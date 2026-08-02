Tak można pojechać bez kolejki do sanatorium na NFZ. Jest na to sprytny, legalny sposób

Kolejka do sanatorium kolejce nie równa

Leczenie uzdrowiskowe finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem, dlatego liczba chętnych znacznie przewyższa liczbę dostępnych miejsc. Choć średni czas oczekiwania w 2026 roku wynosi około dziewięciu miesięcy, rzeczywistość wygląda różnie w zależności od regionu kraju.

Najszybciej do sanatorium wyjeżdżają mieszkańcy północno-wschodniej Polski. W województwach podlaskim oraz warmińsko-mazurskim czas oczekiwania wynosi około trzech miesięcy, podaje biznesinfo.pl. Niewiele dłużej czekają mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie średni termin rozpoczęcia leczenia to około cztery miesiące.

W województwach lubelskim i podkarpackim kolejka sięga przeciętnie pięciu miesięcy, natomiast w województwach opolskim i wielkopolskim wydłuża się do około siedmiu miesięcy.

Jeszcze dłużej czekają pacjenci z województw łódzkiego, pomorskiego i świętokrzyskiego, gdzie średni czas oczekiwania wynosi około ośmiu miesięcy. Około dziewięciu miesięcy trzeba natomiast czekać w województwach lubuskim, małopolskim, mazowieckim oraz zachodniopomorskim.

Najdłuższe kolejki występują obecnie na Dolnym Śląsku oraz na Śląsku. W pierwszym przypadku oczekiwanie wynosi około dziesięciu miesięcy, a w drugim nawet jedenaście miesięcy. Wpływ na długość kolejek ma przede wszystkim liczba pacjentów oraz liczba dostępnych miejsc w uzdrowiskach.

Niektórzy mają prawo do pierwszeństwa

Przepisy przewidują również grupy pacjentów, które mogą zostać skierowane do sanatorium poza standardową kolejnością. Z takich uprawnień korzystają między innymi inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz weterani poszkodowani. Pierwszeństwo przysługuje także zasłużonym honorowym dawcom krwi oraz dawcom przeszczepów.

W ich przypadku skierowanie do leczenia uzdrowiskowego może zostać zrealizowane szybciej niż u pozostałych pacjentów. Nawet posiadając takie uprawnienia, warto jednak dobrze przemyśleć ewentualną rezygnację z przyznanego terminu.

Jeżeli pacjent bez uzasadnionej przyczyny odmówi wyjazdu, traci miejsce w kolejce i musi ponownie przejść całą procedurę kwalifikacyjną. Oznacza to rozpoczęcie oczekiwania od początku. Inaczej wygląda sytuacja, gdy rezygnacja wynika z nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub ważnych zdarzeń losowych. W takich przypadkach zachowanie miejsca w kolejce jest możliwe.

Ten sposób pozwala wyjechać znacznie wcześniej

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że istnieje całkowicie legalny sposób na znaczące skrócenie czasu oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe. Chodzi o tak zwane zwroty, czyli miejsca zwolnione przez pacjentów, którzy z różnych powodów zrezygnowali z wcześniej przyznanego turnusu.

Takie terminy wracają do puli Narodowego Funduszu Zdrowia i są proponowane kolejnym osobom znajdującym się na liście oczekujących. Zdarza się, że dzięki temu pacjent otrzymuje propozycję wyjazdu nie po wielu miesiącach, lecz nawet w ciągu kilku dni.

Z tej możliwości mogą skorzystać osoby posiadające już zatwierdzone skierowanie oraz numer w kolejce oczekujących. Konieczne jest również zachowanie wymaganego odstępu osiemnastu miesięcy od poprzedniego leczenia uzdrowiskowego.

Trzeba być gotowym do szybkiej decyzji

Informacji o dostępnych terminach ze zwrotów można szukać w swoim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia lub uzyskać je telefonicznie. Warto jednak pamiętać, że takie miejsca pojawiają się niespodziewanie i równie szybko znajdują nowych chętnych.

Ci, którzy mogą pozwolić sobie na wyjazd w krótkim terminie, mają dzięki temu realną szansę ominąć wielomiesięczną kolejkę i znacznie wcześniej rozpocząć leczenie oraz rehabilitację w sanatorium.