Ta grupa jest coraz mniej liczna, dlatego świadczenie rzadko pojawia się w publicznej dyskusji. Tymczasem spełnienie ustawowych warunków może oznaczać dodatkowe kilkaset złotych każdego miesiąca.

Za wyższą kwotą nie stoi nowy program ani jednorazowa decyzja ZUS. Przepisy od lat przewidują specjalny dodatek pielęgnacyjny dla inwalidów wojennych uznanych za całkowicie niezdolnych do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. To właśnie ta grupa otrzymuje świadczenie wyższe o 50 proc. od podstawowego dodatku pielęgnacyjnego. Po marcowej waloryzacji 2026 r. oznacza to 550,02 zł miesięcznie, podczas gdy standardowa stawka wynosi 366,68 zł.

Do uprawnionych należą między innymi osoby, które doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu podczas działań wojennych lub służby wojskowej, a także część osób uczestniczących po wojnie w rozminowywaniu kraju, jeśli wskutek odniesionych obrażeń stały się całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.

Z roku na rok liczba uprawnionych maleje. To świadczenie kierowane do bardzo wąskiej grupy seniorów, dlatego rzadko pojawia się w zestawieniach najpopularniejszych dodatków emerytalnych. Jednocześnie obowiązuje zasada, która może zaskoczyć osoby przyzwyczajone do automatycznych świadczeń ZUS. Wyższy dodatek dla inwalidów wojennych nie jest przyznawany automatycznie osobom, które dopiero uzyskują do niego prawo. Jeżeli ktoś spełnia warunki, powinien wystąpić z odpowiednim wnioskiem do organu wypłacającego emeryturę lub rentę.

Rodzaj świadczenia Kwota miesięczna od marca 2026 r. Podstawowy dodatek pielęgnacyjny 366,68 zł Dodatek dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji 550,02 zł Różnica 183,34 zł

Świadczenie pozostaje zwolnione z podatku dochodowego i trafia do uprawnionych razem z emeryturą lub rentą.

By otrzymać podwyższony dodatek pielęgnacyjny, należy złożyć wniosek do ZUS albo KRUS, zależnie od instytucji wypłacającej świadczenie podstawowe. Do dokumentów trzeba dołączyć:

orzeczenie potwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji,

dokument potwierdzający status inwalidy wojennego.

Dopiero po spełnieniu tych warunków organ rentowy może przyznać podwyższony dodatek.

Kiedy ZUS nie wypłaci dodatku pielęgnacyjnego? ZOL, zakład opiekuńczy i wyjątki

Przepisy przewidują również ograniczenia. Dodatek pielęgnacyjny nie jest wypłacany osobie przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym albo zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, jeśli pobyt finansowany jest ze środków publicznych. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy uprawniony przebywa poza placówką przez ponad dwa tygodnie w miesiącu. To jedna z regulacji, o której seniorzy i ich rodziny często dowiadują się dopiero przy składaniu dokumentów.

Nazwy brzmią podobnie, jednak chodzi o dwa różne świadczenia.

Dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS, KRUS lub właściwy organ emerytalny jako dodatek do emerytury lub renty. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje gmina lub ośrodek pomocy społecznej.

Osoba mająca prawo do dodatku pielęgnacyjnego nie może jednocześnie pobierać zasiłku pielęgnacyjnego z gminy. W razie dalszego pobierania obu świadczeń urząd może zażądać zwrotu nienależnie wypłaconych pieniędzy wraz z odsetkami.

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