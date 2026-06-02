Nowa propozycja już wywołuje emocje wśród przedsiębiorców. Dla części jednoosobowych działalności gospodarczych może oznaczać wyraźny wzrost obciążeń, choć resort finansów przekonuje, że zmiany mają uszczelnić system podatkowy.

Najgłośniejsza propozycja dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się ryczałtem według stawki 8,5 proc.. Projekt zakłada, że przedsiębiorca, który nie zatrudnia przez cały rok co najmniej jednego pracownika na pełny etat, zapłaci 15 proc. podatku od części przychodów przekraczających 100 tys. zł rocznie. To grupa znacznie większa, niż mogłoby się wydawać. W praktyce chodzi o tysiące osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze:

freelancerów,

szkoleniowców,

doradców,

pośredników,

część specjalistów IT,

osób świadczących usługi edukacyjne.

Ministerstwo Finansów argumentuje, że preferencyjne opodatkowanie powinno być silniej powiązane z tworzeniem miejsc pracy. Dlatego przedsiębiorcy działający wyłącznie samodzielnie mają zostać objęci wyższą stawką po przekroczeniu określonego progu przychodów.

Nowa stawka 15 proc. nie pojawia się przypadkiem. Jest częścią szerszego pakietu zmian obejmującego PIT, CIT i ryczałt ewidencjonowany. Resort finansów wskazuje, że część przedsiębiorców korzysta obecnie z bardzo niskiego opodatkowania mimo osiągania wysokich przychodów. Według autorów projektu system wymaga uszczelnienia, zwłaszcza tam, gdzie działalność gospodarcza staje się alternatywą dla zatrudnienia na etacie. Zmiany mają przynieść dodatkowe wpływy do budżetu państwa, ale jednocześnie skłonić część przedsiębiorców do zatrudniania pracowników.

Najważniejsza informacja jest taka, że 15-procentowa stawka nie obejmie całego przychodu. Wyższy podatek ma zostać naliczony wyłącznie od nadwyżki ponad 100 tys. zł rocznie.

Przykład Przedsiębiorca osiągający 120 tys. zł przychodu nadal zapłaci 8,5 proc. od pierwszych 100 tys. zł. Dopiero pozostałe 20 tys. zł zostanie objęte nową stawką. Im wyższy przychód, tym większa różnica między obecnym a nowym systemem.