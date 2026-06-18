Jedna liczba może zdecydować o tym, czy senior zachowa w portfelu nawet 366 zł rocznie. W 2026 roku osoby po 60. roku życia, których emerytura nie przekracza określonego progu, mogą skorzystać ze zwolnienia z abonamentu RTV. Problem polega na tym, że samo spełnienie warunku nie wystarcza – trzeba jeszcze dopełnić formalności, o których wielu emerytów nadal nie pamięta.
Nie każdy, kto ma telewizor lub radio, musi wnosić opłatę abonamentową. Przepisy przewidują kilka grup zwolnionych, ale każda z nich obowiązują inne zasady i inna procedura.
Abonament RTV 2026: emerytura do 4451,78 zł brutto zwalnia z opłaty
Dla wielu emerytów granica 4451,78 zł brutto miesięcznie ma bardzo konkretne znaczenie. To połowa przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok i właśnie ten wskaźnik decyduje o prawie do zwolnienia z abonamentu RTV. Aby skorzystać z ulgi, trzeba spełnić trzy warunki jednocześnie:
- ukończyć 60 lat,
- posiadać prawo do emerytury,
- pobierać świadczenie nieprzekraczające 4451,78 zł brutto miesięcznie.
To rozwiązanie pozwala całkowicie zrezygnować z opłaty za radio i telewizor. Dla gospodarstwa domowego korzystającego z telewizora oznacza to oszczędność 366 zł w ciągu roku.
Przykład
Pani Anna otrzymuje emeryturę w wysokości 4310 zł brutto i ma zarejestrowany telewizor. Po złożeniu wymaganych dokumentów przestaje płacić 30,50 zł miesięcznie, dzięki czemu przez rok zachowuje dodatkowe 366 zł.
Zwolnienie z abonamentu RTV 2026: jakie dokumenty trzeba złożyć na poczcie
Najczęściej popełniany błąd polega na przekonaniu, że zwolnienie działa automatycznie, ale tak jest tylko w części przypadków. Senior, który korzysta z kryterium dochodowego, powinien udać się do placówki Poczty Polskiej i przedstawić:
- dowód osobisty,
- decyzję ZUS, KRUS lub innego organu potwierdzającą wysokość emerytury,
- oświadczenie o spełnieniu warunków zwolnienia.
Istotne jest również to, aby odbiornik RTV był zarejestrowany właśnie na osobę korzystającą z ulgi. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia dokumentów.
Kto nie płaci abonamentu RTV w 2026 roku? Lista osób zwolnionych z opłaty
Lista osób zwolnionych z opłaty za abonament RTV jest znacznie dłuższa niż tylko grupa emerytów z niższym świadczeniem. Bez względu na wysokość emerytury opłat nie ponoszą osoby, które ukończyły 75 lat. W ich przypadku uprawnienie ustalane jest na podstawie danych z rejestru PESEL i nie wymaga składania dodatkowego wniosku.
Zwolnienie obejmuje także między innymi:
- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
- osoby całkowicie niezdolne do pracy,
- pobierających rentę socjalną,
- pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- osoby korzystające z pomocy społecznej spełniające ustawowe kryteria,
- niektórych kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych oraz weteranów poszkodowanych.
Każda z tych grup powinna posiadać dokument potwierdzający uprawnienie wynikające z przepisów.
Ile wynosi abonament RTV 2026? Stawki za radio i telewizor
Wysokość opłat pozostaje jasno określona:
Rodzaj odbiornika
Opłata miesięczna
Opłata roczna
Radio
9,50 zł
114 zł
Telewizor lub telewizor i radio
30,50 zł
366 zł
Jedno gospodarstwo domowe wnosi jedną opłatę niezależnie od liczby odbiorników, również tych znajdujących się w samochodzie czy domku letniskowym.
Kara za brak abonamentu RTV 2026: 915 zł za telewizor i 285 zł za radio
Kontrola może zakończyć się nie tylko obowiązkiem zapłaty zaległości. Przepisy przewidują karę odpowiadającą trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej. W 2026 roku oznacza to:
- 915 zł za używanie niezarejestrowanego telewizora,
- 285 zł za niezarejestrowane radio.
Do zaległości doliczane są również odsetki naliczane podobnie jak przy zaległościach podatkowych.
Najważniejsze pytania o zwolnienie z abonamentu RTV
Czy emeryt z emeryturą 4450 zł brutto zapłaci abonament RTV?
Czy osoby po 75. roku życia muszą składać wniosek o zwolnienie z opłaty za abonament RTV?
Czy zwolnienie z opłaty za abonament RTV działa od dnia złożenia dokumentów?
Czy przekroczenie limitu o kilka złotych powoduje utratę zwolnienia z opłaty za abonament RTV?
Podstawa prawna
- Ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.
- Rozporządzenie KRRiT w sprawie wysokości opłat abonamentowych na 2026 r.
- Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2025 r., stanowiącego podstawę ustalenia limitu 4451,78 zł.
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