Dlaczego wprowadzono świadczenie z ZUS?

Jak da się wyinterpretować z uzasadnienia do projektu ustawy o świadczeniu z ZUS, przepisy miały nadać rangę ustawową wieloletniej praktyce wypłacania stulatkom specjalnego świadczenia finansowanego z budżetu państwa. Przed wprowadzeniem ustawy świadczenia te przyznawane były w drodze wyjątku przez Prezesa ZUS — na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów z 1972 r., potwierdzanej przez kolejnych ministrów właściwych ds. zabezpieczenia społecznego. Obejmowały one nie tylko świadczeniobiorców ZUS, lecz także emerytów i rencistów mundurowych (wojsko, Policja, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, Straż Marszałkowska, SOP, PSP, KAS, SW) oraz sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku. Rolnikom świadczenie wypłacał KRUS — od 1 stycznia 1993 r.

Dotychczas kwotę ustalano jednorazowo, w wysokości kwoty bazowej z dnia ukończenia 100 lat, bez późniejszej waloryzacji — co doprowadziło do znacznych różnic między świadczeniobiorcami. Rozwiązanie to było wątpliwe konstytucyjnie: akty wewnętrzne obowiązują wyłącznie jednostki podległe organowi wydającemu (art. 93 ust. 1 Konstytucji) i nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec obywateli (art. 93 ust. 2). Ustawowa regulacja zapewniła więc pewność prawa najstarszym obywatelom — bo dotychczas wypłacanie świadczenia zależało od decyzji każdego kolejnego ministra. Ustawa uporządkowała procedurę.

Setne urodziny to wyjątkowy moment. To także prawo do dodatkowego wsparcia finansowego

Setne urodziny to wyjątkowy moment. To także prawo do dodatkowego wsparcia finansowego. Obecnie ZUS wypłaca świadczenie honorowe już 4262 osobom, które ukończyły 100 lat. Każdy uprawniony stulatek otrzymuje co miesiąc 6938,92 zł brutto. Świadczenie przysługuje niezależnie od emerytury lub renty i co roku rośnie wraz z marcową waloryzacją.

Liczba osób pobierających świadczenie honorowe systematycznie rośnie. W grudniu 2025 r. ZUS wypłacał je 4057 osobom. W czerwcu 2026 r. było ich już 4262. To wzrost o ponad 200 osób w ciągu pół roku.

Liczba osób pobierających świadczenie honorowe systematycznie rośnie. W grudniu 2025 r. ZUS wypłacał je 4057 osobom. W czerwcu 2026 r. było ich już 4262. To wzrost o ponad 200 osób w ciągu pół roku.

Najwięcej stulatków pobierających świadczenie honorowe mieszka na Mazowszu. W czerwcu 2026 r. ZUS wypłacał tam 736 takich świadczeń. Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie z 436 świadczeniami, a na trzecim dolnośląskie – 412. Najmniej świadczeń ZUS wypłacał w województwach opolskim – 75 oraz lubuskim – 85.

Ile wynosi świadczenie honorowe w 2026?

Od 1 marca 2026 r. świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie. Od 1 stycznia 2025 r. kwestie związane ze świadczeniem honorowym reguluje ustawa. Dzięki temu wszyscy uprawnieni otrzymują świadczenie w tej samej wysokości. Wcześniej o kwocie decydował moment ukończenia wymaganego wieku. Przepisy gwarantują teraz także coroczną waloryzację. ZUS przeprowadza ją w marcu, tak jak w przypadku emerytur i rent.

Ważne Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie kwoty świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia z dnia 17 lutego 2026 r. (M.P. z 2026 r. poz. 226) Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia (Dz.U. poz. 1674) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2026 r. kwota świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia wynosi 6938,92 zł.

Świadczenie honorowe bez wniosku

Większość stulatków nie musi załatwiać żadnych formalności, np. składać wniosku. Osobie, która:

ukończyła 100 lat,

ma obywatelstwo polskie,

ma prawo do świadczeń wymienionych w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury lub renty,

– świadczenie honorowe przysługuje z urzędu.

Wniosek o świadczenie honorowe 2026

Wniosek powinny złożyć wyłącznie osoby, które nie mają prawa do świadczeń wymienionych w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury czy renty. Aby otrzymać świadczenie honorowe, muszą one:

ukończyć 100 lat,

mieć obywatelstwo polskie,

mieć centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16 roku życia.

W takiej sytuacji ZUS przyzna świadczenie honorowe od miesiąca, w którym dana osoba złożyła wniosek, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym ukończyła ona 100 lat.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia (Dz.U. z 2024 r. poz. 1674) Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1631) Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie kwoty świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia z dnia 17 lutego 2026 r. (M.P. z 2026 r. poz. 226)

Źródło: ZUS