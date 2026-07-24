Pełna lista „ludzi Morawieckiego". Kto zrezygnował z członkostwa w PiS?

PAP ustaliła listę parlamentarzystów, którzy nie podpisali wymaganych przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości deklaracji lojalności. Wśród nich znalazł się m.in. Mateusz Morawiecki. Łącznie chodzi o 37 posłów PiS, trzech posłów niezrzeszonych, jednego senatora tej partii oraz trzech europosłów.
Mateusz Morawiecki poinformował w piątek, że jego stowarzyszenie „Rozwój Plus” liczy obecnie czterdziestu posłów, jednego senatora i trzech europosłów. Wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył na konferencji, że „trzydziestu kilku (...) posłów (...) zrezygnowało z członkostwa” w PiS.
Z informacji PAP wynika, że senatorem, który nie podpisał oświadczenia wymaganego przez władze PiS, jest Włodzimierz Bernacki - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w przeszłości poseł i sekretarz stanu w resortach związanych z nauką.
Z grona 40 posłów i posłanek, o których mówił Morawiecki, 37 należy do partii Prawo i Sprawiedliwość, a troje posłów nie należy do partii: Marek Jakubiak (poseł niezrzeszony), Agnieszka Ścigaj (należąca do klubu PiS) i Andrzej Gut-Mostowy (również należący do klubu PiS).
Wśród osób, które również nie podpisały oświadczeń, znalazło się też trzech eurodeputowanych PiS: Michał Dworczyk, Piotr Müller i Waldemar Buda.
Oto pełna lista w kolejności alfabetycznej.
Posłowie PiS i posłanki PiS:
1. Anna Baluch
2. Ryszard Bartosik
3. Zbigniew Chmielowiec
4. Anna Cicholska
5. Janusz Cieszyński
6. Michał Cieślak
7. Elżbieta Duda
8. Robert Gontarz
9. Marcin Gwóźdź
10. Marcin Horała
11. Paweł Jabłoński
12. Fryderyk Kapinos
13. Łukasz Kmita
14. Maria Koc
15. Wiesław Krajewski
16. Andrzej Kryj
17. Krzysztof Kubów
18. Anna Kwiecień
19. Krzysztof Lipiec
20. Grzegorz Lorek
21. Marzena Machałek
22. Grzegorz Macko
23. Mateusz Morawiecki
24. Monika Pawłowska
25. Grzegorz Puda
26. Paweł Rychlik
27. Olga Semeniuk-Patkowska
28. Łukasz Schreiber
29. Sławomir Skwarek
30. Mirosława Stachowiak-Różecka
31. Krzysztof Szczucki
32. Szymon Szynkowski vel Sęk
33. Ryszard Terlecki
34. Włodzimierz Tomaszewski
35. Sylwester Tułajew
36. Wojciech Zubowski
37. Ireneusz Zyska
Posłowie i posłanki spoza partii PiS:
1. Andrzej Gut-Mostowy (należy do klubu PiS)
2. Marek Jakubiak
3. Agnieszka Ścigaj (należy do klubu PiS)
Senator PiS:
1. Włodzimierz Bernacki
Eurodeputowani PiS:
1. Waldemar Buda
2. Michał Dworczyk
3. Piotr Müller
W tej grupie są osoby, które piastowały wysokie stanowiska rządowe i partyjne, głównie za rządów Zjednoczonej Prawicy, gdy premierem był Morawiecki.
Janusz Cieszyński w drugim gabinecie Morawieckiego był ministrem cyfryzacji (2023); Grzegorz Puda – ministrem rolnictwa i rozwoju wsi (2020–2021) oraz funduszy i polityki regionalnej (2021–2023); Waldemar Buda – ministrem rozwoju i technologii (2022–2023); Michał Dworczyk – szefem KPRM (2017–2022) i ministrem bez teki (2019–2023); Piotr Müller – sekretarzem stanu w KPRM i rzecznikiem prasowym rządu Morawieckiego (2019–2023), a wcześniej wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego (2018–2019).
Paweł Jabłoński był doradcą premiera i wiceministrem spraw zagranicznych (2019–2023); Szymon Szynkowski vel Sęk był wiceszefem MSZ (2018–2022), ministrem do spraw Unii Europejskiej (2022-2023) oraz - od listopada do grudnia 2023 r. ministrem spraw zagranicznych; Marcin Horała – wiceministrem infrastruktury (2019–2022), a później funduszy i polityki regionalnej (2022–2023), a także pełnomocnikiem rządu ds. CPK; Olga Semeniuk-Patkowska – wiceministerką rozwoju i technologii (2020–2023); Krzysztof Kubów – wiceministrem energii (2019) i aktywów państwowych (2019), sekretarzem stanu w KPRM i szefem gabinetu politycznego premiera Morawieckiego (2019–2023), a Andrzej Gut-Mostowy – wiceministrem rozwoju, pracy i technologii (2020–2021) oraz sportu i turystyki (2021–2023).
W gronie osób, które nie podpisały oświadczeń, znalazł się również Ryszard Terlecki - wieloletni współpracownik prezesa PiS, w przeszłości m.in. szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, a obecnie – wiceszef tego klubu; przez dwie kadencje parlamentarne był wicemarszałkiem Sejmu. (PAP)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu