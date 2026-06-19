Sejm uchwalił ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, pozostawiając stawkę na poziomie 60 proc. Za uchwaleniem ustawy głosowało 231 posłów, przeciw było 201, a jeden wstrzymał się od głosu. W porównaniu z pierwotną propozycją rządu danina została obniżona z 75 proc., jednak nie zmieniły się zasady jej naliczania ani okres, którego będzie dotyczyć. Teraz nowe przepisy trafią do Senatu, który zdecyduje o ich dalszych losach.

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą czasowy podatek od nadzwyczajnych zysków, określany jako windfall tax. Ma on dotyczyć przedsiębiorców działających na rynku paliw ciekłych, przede wszystkim producentów, importerów oraz podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw.

Ustawa obejmuje zarówno duże koncerny paliwowe, jak i mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji lub importu paliw ciekłych. Według szacunków Ministerstwa Finansów krąg podatników będzie liczył około 20–30 podmiotów. Z oceny skutków regulacji wynika, że około 60 proc. podstawy opodatkowania ma przypadać na największy krajowy koncern paliwowy, a pozostałe 40 proc. na pozostałych uczestników rynku.

Projekt ustawy nie zawiera listy przedsiębiorstw, które automatycznie zostaną objęte nową daniną. O tym zdecyduje spełnienie ustawowych kryteriów, przede wszystkim prowadzenie działalności związanej z produkcją, importem lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem paliw ciekłych oraz osiągnięcie zysków przekraczających poziom wyliczony według tzw. marży referencyjnej. W praktyce oznacza to, że w kręgu potencjalnych podatników mogą znaleźć się najwięksi uczestnicy polskiego rynku paliw. Mowa między innymi o:

Orlen ,

, Unimot ,

, BP Polska ,

, Shell Polska ,

, Circle K Polska ,

, MOL Polska ,

, TotalEnergies Marketing Polska.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie wymienione firmy zapłacą nowy podatek. Ostatecznie zadecydują wyniki finansowe za okres objęty ustawą oraz sposób wyliczenia nadzwyczajnego zysku. Ministerstwo Finansów szacuje, że nowe przepisy obejmą około 20–30 podmiotów działających na rynku paliw, a największa część wpływów ma pochodzić od największych przedsiębiorstw z tej branży.

Ważne Z oceny skutków regulacji wynika, że około 60 proc. podstawy opodatkowania ma przypadać na Orlen jako największy podmiot rynku paliwowego i petrochemicznego w Polsce, natomiast pozostałe 40 proc. na pozostałych uczestników rynku.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 sierpnia 2026 r., ale podatek ma objąć nadzwyczajne zyski osiągnięte od 1 marca do 31 grudnia 2026 r. To właśnie ten mechanizm wywołuje największą dyskusję wśród prawników i ekonomistów. Z punktu widzenia przedsiębiorców oznacza to konieczność rozliczenia części przychodów uzyskanych kilka miesięcy przed rozpoczęciem obowiązywania nowych przepisów. Zwolennicy rozwiązania argumentują, że chodzi o wyjątkową sytuację wywołaną gwałtownym wzrostem cen paliw i napięciami geopolitycznymi. Krytycy wskazują natomiast na zasadę pewności prawa oraz przewidywalności systemu podatkowego.

Pierwsza wersja projektu przewidywała 75-procentową stawkę podatku od nadzwyczajnych zysków. Po konsultacjach rząd zdecydował się jednak na jej obniżenie do 60 proc. Danina nie obejmuje całego dochodu przedsiębiorstwa. Podstawą opodatkowania będą przychody ze sprzedaży paliw ciekłych, przede wszystkim benzyn i oleju napędowego. Ustawa wyłącza natomiast m.in. oleje opałowe, procesy mieszania paliw oraz gospodarstwa domowe i zwykłych obywateli. Podstawę opodatkowania stanowi jedynie nadwyżka przychodów ponad poziom wyliczony przy zastosowaniu marży referencyjnej, opartej na wynikach z roku obrotowego zakończonego przed 1 marca 2026 r., powiększonych o 20 proc.

Przykład Firma osiąga dziś znacznie wyższą marżę niż wynikałoby to z jej historycznych wyników. Dopiero ta dodatkowa część przychodów może zostać objęta nową daniną.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą nowa danina ma przynieść około 4 mld zł. Około 3,8 mld zł ma wpłynąć jeszcze w 2026 r., a pozostała część w roku 2027. Środki mają finansować pakiet „Ceny Paliwa Niżej", obejmujący między innymi utrzymanie obniżonych obciążeń podatkowych oraz maksymalnych cen detalicznych wybranych paliw. Ministerstwo Finansów argumentuje, że część nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw powinna zostać wykorzystana do ograniczenia kosztów ponoszonych przez kierowców i transport publiczny.

Ustawa została uchwalona przez Sejm 19 czerwca 2026 r. i trafi teraz do Senatu. Po zakończeniu prac parlamentarnych oraz podpisie Prezydenta nowe przepisy będą mogły wejść w życie zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dopiero wtedy nowe obowiązki staną się elementem obowiązującego prawa.

Projekt nie nakłada nowej daniny na osoby tankujące paliwo ani na zwykłych podatników. Nie oznacza to jednak, że pozostanie całkowicie neutralny dla rynku. Ekonomiści od lat zwracają uwagę, że część kosztów podatkowych przedsiębiorstwa mogą próbować przenosić na klientów. Jednocześnie rząd przekonuje, że wpływy z podatku mają finansować rozwiązania obniżające ceny paliw, dlatego ostateczny efekt dla kierowców będzie zależał również od sytuacji na światowym rynku ropy, kursu dolara oraz dalszego przebiegu wydarzeń geopolitycznych.