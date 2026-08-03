Resort pracy przygotował zmiany, które mają lepiej zabezpieczyć zatrudnionych przed skutkami wysokich temperatur. To reakcja na coraz częstsze fale upałów i rosnące ryzyko dla zdrowia osób wykonujących obowiązki zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Rozporządzenie precyzuje nie tylko granice temperatur, lecz także katalog działań, jakie pracodawca będzie musiał wdrożyć, gdy warunki staną się zbyt trudne.

Granice temperatur w pracy

Jak podał "Portal Samorządowy", nowe regulacje po raz pierwszy w tak jednoznaczny sposób określają maksymalne temperatury dopuszczalne w miejscu pracy oraz poziomy, po których przekroczeniu pracodawca musi podjąć określone działania.

Nowe przepisy wprowadzają dwa poziomy temperatur:

Pierwszy oznacza moment, w którym pracodawca ma obowiązek wdrożyć środki ochronne. Chodzi o 28 stopni Celsjusza w biurach oraz 25 stopni Celsjusza w przypadku pracy wymagającej dużego wysiłku fizycznego.

Drugi poziom wyznacza temperaturę maksymalną. Po jej przekroczeniu praca będzie musiała zostać czasowo wstrzymana, chyba że uniemożliwiają to względy technologiczne. Granicę ustalono na 35 stopni Celsjusza w pomieszczeniach oraz 32 stopnie Celsjusza przy ciężkiej pracy wykonywanej na zewnątrz.

Nie tylko przerwy. Pracodawcy dostaną konkretne obowiązki

Po osiągnięciu wskazanych progów sama obserwacja sytuacji nie wystarczy. Pracodawca będzie zobowiązany do zastosowania rozwiązań technicznych albo organizacyjnych, które ograniczą ryzyko dla zatrudnionych. W praktyce może to oznaczać skrócenie czasu pracy, wprowadzenie dodatkowych przerw czy zmianę godzin wykonywania obowiązków. Ważne jest również to, że takie decyzje mają być konsultowane z pracownikami.

Firmy będą miały czas na przygotowanie

Nowe regulacje zaczną obowiązywać 11 stycznia 2027 roku, a pracodawcy otrzymają sześć miesięcy na dostosowanie się do nowych wymagań. Ministerstwo przypomina jednak, że już obecnie to na pracodawcach spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ochrona zdrowia i życia zatrudnionych nie zaczyna się więc dopiero wraz z wejściem w życie nowych przepisów.

Praca w upały [PODSUMOWANIE]

Nowe rozporządzenie porządkuje zasady pracy w czasie upałów i po raz pierwszy jasno określa granice temperatur, po których przekroczeniu pracodawca musi działać. W skrajnych warunkach praca będzie mogła zostać wstrzymana, a firmy będą zobowiązane do wprowadzenia rozwiązań chroniących pracowników. Zmiany zostały wprowadzone w odpowiedzi na ocieplający się klimat, który sprawia, że upały stają się realnym zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia pracowników.