Nowe przepisy nie wprowadzają limitów wynagrodzeń ani nie zmieniają zasad zatrudniania personelu. Resort chce jednak uzyskać znacznie dokładniejszy obraz tego, jak placówki gospodarują środkami przeznaczonymi na kadry, a następnie porównywać je między sobą.

Ministerstwo Zdrowia chce sprawdzać, jak szpitale wydają pieniądze na personel

Od kilku miesięcy temat finansów szpitali regularnie wraca do debaty publicznej. Najpierw szerokim echem odbiły się informacje o bardzo wysokich zarobkach Dawida Kacprzyka, lekarza na kontrakcie w warszawskim Szpitalu Południowym. Później podobne doniesienia zaczęły pojawiać się także w odniesieniu do innych placówek. Każda taka historia wywoływała pytania nie tylko o wysokość wynagrodzeń, lecz przede wszystkim o sposób wydawania publicznych pieniędzy pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia nie wskazuje w uzasadnieniu projektu, że proponowane zmiany są odpowiedzią na te wydarzenia. Dokument pokazuje jednak wyraźny kierunek – państwo chce dysponować bardziej szczegółowymi danymi dotyczącymi kosztów zatrudnienia w szpitalach i wykorzystywać je przy ocenie jakości zarządzania placówkami.

Nowe wskaźniki jakości szpitali. Co dokładnie będą musiały raportować placówki?

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia (MZ1926) przewiduje dodanie trzech nowych wskaźników zarządczych, które będą odnosiły się do kosztów personelu. Szpitale będą raportować:

udział kosztów personelu w przychodach z NFZ ,

, udział kosztów pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w stosunku do kosztów umów cywilnoprawnych , w tym kontraktów,

, w tym kontraktów, udział kosztów personelu medycznego w całkowitych kosztach zatrudnienia.

Dzięki temu Ministerstwo będzie mogło łatwiej porównywać sposób zarządzania personelem pomiędzy poszczególnymi szpitalami oraz obserwować, jak zmienia się struktura wydatków w całym systemie ochrony zdrowia.

Dlaczego Ministerstwo Zdrowia chce analizować wydatki szpitali na personel?

Projekt zbiegł się w czasie z jedną z największych od lat dyskusji o finansowaniu szpitali. W centrum zainteresowania znalazły się wysokie kontrakty części lekarzy specjalistów, które w pojedynczych przypadkach przekraczały milion złotych rocznie. W ślad za medialnymi publikacjami ruszyły kontrole prowadzone przez NFZ i inne instytucje. Nowe rozporządzenie nie daje ministrowi narzędzi do ustalania wysokości wynagrodzeń. Tworzy natomiast system, który pozwala zobaczyć, jak duży udział w budżecie placówki mają wydatki na personel, jaka część pieniędzy trafia na etaty, a jaka na kontrakty oraz jak wygląda struktura kosztów medycznych. Eksperci od zarządzania ochroną zdrowia od lat zwracają uwagę, że bez porównywalnych danych trudno oceniać efektywność działania szpitali. Dwie placówki mogą wykonywać podobną liczbę świadczeń, a jednocześnie ponosić zupełnie różne koszty zatrudnienia.

Czy nowe przepisy zmienią wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek i zasady zatrudnienia?

Najkrótsza odpowiedź brzmi: nie. Projekt rozporządzenia nie przewiduje:

zmian w wynagrodzeniach lekarzy,

zmian w wynagrodzeniach pielęgniarek,

ograniczenia kontraktów cywilnoprawnych,

nowych limitów wynagrodzeń,

zmian w zasadach finansowania świadczeń przez NFZ.

Zmienia się natomiast sposób gromadzenia i analizowania danych, które mają służyć ocenie jakości zarządzania szpitalem. Nowe wskaźniki staną się jednym z elementów systemu monitorowania jakości prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Co pokażą nowe wskaźniki? Ministerstwo porówna wydatki na personel w szpitalach

Najciekawszym elementem projektu jest to, że resort nie koncentruje się wyłącznie na wysokości wynagrodzeń. Znacznie większe znaczenie ma struktura kosztów zatrudnienia. Jeżeli dwa szpitale otrzymują podobne finansowanie z NFZ, ale jeden przeznacza zdecydowanie większą część budżetu na personel, nowe wskaźniki pozwolą to zauważyć. Podobnie będzie w przypadku placówek opierających działalność niemal wyłącznie na kontraktach cywilnoprawnych albo odwrotnie – zatrudniających większość personelu na etatach. Ministerstwo wskazuje, że dane mają wspierać ocenę jakości zarządzania i umożliwić porównywanie podmiotów leczniczych według jednolitych kryteriów.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie i co dalej z projektem rozporządzenia?

Projekt znajduje się na etapie prac legislacyjnych. Po zakończeniu konsultacji i uzgodnień międzyresortowych rozporządzenie będzie mogło zostać podpisane przez ministra zdrowia i wejść w życie. Jeżeli proponowane rozwiązania zostaną utrzymane, wszystkie szpitale objęte systemem oceny jakości będą przekazywać dane według nowych wskaźników. Pozwoli to tworzyć bardziej szczegółowe zestawienia dotyczące kosztów zatrudnienia oraz porównywać sposób zarządzania personelem pomiędzy placówkami.