partyjnej frakcji.

Plan podziału partyjnych szeregów. Kaczyński ujawnia kulisy rozmów

Jak podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości, ostra reakcja władz formacji nie była przypadkowa i wiązała się z głębszym konfliktem politycznym. Kaczyński ujawnił, że podpisanie oświadczeń miało być prostym sprawdzianem lojalności oraz sygnałem, że parlamentarzyści nie biorą udziału w procesie mającym na celu podział ugrupowania.

– Przede wszystkim chodzi o propozycję, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię – wyjaśnił lider PiS. Jak dodał, propozycja ta wyszła od osoby „wiarygodnej, bardzo istotnej w partii” i była powtarzana podczas co najmniej trzech długich spotkań. Dwie z tych rozmów odbyły się w cztery oczy, natomiast w trzeciej uczestniczyli działacze partyjni oraz osoby postronne.

W ocenie Jarosława Kaczyńskiego powołanie stowarzyszenia przez Mateusza Morawieckiego wpisywało się bezpośrednio w ten scenariusz: – W tej sytuacji my nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż jako na element właśnie tego planu, planu podziału partii – zaznaczył.

Ostatnie ugodowe gesty i brak akceptacji. „Wnioski muszą być wyciągnięte”

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że zanim upłynął czwartkowy termin ultimatum, kierownictwo PiS wykazało wolę kompromisu i zaproponowało buntownikom daleko idące ustępstwa. – Zrezygnowaliśmy z żądania rozwiązania tego stowarzyszenia. Chodziło tylko o to, żeby do wyborów jego działalność została zamrożona. To też nie zostało przyjęte – poinformował prezes PiS.

Szef ugrupowania odniósł się również do tłu maczeń posłów, którzy zdecydowali się nie podporządkować poleceniom władz partyjnych. Zapewnił, że zasady gry od początku były jasne i znane każdemu członkowi klubu. – Każdy parlamentarzysta wiedział, czym jest podpisanie i czym jest niezgoda na podpisanie oświadczenia. Różnego rodzaju dziwne, a niekiedy zabawne wytłumaczenia nic tutaj nie zmieniają – dodał stanowczo.

Nieoficjalne kulisy: Kto podpisał lojalkę, a kto odmówił?

Władze Prawa i Sprawiedliwości postawiły swoim parlamentarzystom twarde ultimatum – złożenie oświadczenia o nieprzynależeniu do stowarzyszeń pod groźbą natychmiastowego wykluczenia z partii.

Z nieoficjalnych informacji opublikowanych przez Onet wynika, że wewnątrz obozu dochodziło do intensywnych nacisków:

Odrzucenie ultimatum: Trzydziestu kilku posłów związanych z frakcją Mateusza Morawieckiego kategorycznie odmówiło podpisania deklaracji (nazywanej w kuluarach „lojalką”). Politycy z otoczenia byłego premiera (m.in. Piotr Müller) argumentowali, że nie składali rezygnacji z członkostwa w partii, a sama odmowa jest protestem przeciwko próbie paraliżowania merytorycznej dyskusji na prawicy.

Podpisanie deklaracji: Część polityków wywodzących się z pierwotnej listy inicjatywy „Rozwój Plus” zdecydowała się wycofać z zaangażowania w stowarzyszenie i ugiąć pod ultimatum Nowogrodzkiej, podpisując pismo lojalnościowe. Wśród nich znaleźli się politycy z tzw. zakonu PC oraz konserwatywnego skrzydła partii, dla których wizja utraty miejsca na listach i wykluczenia z PiS okazała się zbyt kosztowna.

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że zanim upłynął czwartkowy termin ultimatum, kierownictwo PiS zaproponowało buntownikom ustępstwa – m.in. zamrożenie działalności stowarzyszenia do najbliższych wyborów – co również zostało odrzucone.

Kto należy do stowarzyszenia „Rozwój Plus”? Lista polityków

W skład inicjatywy powołanej przez Mateusza Morawieckiego weszło kilkudziesięciu znanych polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym byli ministrowie, wiceministrowie oraz parlamentarzyści:

Mateusz Morawiecki (były premier, założyciel stowarzyszenia)

Iza Antos

Anna Baluch

Ryszard Bartosik

Waldemar Buda

Zbigniew Chmielowiec

Michał Cieślak

Janusz Cieszyński

Elżbieta Duda

Michał Dworczyk

Robert Gontarz

Marcin Gwóźdź

Marcin Horała

Paweł Jabłoński

Fryderyk Kapinos

Łukasz Kmita

Maria Koc

Wiesław Krajewski

Andrzej Kryj

Krzysztof Kubów

Anna Kwiecień

Krzysztof Lipiec

Grzegorz Lorek

Marzena Machałek

Grzegorz Macko

Piotr Müller

Daniel Obajtek

Monika Pawłowska

Grzegorz Puda

Paweł Rychlik

Łukasz Schreiber

Olga Semeniuk-Patkowska

Sławomir Skwarek

Mirosława Stachowiak-Różecka

Krzysztof Szczucki

Szymon Szynkowski vel Sęk

Agnieszka Ścigaj

Ryszard Terlecki

Ireneusz Zyska

Co dalej z posłami Morawieckiego? We wtorek zbierze się Komitet Polityczny

Decyzja parlamentarzystów oznacza nieuchronne domknięcie procedury formalnej. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że na wtorek w przyszłym tygodniu zwołano posiedzenie Komitetu Politycznego PiS.

– Komitet Polityczny po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości. Jest, można powiedzieć, w jakimś sensie po wszystkim. Pewna formalność jeszcze musi być dokonana, bo my przestrzegamy statutu – podsumował prezes PiS.

Odejście ponad trzydziestu posłów to jeden z największych kryzysów wewnętrznych w historii Prawa i Sprawiedliwości. Decyzje, które zapadną we wtorek, ostatecznie przypieczętują nowy układ sił na polskiej scenie parlamentarnej.