Poprawa demografii ma być jednym z głównych celów środowiska skupionego wokół byłego premiera. Podczas inauguracji działalności stowarzyszenia Rozwój Plus przedstawiono rozwiązania, które według autorów mają wesprzeć rodziców i zmienić sposób patrzenia na system emerytalny.

Nowe otwarcie wokół Morawieckiego

W piątek w południe rozpoczęło się wydarzenie "Rozwój + Wy", czyli zapowiadane wcześniej spotkanie stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego z sympatykami jego formacji politycznej. Spotkanie odbyło się w cieniu rozłamu w PiS. W trakcie wydarzenia zorganizowano debaty poświęcone bezpieczeństwu, demografii i przyszłości prawicy. Odbyły się także rozmowy z udziałem polityków różnych środowisk oraz wystąpienia Mateusza Morawieckiego.

Demografia w centrum

W czasie inauguracji działalności stowarzyszenia były premier zaznaczył, że jednym z najważniejszych celów ugrupowania będzie poprawa sytuacji demograficznej w Polsce. Z tego powodu zaprezentowano pakiet propozycji, które mają odpowiadać na ten problem. Do najważniejszych postulatów należą Pensja Rodzicielska oraz Emerytalna Składka Rodzinna.

Pensja Rodzicielska zamiast części obecnych programów

Jednym z głównych założeń programu jest Pensja Rodzicielska. Miałoby to być świadczenie w wysokości płacy minimalnej, przeznaczone dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 lat, podaje Biznes Interia. Rozwiązanie miałoby charakter wynagrodzenia. Oznacza to, że byłoby opodatkowane i oskładkowane, a rodzicom zapewniałoby prawo do ubezpieczenia zdrowotnego oraz składek emerytalnych.

Likwidacja 800 plus dla dzieci do 3. roku życia

Środki na Pensję Rodzicielską miałyby pochodzić z likwidacji części dotychczasowych programów. Chodzi o "kosiniakowe", "Aktywny Rodzic" oraz 800 plus dla dzieci do 3. roku życia. Koszt programu szacowany jest na 40-42 mld zł rocznie, natomiast po zmianach miałby wynosić około 23-25 mld zł.

Problem niższych emerytur kobiet

Przedstawiciele stowarzyszenia oceniają, że obecne rozwiązania, takie jak okresy bezskładkowe w ZUS za opiekę nad dziećmi, skutkują niższymi emeryturami kobiet. W ich ocenie nowe świadczenie miałoby to zmienić.

Emerytalna Składka Rodzinna

Kolejnym elementem programu jest Emerytalna Składka Rodzinna. Zgodnie z propozycją jedna czwarta składki emerytalnej pracującej osoby trafiałaby bezpośrednio do jej rodziców - po jednej ósmej do każdego z nich. Pozostałe trzy czwarte składki nadal pozostawałyby na indywidualnym koncie emerytalnym pracującego potomka.

Nowe pomysły Mateusza Morawieckiego [PODSUMOWANIE]

Stowarzyszenie Rozwój Plus zaprezentowało pakiet propozycji dotyczących demografii, wśród których znalazły się Pensja Rodzicielska, Emerytalna Składka Rodzinna oraz zmiany obejmujące 800 plus dla dzieci do 3. roku życia. Według środowiska Mateusza Morawieckiego rozwiązania te mają wesprzeć rodziców i skorygować mechanizmy, które dziś w ich ocenie nie uwzględniają wystarczająco roli wychowania dzieci w systemie emerytalnym.