Oświadczenia majątkowe od lat budzą ogromne zainteresowanie, ale zwykle uwagę przyciągają mieszkania, oszczędności czy samochody. Tym razem spoglądamy w inną rubrykę – emerytury. Znajdują się tam dane pokazujące, jak bardzo mogą różnić się świadczenia osób, które przez lata pełniły funkcje publiczne.

Emerytury posłów 2026. Którzy politycy pobierają najwyższe świadczenia z ZUS?

Wśród parlamentarzystów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, wielu pobiera świadczenia z ZUS równolegle z wykonywaniem mandatu posła. Sam mandat nie odbiera prawa do emerytury, dlatego pieniądze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiają na konto niezależnie od uposażenia poselskiego. Analiza oświadczeń majątkowych pokazuje, że najwyższe krajowe świadczenia osiągają osoby z bardzo długim stażem pracy, wieloletnią służbą publiczną lub karierą naukową.

Na czele zestawienia znajdują się między innymi:

Stanisław Szwed – około 258,5 tys. zł rocznie,

– około 258,5 tys. zł rocznie, Alicja Chybicka – około 222,5 tys. zł rocznie,

– około 222,5 tys. zł rocznie, Tomasz Zimoch – około 222,2 tys. zł rocznie,

– około 222,2 tys. zł rocznie, Krzysztof Tchórzewski – około 202,5 tys. zł rocznie,

– około 202,5 tys. zł rocznie, Piotr Gliński – około 181,6 tys. zł rocznie.

To oznacza miesięczne świadczenia sięgające od około 15 do ponad 21 tys. zł.

Emerytura europosła 2026. Byli parlamentarzyści mogą pobierać dwa świadczenia jednocześnie

Największe różnice pojawiają się przy politykach, którzy przez lata pracowali w instytucjach unijnych. System emerytalny Parlamentu Europejskiego funkcjonuje niezależnie od polskiego ZUS. Po spełnieniu warunków były europoseł może pobierać świadczenie europejskie i jednocześnie zachować prawo do emerytury krajowej. Takie połączenie powoduje, że miesięczne wpływy rosną do poziomu rzadko spotykanego w polskim systemie emerytalnym.

W oświadczeniach majątkowych znaleźli się między innymi:

Zbigniew Kuźmiuk – emerytura krajowa oraz około 44 tys. euro świadczenia europejskiego rocznie,

– emerytura krajowa oraz około 44 tys. euro świadczenia europejskiego rocznie, Andrzej Grzyb – świadczenie z Polski oraz ponad 44 tys. euro emerytury europejskiej,

– świadczenie z Polski oraz ponad 44 tys. euro emerytury europejskiej, Danuta Jazłowiecka – emerytura z ZUS i ponad 44 tys. euro świadczenia europejskiego,

– emerytura z ZUS i ponad 44 tys. euro świadczenia europejskiego, Czesław Siekierski – emerytura krajowa oraz ponad 54 tys. euro świadczeń europejskich,

– emerytura krajowa oraz ponad 54 tys. euro świadczeń europejskich, Bolesław Piecha – emerytura krajowa i około 95 tys. euro świadczeń europejskich,

– emerytura krajowa i około 95 tys. euro świadczeń europejskich, Czesław Hoc – świadczenie z Polski oraz emerytura europejska.

To pokazuje, że kariera na szczeblu unijnym może mieć bardzo wyraźny wpływ na wysokość przyszłych dochodów emerytalnych.

Donald Tusk ma trzy emerytury. Skąd pochodzą świadczenia premiera?

Najwięcej emocji wywołuje sytuacja premiera Donalda Tuska. Z najnowszego oświadczenia majątkowego wynika, że za 2025 r. wykazał trzy odrębne świadczenia emerytalne:

emeryturę z Komisji Europejskiej – 71 282,78 euro,

emeryturę z ZUS – 144 423,77 zł,

emeryturę z Belgii – 2 504,50 euro.

Po przeliczeniu na złote daje to ponad 460 tys. zł rocznie, czyli około 38 tys. zł miesięcznie brutto. Dane pochodzą z oficjalnego oświadczenia majątkowego opublikowanego po zakończeniu 2025 r.

Średnia emerytura w Polsce 2026 wynosi 4509 zł. Przy emeryturach polityków różnica jest ogromna

Dopiero zestawienie politycznych oświadczeń z przeciętną emeryturą pokazuje skalę różnicy. Według najnowszych danych ZUS przeciętna emerytura wypłacana w marcu 2026 roku wyniosła 4509,64 zł brutto. To już kwota po marcowej waloryzacji, która podniosła świadczenia o 5,3 proc. Dla wielu seniorów taka suma wyznacza dziś środek emerytalnej klasy średniej. Osoba otrzymująca około 4,5 tys. zł brutto jest blisko statystycznego centrum, ale nadal daleko od kwot, które w oświadczeniach majątkowych wykazują niektórzy politycy.

Na drugim biegunie są osoby z emeryturami niższymi od minimum. Z danych ZUS wynika, że pod koniec 2025 roku takie świadczenia pobierało prawie 460 tys. osób, a najniższa wypłacana emerytura wynosiła 2 grosze miesięcznie. Minimalna emerytura od 1 marca 2026 roku to 1978,49 zł brutto, ale aby ją dostać, trzeba spełnić warunek stażu: 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Czy można pobierać dwie lub trzy emerytury? Przepisy pozwalają na łączenie świadczeń

To pytanie wraca niemal przy każdej publikacji oświadczeń majątkowych. Przyczyną nie są żadne specjalne przywileje przyznane posłom. Każde świadczenie wynika z odrębnego systemu ubezpieczeniowego.

Przykład Polityk przez wiele lat pracuje w Polsce i odprowadza składki do ZUS. Następnie zostaje europosłem i nabywa prawa emerytalne wynikające z regulacji Parlamentu Europejskiego. Jeśli dodatkowo pracował w Belgii lub podlegał tamtejszemu systemowi zabezpieczenia społecznego, może uzyskać kolejne świadczenie. W efekcie otrzymuje kilka emerytur, ponieważ każda odpowiada innemu okresowi aktywności zawodowej.

Najwyższa emerytura w Polsce 2026. Rekordzista z ZUS dostaje ponad 51 tys. zł miesięcznie

Choć kwoty wpisane do oświadczeń majątkowych robią ogromne wrażenie, liderzy sejmowych zestawień nie należą do absolutnych rekordzistów polskiego systemu emerytalnego. Według danych ZUS najwyższa wypłacana obecnie emerytura wynosi 51 350,57 zł brutto miesięcznie i trafia do seniora ze Śląska. Przepracował on 67 lat, a decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej podjął dopiero w wieku 86 lat. Mechanizm jest prosty: przez kolejne lata rośnie kapitał emerytalny, jednocześnie skraca się prognozowany okres pobierania świadczenia. Efekt to emerytura, która wielokrotnie przewyższa przeciętne świadczenie wypłacane większości seniorów.