Gazeta Prawna
Emerytury i renty

Nowy limit emerytury zwalnia z abonamentu RTV. 366 zł zostaje w kieszeni

Seniorka trzyma pilota w dłoni - zwolnienie z opłaty za abonament RTV
Emerytura do 4451,78 zł daje 0 zł abonamentu RTV. Wielu seniorów nadal płaciShutterstock
Izolda Hukałowicz
Izolda Hukałowicz
dzisiaj, 09:47

Jedna liczba może zdecydować o tym, czy senior zachowa w portfelu nawet 366 zł rocznie. W 2026 roku osoby po 60. roku życia, których emerytura nie przekracza określonego progu, mogą skorzystać ze zwolnienia z abonamentu RTV. Problem polega na tym, że samo spełnienie warunku nie wystarcza – trzeba jeszcze dopełnić formalności, o których wielu emerytów nadal nie pamięta.

Skrót artykułu

Nie każdy, kto ma telewizor lub radio, musi wnosić opłatę abonamentową. Przepisy przewidują kilka grup zwolnionych, ale każda z nich obowiązują inne zasady i inna procedura.

Abonament RTV 2026: emerytura do 4451,78 zł brutto zwalnia z opłaty

Dla wielu emerytów granica 4451,78 zł brutto miesięcznie ma bardzo konkretne znaczenie. To połowa przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok i właśnie ten wskaźnik decyduje o prawie do zwolnienia z abonamentu RTV. Aby skorzystać z ulgi, trzeba spełnić trzy warunki jednocześnie:

  • ukończyć 60 lat,
  • posiadać prawo do emerytury,
  • pobierać świadczenie nieprzekraczające 4451,78 zł brutto miesięcznie.

To rozwiązanie pozwala całkowicie zrezygnować z opłaty za radio i telewizor. Dla gospodarstwa domowego korzystającego z telewizora oznacza to oszczędność 366 zł w ciągu roku.

Przykład

Pani Anna otrzymuje emeryturę w wysokości 4310 zł brutto i ma zarejestrowany telewizor. Po złożeniu wymaganych dokumentów przestaje płacić 30,50 zł miesięcznie, dzięki czemu przez rok zachowuje dodatkowe 366 zł.

Zwolnienie z abonamentu RTV 2026: jakie dokumenty trzeba złożyć na poczcie

Najczęściej popełniany błąd polega na przekonaniu, że zwolnienie działa automatycznie, ale tak jest tylko w części przypadków. Senior, który korzysta z kryterium dochodowego, powinien udać się do placówki Poczty Polskiej i przedstawić:

  • dowód osobisty,
  • decyzję ZUS, KRUS lub innego organu potwierdzającą wysokość emerytury,
  • oświadczenie o spełnieniu warunków zwolnienia.

Istotne jest również to, aby odbiornik RTV był zarejestrowany właśnie na osobę korzystającą z ulgi. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia dokumentów.

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Kto nie płaci abonamentu RTV w 2026 roku? Lista osób zwolnionych z opłaty

Lista osób zwolnionych z opłaty za abonament RTV jest znacznie dłuższa niż tylko grupa emerytów z niższym świadczeniem. Bez względu na wysokość emerytury opłat nie ponoszą osoby, które ukończyły 75 lat. W ich przypadku uprawnienie ustalane jest na podstawie danych z rejestru PESEL i nie wymaga składania dodatkowego wniosku.

Zwolnienie obejmuje także między innymi:

  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • osoby całkowicie niezdolne do pracy,
  • pobierających rentę socjalną,
  • pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
  • osoby korzystające z pomocy społecznej spełniające ustawowe kryteria,
  • niektórych kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych oraz weteranów poszkodowanych.

Każda z tych grup powinna posiadać dokument potwierdzający uprawnienie wynikające z przepisów.

Ile wynosi abonament RTV 2026? Stawki za radio i telewizor

Wysokość opłat pozostaje jasno określona:

Rodzaj odbiornika

Opłata miesięczna

Opłata roczna

Radio

9,50 zł

114 zł

Telewizor lub telewizor i radio

30,50 zł

366 zł

Jedno gospodarstwo domowe wnosi jedną opłatę niezależnie od liczby odbiorników, również tych znajdujących się w samochodzie czy domku letniskowym.

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Kontrola może zakończyć się nie tylko obowiązkiem zapłaty zaległości. Przepisy przewidują karę odpowiadającą trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej. W 2026 roku oznacza to:

  • 915 zł za używanie niezarejestrowanego telewizora,
  • 285 zł za niezarejestrowane radio.

Do zaległości doliczane są również odsetki naliczane podobnie jak przy zaległościach podatkowych.

Najważniejsze pytania o zwolnienie z abonamentu RTV

Czy emeryt z emeryturą 4450 zł brutto zapłaci abonament RTV?

Czy osoby po 75. roku życia muszą składać wniosek o zwolnienie z opłaty za abonament RTV?

Czy zwolnienie z opłaty za abonament RTV działa od dnia złożenia dokumentów?

Czy przekroczenie limitu o kilka złotych powoduje utratę zwolnienia z opłaty za abonament RTV?

Podstawa prawna

Źródło: gazetaprawna.pl

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