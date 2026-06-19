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Zdrowie

Nowy wątek afery w Szpitalu Południowym. Kacprzyk miał drugi kontrakt i 732 godzin pracy

Dawid Kacprzyk, lekarz i radny
Dawid Kacprzyk pracował w drugim szpitalu. 732 godziny i oświadczenie majątkowe lekarzaPAP / Tomasz Gzell
Izolda Hukałowicz
Izolda Hukałowicz
dzisiaj, 08:56
aktualizacja dzisiaj, 10:45

Nowe informacje zmieniają obraz afery w Szpitalu Południowym. Dawid Kacprzyk pracował także w drugim warszawskim szpitalu, a jego oświadczenie majątkowe ujawnia ponad 1,6 mln zł dochodu, mieszkanie warte ok. 900 tys. zł i setki tysięcy złotych oszczędności.

Skrót artykułu

Afera wokół lekarza Dawida Kacprzyka wchodzi w nowy etap. Okazuje się, że poza Szpitalem Południowym pracował także w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, gdzie w 2026 r. przepracował 732 godziny. Oświadczenie majątkowe pokazuje jednocześnie skalę jego dochodów i szybko zgromadzonego majątku.

Dawid Kacprzyk pracował także w Szpitalu Bródnowskim. Przepracował tam 732 godziny

Dawid Kacprzyk, lekarz i radny warszawskiej dzielnicy Ursus, był dotąd opisywany głównie przez pryzmat kontraktu w Szpitalu Południowym. Teraz dochodzi drugi element: Mazowiecki Szpital Bródnowski. Z informacji przekazanych "Faktowi" przez szpital wynika, że Kacprzyk współpracował z placówką od 5 lutego 2026 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej realizowanej w ramach działalności gospodarczej. W tym czasie wykonywał obowiązki lekarza, a także czynności w zastępstwie zakładowego koordynatora świadczeń zdrowotnych.

Kacprzyk w Szpitalu Bródnowskim miał przepracować w 2026 r. aż 732 godziny. Wcześniej opinia publiczna znała przede wszystkim dane dotyczące Szpitala Południowego, gdzie lekarz miał przepracować ponad 4 tys. godzin w 2025 r. i uzyskać bardzo wysokie wynagrodzenie w ramach swojej firmy. Mazowiecki Szpital Bródnowski przekazał, że obecnie lekarz zawiesił wykonywanie obowiązków wynikających z tej umowy.

Liczba godzin pracy Dawida Kacprzyka budzi pytania o organizację dyżurów i bezpieczeństwo pacjentów

Sama praca lekarza w kilku miejscach nie jest w Polsce niczym wyjątkowym. Wielu medyków łączy dyżury, kontrakty, poradnie i pracę w szpitalach, bo tak od lat funkcjonuje system ochrony zdrowia. Problem zaczyna się wtedy, gdy skala godzin rodzi pytania o przemęczenie, koncentrację i bezpieczeństwo pacjentów. W tej sprawie nakładają się na siebie trzy elementy:

  • ponad 4 tys. godzin w Szpitalu Południowym w 2025 r.,
  • 732 godziny w Szpitalu Bródnowskim w 2026 r.,
  • aktywność publiczna Kacprzyka jako radnego.

To nie przesądza o nieprawidłowościach, ale pokazuje, dlaczego sprawa wyszła poza zwykłą dyskusję o zarobkach lekarzy. W ochronie zdrowia godziny pracy mają bezpośrednie znaczenie. Lekarz dyżurujący w SOR podejmuje decyzje pod presją czasu, często przy pacjentach w stanie nagłym. Dlatego pytanie o to, ile godzin można bezpiecznie pracować, nie jest pytaniem politycznym, lecz organizacyjnym i medycznym.

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Oświadczenie majątkowe Dawida Kacprzyka. Ponad 1,6 mln zł dochodu i dodatkowe źródła przychodów

W oświadczeniu majątkowym za 2025 r. Dawid Kacprzyk wykazał 1 595 932,20 zł dochodu z działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług medycznych. To najważniejsza kwota w dokumencie, ale nie jedyna. W części dotyczącej innych dochodów wpisano także:

  • 56 349,28 zł z umowy zlecenia,
  • 17 214,82 zł z umowy o pracę,
  • dietę radnego, w tym 36 tys. zł niepodlegające opodatkowaniu i 2676,12 zł podlegające PIT.

