Nie każdy, kto ma telewizor lub radio, musi wnosić opłatę abonamentową. Przepisy przewidują kilka grup zwolnionych, ale każda z nich obowiązują inne zasady i inna procedura.

Abonament RTV 2026: emerytura do 4451,78 zł brutto zwalnia z opłaty

Dla wielu emerytów granica 4451,78 zł brutto miesięcznie ma bardzo konkretne znaczenie. To połowa przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok i właśnie ten wskaźnik decyduje o prawie do zwolnienia z abonamentu RTV. Aby skorzystać z ulgi, trzeba spełnić trzy warunki jednocześnie:

ukończyć 60 lat,

posiadać prawo do emerytury,

pobierać świadczenie nieprzekraczające 4451,78 zł brutto miesięcznie.

To rozwiązanie pozwala całkowicie zrezygnować z opłaty za radio i telewizor. Dla gospodarstwa domowego korzystającego z telewizora oznacza to oszczędność 366 zł w ciągu roku.

Przykład Pani Anna otrzymuje emeryturę w wysokości 4310 zł brutto i ma zarejestrowany telewizor. Po złożeniu wymaganych dokumentów przestaje płacić 30,50 zł miesięcznie, dzięki czemu przez rok zachowuje dodatkowe 366 zł.

Zwolnienie z abonamentu RTV 2026: jakie dokumenty trzeba złożyć na poczcie

Najczęściej popełniany błąd polega na przekonaniu, że zwolnienie działa automatycznie, ale tak jest tylko w części przypadków. Senior, który korzysta z kryterium dochodowego, powinien udać się do placówki Poczty Polskiej i przedstawić:

dowód osobisty,

decyzję ZUS, KRUS lub innego organu potwierdzającą wysokość emerytury,

oświadczenie o spełnieniu warunków zwolnienia.

Istotne jest również to, aby odbiornik RTV był zarejestrowany właśnie na osobę korzystającą z ulgi. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia dokumentów.

Kto nie płaci abonamentu RTV w 2026 roku? Lista osób zwolnionych z opłaty

Lista osób zwolnionych z opłaty za abonament RTV jest znacznie dłuższa niż tylko grupa emerytów z niższym świadczeniem. Bez względu na wysokość emerytury opłat nie ponoszą osoby, które ukończyły 75 lat. W ich przypadku uprawnienie ustalane jest na podstawie danych z rejestru PESEL i nie wymaga składania dodatkowego wniosku.

Zwolnienie obejmuje także między innymi:

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

osoby całkowicie niezdolne do pracy,

pobierających rentę socjalną,

pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

osoby korzystające z pomocy społecznej spełniające ustawowe kryteria,

niektórych kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych oraz weteranów poszkodowanych.

Każda z tych grup powinna posiadać dokument potwierdzający uprawnienie wynikające z przepisów.

Ile wynosi abonament RTV 2026? Stawki za radio i telewizor

Wysokość opłat pozostaje jasno określona:

Rodzaj odbiornika Opłata miesięczna Opłata roczna Radio 9,50 zł 114 zł Telewizor lub telewizor i radio 30,50 zł 366 zł

Jedno gospodarstwo domowe wnosi jedną opłatę niezależnie od liczby odbiorników, również tych znajdujących się w samochodzie czy domku letniskowym.

Kara za brak abonamentu RTV 2026: 915 zł za telewizor i 285 zł za radio

Kontrola może zakończyć się nie tylko obowiązkiem zapłaty zaległości. Przepisy przewidują karę odpowiadającą trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej. W 2026 roku oznacza to:

915 zł za używanie niezarejestrowanego telewizora,

za używanie niezarejestrowanego telewizora, 285 zł za niezarejestrowane radio.

Do zaległości doliczane są również odsetki naliczane podobnie jak przy zaległościach podatkowych.

Najważniejsze pytania o zwolnienie z abonamentu RTV

Czy emeryt z emeryturą 4450 zł brutto zapłaci abonament RTV? Nie, jeśli ukończył 60 lat, posiada prawo do emerytury i złoży wymagane dokumenty w placówce Poczty Polskiej. Czy osoby po 75. roku życia muszą składać wniosek o zwolnienie z opłaty za abonament RTV? Nie. Uprawnienie jest ustalane na podstawie danych z rejestru PESEL. Czy zwolnienie z opłaty za abonament RTV działa od dnia złożenia dokumentów? Nie. Obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu dopełnienia formalności. Czy przekroczenie limitu o kilka złotych powoduje utratę zwolnienia z opłaty za abonament RTV? Tak. Przepisy przewidują konkretny próg dochodowy i nie stosują mechanizmu częściowego zwolnienia.