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Skarbówka dała na to czas tylko do 25 sierpnia. Po tym terminie fiskus wchodzi na pensje i emerytury. Litości nie będzie

Skarbówka dała na to czas tylko do 25 sierpnia
Skarbówka dała na to czas tylko do 25 sierpniaShutterstock / Shutterstock
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
dzisiaj, 07:35

Rosnące ceny i coraz wyższe rachunki sprawiają, że wiele osób musi wybierać, które zobowiązania opłacić w pierwszej kolejności. Abonament RTV często trafia na koniec listy, zwłaszcza w gospodarstwach seniorów. To jednak może okazać się kosztownym błędem, bo nawet niewielkie zaległości z czasem zamieniają się w dług, którego trudno się pozbyć.

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Każdy posiadacz zarejestrowanego odbiornika ma obowiązek uregulować opłatę do 25. dnia miesiąca. W przypadku, gdy 25. dzień miesiąca wypada w sobotę, niedzielę lub święto, termin ten przesuwa się na kolejny dzień roboczy, choć dla bezpieczeństwa warto płacić wcześniej. Po przekroczeniu terminu zaczyna się procedura, która szybko przestaje mieć charakter zwykłego przypomnienia.

Tyle wynosi opłata za abonament RTV w 2026 roku

9,50 zł za radio, 30,50 zł za telewizor, tyle co miesiąc trzeba teraz płacić za abonament RTV. W skali roku oznacza to 366 zł przy płatnościach miesięcznych lub 329,40 zł przy uregulowaniu z góry.

Dla niektórych to wciąż realne obciążenie. Szczególnie w budżetach seniorów taka kwota konkuruje z wydatkami na leki, żywność czy opłaty mieszkaniowe. Nic więc dziwnego, że bywa spychana na dalszy plan. Problem pojawia się wtedy, gdy „odłożenie” zamienia się w zaległość.

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Jakie są zasady zwolnienie seniorów z płacenia abonamentu RTV

Najwięcej nieporozumień pojawia się tam, gdzie w grę wchodzą ulgi. Rzeczywiście, część seniorów może zostać zwolniona z obowiązku opłacania abonamentu. Ale samo spełnienie warunków nie wystarcza. W 2026 roku z opłat zwolnieni są ci, którzy ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę nie wyższą niż 4451,78 zł brutto miesięcznie. Podniesienie progu oznacza, że więcej osób może skorzystać z tej ulgi.

To jednak tylko połowa drogi. Aby zwolnienie zaczęło obowiązywać, trzeba zgłosić się do placówki pocztowej i potwierdzić swoje uprawnienia. Bez tego system nadal nalicza opłaty tak, jakby żadnej ulgi nie było. Właśnie w tym miejscu wiele osób wpada w pułapkę wynikającą z przekonania, że skoro spełniają warunki, nie muszą robić nic więcej. Tymczasem brak formalności oznacza jedno: kolejne należności rosną.

Emeryci po 75 lat abonamentu RTV nie płacą. Zasada z haczykiem

Ci, którzy ukończyli 75 lat, są zwolnione z abonamentu bez względu na wysokość świadczenia. To jedno z najbardziej jednoznacznych uprawnień. Ale i tutaj pojawia się haczyk. Jeśli dane nie zostały prawidłowo odnotowane w systemie, opłaty mogą być nadal naliczane.

W praktyce oznacza to sytuację, w której ktoś formalnie zwolniony z obowiązku dowiaduje się o zaległościach dopiero wtedy, gdy sprawa jest już na zaawansowanym etapie.

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Jakie są kary za niepłacenie abonamentu RTV

Największy problem zaczyna się w momencie, gdy zaległość nie zostanie uregulowana. Kara za brak opłaty za telewizor może wynieść nawet 915 zł — czyli trzydziestokrotność miesięcznej stawki. Na tym etapie przestaje chodzić o kilkadziesiąt złotych. Jeśli należność nadal pozostaje nieopłacona, sprawa trafia do urzędu skarbowego, a to oznacza wszczęcie egzekucji administracyjnej.

W praktyce pieniądze mogą zostać ściągnięte z konta bankowego, zwrotu podatku, a nawet bezpośrednio z emerytury. Dla osób liczących każdy wydatek to uderzenie, które trudno zignorować.

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Termin płacenia abonamentu w sierpniu

25 sierpnia to granica, po której niewielka opłata może przerodzić się w realne kłopoty finansowe. Dlatego warto działać zawczasu. sprawdzić, czy abonament został opłacony, czy przysługuje zwolnienie i — co najważniejsze — czy zostało ono formalnie zgłoszone. W tym przypadku kilka minut uwagi może uchronić przed konsekwencjami, które zostają na długo.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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