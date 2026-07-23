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Wykluczenie cyfrowe w Polsce. 8 proc. Polek i Polaków nigdy nie korzystało z internetu

Wykluczenie cyfrowe w Polsce. 8 proc. Polek i Polaków nigdy nie korzystało z internetu
Wykluczenie cyfrowe w Polsce. 8 proc. Polek i Polaków nigdy nie korzystało z internetuShutterstock
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
dzisiaj, 18:15

Skala pierwotnego wykluczenia cyfrowego w Polsce, czyli odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu, w 2025 r. wyniósł 8 proc. Dla porównania, w 2021 r. było to 11 proc. osób. Jednocześnie jedynie 50 proc. osób w ubiegłym roku posiadało co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe.

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Dostęp do internetu – Polska na 9 miejscu w UE

Wykluczenie cyfrowe, czyli brak dostępu, kompetencji i motywacji do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, niesie ze sobą poważne konsekwencje psychiczne i społeczne. Brak uczestnictwa w cyfrowym, coraz bardziej dominującym świecie, oznacza nie tylko utrudniony dostęp do informacji czy usług zdrowotnych, ale także pogłębiające się poczucie izolacji, osamotnienia i wykluczenia z życia społecznego.

Wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski, w odpowiedzi na interpelację, poinformował, że w 2025 r. 96 proc. gospodarstw domowych w Polsce miało dostęp do internetu. Tym samym Polska znalazła się na 9 miejscu wśród państw UE, gdzie średnia wyniosła 95 proc. Dla porównania w 2021 r. ten wskaźnik wyniósł 92 proc.

Co ważne, różnice w dostępnie do internetu między miastami a wsią w niemal zatarły się, ponieważ 96 proc. wiejskich gospodarstw domowych i 97 proc. miejskich dysponowało internetem w 2025 r. Niemal wszystkie gospodarstwa domowe z dostępem do internetu korzystały z łączy szerokopasmowych (95 proc. w 2025 r. i 92 proc. gospodarstw domowych w 2021 r.)

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8 proc. Polek i Polaków nigdy nie korzystało z internetu

Pomimo tego, że 96 proc. domostw deklaruje dostęp do internetu, cały czas są osoby, które nigdy z niego nie korzystały. Skala pierwotnego wykluczenia cyfrowego w Polsce, rozumianego jako odsetek populacji nigdy niekorzystającej z internetu, wyniosła 11 proc. w 2021 r. i 8 proc. w 2025 r.

Problemem jednak nie jest pierwotne wykluczenie cyfrowe a kompetencyjne wykluczenie cyfrowe. Jest to sytuacja, w której ktoś nie posiada umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii, co uniemożliwia codzienne funkcjonowanie.

W 2025 r. odsetek osób posiadających co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe w Polsce wyniósł 50 proc., czyli o 7 p.p. więcej niż w 2021 r. Pozwoliło to Polsce poprawić swoją pozycję wśród państw członkowskich UE o dwa miejsca i zająć 23. pozycję.

Resort cyfryzacji przyznaje, że wykluczenie kompetencyjne pozostaje kluczowym wyzwaniem, które dotyczy znaczącej części społeczeństwa, w szczególności osób o niższych umiejętnościach cyfrowych. Jednym ze sposobów poradzenia sobie z tym problemem ma być Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, ukierunkowany na podnoszenie kompetencji cyfrowych obywateli. Do 2030 roku:

  • 80 proc. mieszkańców Polski ma posiadać co najmniej podstawowe kompetencje cyfrowe;
  • 40 proc. mieszkańców Polski ma posiadać ponadpodstawowe kompetencje cyfrowe;
  • 6 proc. pracujących mają stanowić specjaliści ICT;
  • 29 proc. specjalistów ICT mają stanowić kobiety;
  • na szczeblu administracji rządowej ma funkcjonować ugruntowany i sprawdzony mechanizm koordynacji i monitorowania działań wspierających rozwój kompetencji cyfrowych, który bazuje na cyklicznie aktualizowanej diagnozie potrzeb społeczeństwa, biorący pod uwagę najnowsze trendy technologiczne i gospodarcze.
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Postrzegalność, zrozumiałość, kompatybilność i zrozumiałość cztery główne zasady wymogów dostępności cyfrowej

Ministerstwo nadzoruje także prawidłowe wdrażanie przez podmioty publiczne wymogów dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. - Brak dostępności cyfrowej naraża osoby z niepełnosprawnościami oraz innych użytkowników, w tym osoby starsze na wykluczenie cyfrowe spowodowane niemożnością korzystania przez te osoby z treści cyfrowych, które nie spełniają wymogów dostępności cyfrowej – wskazuje Olszewski.

Zasady dostępności cyfrowej stron zakładają projektowanie stron, aplikacji i dokumentów w sposób przyjazny dla każdego użytkownika, w tym osób z niepełnosprawnościami. Opierają się na czterech głównych filarach:

  • postrzegalności - każdy element strony internetowej i aplikacji mobilnej powinien być postrzegalny przez użytkowników za pomocą dostępnych im zmysłów (np. teksty alternatywne dla zdjęć dla niewidomych, napisy dla niesłyszących);
  • funkcjonalności – jest możliwość obsługi elementów strony internetowej lub aplikacji mobilnej na różne sposoby (np. możliwość nawigacji za pomocą samej klawiatury);
  • zrozumiałości – informacje i operowanie interfejsem muszą być czytelne i intuicyjne (prosty język, ale też jasne komunikaty i instrukcje)
  • kompatybilności - treści muszą być poprawnie interpretowane przez różnorodne programy i urządzenia, w tym technologie asystujące (np. czytniki ekranu).

Liczbę osób korzystających z dostępności cyfrowej szacujemy na 11 mln, są to dane z GUS za rok 2024. Zatem ponad 11 mln osób może być narażonych na wykluczenie cyfrowe, gdy strony internetowe i aplikacje mobilne nie będą spełniać wymogów dostępności cyfrowej.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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