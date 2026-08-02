Zatrzymanie nożownika we Wrocławiu i reakcja MSWiA

Obywatel Ukrainy, który we Wrocławiu zaatakował nożem kobietę został zatrzymany od razu po ataku - podkreśliła w niedzielę rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Dodała, że cudzoziemcy, którzy łamią prawo są niezwłocznie deportowani.

Policja zatrzymała 18-latka, który w sobotę na wrocławskim osiedlu Muchobór ciężko ranił nożem 30-letnią kobietę. Podejrzewany o próbę zabójstwa to Ukrainiec. Atak potępił Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu.

Wpis Przemysława Czarnka i zarzuty pod adresem rządu

W niedzielę sprawę skomentował na platformie X wiceprezes PiS Przemysław Czarnek, według którego „takie sytuacje pokazują, że państwo musi mieć skuteczne narzędzia, aby chronić swoich obywateli”. „W Polsce każdy gość musi przestrzegać naszych zasad i szanować nasze prawo. Kto je łamie i zagraża bezpieczeństwu Polaków, musi liczyć się z konsekwencjami” - napisał Czarnek.

„Tusk i Czarzasty milczą. Nadal trzymają w zamrażarce projekt ustawy, który przedstawiłem w połowie kwietnia. Jej uchwalenie pozwoliłoby na skuteczną deportację osób, które nie przestrzegają prawa. Nie wolno nam bezczynnie czekać na kolejne tragedie. Bezpieczeństwo Polaków musi być priorytetem” - dodał polityk PiS.

Odpowiedź MSWiA: Statystyki deportacji z 2025 roku

Do jego wpisu odniosła się rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, która napisała, że obywatel Ukrainy został zatrzymany od razu po ataku, a cudzoziemcy, którzy łamią prawo „są niezwłocznie deportowani”.

„Tylko w 2025 r. deportowaliśmy ponad 10 tys. osób, kiedy to za waszych czasów rocznie deportowaliście tylko po 2-3 tys osób. Pan sobie tym wpisem żarty robi? Czyli przez 8 lat rządziliście, a dziś pan twierdzi, że jedynym problemem jest ustawa z kwietnia?” - napisała Gałecka.

Dramatyczne kulisy ataku na Muchoborze

Do zdarzenia doszło około godz. 21 na ul. Gagarina na wrocławskim osiedlu Muchobór. Z relacji Policji wynika, że kobieta została zaatakowana nożem przez 18-letniego mężczyznę. Ma 30 lat, w stanie zagrażającym życiu przebywa w szpitalu. Napastnik został ujęty przez policję tuż po zdarzeniu.

Policja przekazała, że 18-letni mężczyzna to obywatel Ukrainy, a ofiara to Polka. Mężczyzna jest podejrzewany o próbę zabójstwa. Według lokalnych mediów do ataku doszło na klatce schodowej bloku mieszkalnego.

Oświadczenie Konsulatu Generalnego Ukrainy we Wrocławiu

Do zdarzenia odniosły się służby konsularne Ukrainy we Wrocławiu. W oświadczeniu opublikowanym w niedzielę po południu na stronie tej placówki podkreślono, że Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu „z przykrością przyjął informację o incydencie, do którego doszło we Wrocławiu, w wyniku którego obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej doznała ciężkich obrażeń ciała, a obywatel Ukrainy został zatrzymany przez organy ścigania pod zarzutem udziału w popełnieniu tego przestępstwa”. „Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą. Osoba, która dopuszcza się przestępstwa, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej” – napisano w oświadczeniu.