Łącznie dokument pokazuje dochody przekraczające 1,67 mln zł. Trzeba jednak podkreślić jedną rzecz: oświadczenie majątkowe nie rozdziela dochodu z działalności gospodarczej na konkretne placówki. Nie wynika z niego, ile pieniędzy pochodziło ze Szpitala Południowego, ile z innych kontraktów, a ile z ewentualnych pozostałych usług medycznych. Dlatego nie da się dziś rzetelnie odpowiedzieć na pytanie, ile Kacprzyk zarobił w Szpitalu Bródnowskim. Wiadomo natomiast, że drugi kontrakt istniał, a liczba przepracowanych godzin była znaczna.

Majątek Dawida Kacprzyka. Mieszkanie za 900 tys. zł, oszczędności i Porsche Panamera

Oświadczenie majątkowe pokazuje również tempo gromadzenia majątku. Na koniec 2025 r. Kacprzyk wykazał środki pieniężne na kilku rachunkach bankowych. Największa pozycja to ponad 650 tys. zł w Millennium Banku. Łącznie z pozostałymi rachunkami daje to ponad 730 tys. zł oszczędności. W dokumencie wpisano także:

  • mieszkanie o powierzchni 61,31 mkw. warte ok. 900 tys. zł,
  • dwa miejsca postojowe,
  • komórkę lokatorską,
  • samochód Porsche Panamera 4 z 2025 r.

W oświadczeniu Kacprzyk zaznaczył również, że nie ma zobowiązań pieniężnych powyżej 10 tys. zł. To oznacza, że przy wykazanym majątku nie wskazał kredytów ani pożyczek przekraczających ten próg.

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Oświadczenie majątkowe Dawida Kacprzyka nie pokazuje, ile zarobił w poszczególnych szpitalach

Najważniejsza luka dotyczy źródeł dochodu w ramach działalności gospodarczej. Formularz oświadczenia majątkowego pokazuje kwotę zbiorczą, ale nie zmusza do wskazywania kontrahentów, stawek godzinowych ani liczby godzin przepracowanych w każdej placówce. To oznacza, że dokument nie odpowiada na trzy zasadnicze pytania:

  • jaka część dochodu pochodziła ze Szpitala Południowego,
  • czy w 2025 r. Kacprzyk miał także inne kontrakty medyczne,
  • ile zarobił w Szpitalu Bródnowskim po rozpoczęciu współpracy w 2026 r.

Właśnie dlatego nowe informacje o 732 godzinach w drugim szpitalu nie tyle pozwalają przeliczać kolejne kwoty, ile pokazują szerszą skalę aktywności zawodowej lekarza.

Afera w Szpitalu Południowym. Audyt, zawiadomienie do prokuratury i zwrot 500 tys. zł

Po ujawnieniu sprawy w Szpitalu Południowym ruszył audyt zlecony przez władze Warszawy. Według informacji przekazywanych przez ratusz szpital skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczącego niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Pojawił się również wątek korekt faktur. Miasto informowało, że Dawid Kacprzyk skorygował 33 faktury obejmujące okres od końca stycznia 2025 r. do połowy czerwca 2026 r. i zwrócił na konto szpitala około 500 tys. zł. Równolegle sprawą zajmuje się samorząd lekarski. Kacprzyk wystąpił o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do czasu zakończenia postępowania prowadzonego przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Po sprawie Dawida Kacprzyka Sejm przyjął nowe przepisy

Sprawa Dawida Kacprzyka już doprowadziła do zmian w prawie. 19 czerwca Sejm uchwalił ustawę, która umożliwia powiązanie danych o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Rozwiązanie ma pozwolić państwu ustalić łączne dochody lekarzy zatrudnionych jednocześnie w kilku placówkach lub na różnych podstawach zatrudnienia. Zgodnie z uchwalonymi przepisami informacje będą wykorzystywane przez AOTMiT do celów analitycznych i nie będą dostępne w publicznym rejestrze.

Źródło: gazetaprawna.pl

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