Gazeta Prawna
Świadczenia

Zmiany w 800 plus i nowy model emerytalny. Oto propozycje Morawieckiego

Mateusz Morawiecki
Co Mateusz Morawiecki proponuje zamiast 800 plus?Shutterstock
EK
Ewa Karbowicz
dzisiaj, 16:49

Stowarzyszenie Rozwój Plus, na czele którego stoi Mateusz Morawiecki, zaprezentowało propozycje dotyczące poprawy sytuacji demograficznej w Polsce. Wśród najważniejszych pomysłów znalazły się zmiany w 800 plus, wprowadzenie Pensji Rodzicielskiej oraz Emerytalnej Składki Rodzinnej.

Skrót artykułu

Poprawa demografii ma być jednym z głównych celów środowiska skupionego wokół byłego premiera. Podczas inauguracji działalności stowarzyszenia Rozwój Plus przedstawiono rozwiązania, które według autorów mają wesprzeć rodziców i zmienić sposób patrzenia na system emerytalny.

Nowe otwarcie wokół Morawieckiego

W piątek w południe rozpoczęło się wydarzenie "Rozwój + Wy", czyli zapowiadane wcześniej spotkanie stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego z sympatykami jego formacji politycznej. Spotkanie odbyło się w cieniu rozłamu w PiS. W trakcie wydarzenia zorganizowano debaty poświęcone bezpieczeństwu, demografii i przyszłości prawicy. Odbyły się także rozmowy z udziałem polityków różnych środowisk oraz wystąpienia Mateusza Morawieckiego.

Demografia w centrum

W czasie inauguracji działalności stowarzyszenia były premier zaznaczył, że jednym z najważniejszych celów ugrupowania będzie poprawa sytuacji demograficznej w Polsce. Z tego powodu zaprezentowano pakiet propozycji, które mają odpowiadać na ten problem. Do najważniejszych postulatów należą Pensja Rodzicielska oraz Emerytalna Składka Rodzinna.

Pensja Rodzicielska zamiast części obecnych programów

Jednym z głównych założeń programu jest Pensja Rodzicielska. Miałoby to być świadczenie w wysokości płacy minimalnej, przeznaczone dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 lat, podaje Biznes Interia. Rozwiązanie miałoby charakter wynagrodzenia. Oznacza to, że byłoby opodatkowane i oskładkowane, a rodzicom zapewniałoby prawo do ubezpieczenia zdrowotnego oraz składek emerytalnych.

Likwidacja 800 plus dla dzieci do 3. roku życia

Środki na Pensję Rodzicielską miałyby pochodzić z likwidacji części dotychczasowych programów. Chodzi o "kosiniakowe", "Aktywny Rodzic" oraz 800 plus dla dzieci do 3. roku życia. Koszt programu szacowany jest na 40-42 mld zł rocznie, natomiast po zmianach miałby wynosić około 23-25 mld zł.

Problem niższych emerytur kobiet

Przedstawiciele stowarzyszenia oceniają, że obecne rozwiązania, takie jak okresy bezskładkowe w ZUS za opiekę nad dziećmi, skutkują niższymi emeryturami kobiet. W ich ocenie nowe świadczenie miałoby to zmienić.

Emerytalna Składka Rodzinna

Kolejnym elementem programu jest Emerytalna Składka Rodzinna. Zgodnie z propozycją jedna czwarta składki emerytalnej pracującej osoby trafiałaby bezpośrednio do jej rodziców - po jednej ósmej do każdego z nich. Pozostałe trzy czwarte składki nadal pozostawałyby na indywidualnym koncie emerytalnym pracującego potomka.

Nowe pomysły Mateusza Morawieckiego [PODSUMOWANIE]

Stowarzyszenie Rozwój Plus zaprezentowało pakiet propozycji dotyczących demografii, wśród których znalazły się Pensja Rodzicielska, Emerytalna Składka Rodzinna oraz zmiany obejmujące 800 plus dla dzieci do 3. roku życia. Według środowiska Mateusza Morawieckiego rozwiązania te mają wesprzeć rodziców i skorygować mechanizmy, które dziś w ich ocenie nie uwzględniają wystarczająco roli wychowania dzieci w systemie emerytalnym.

Autopromocja
CRU_21_98_460.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: gazetaprawna.pl
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

800 plusemeryciMateusz Morawiecki

Powiązane

Emeryci siedzą na kanapie i przeglądają dokumenty
Świadczenia288 zł dodatku do emerytury w sierpniu. Kto się kwalifikuje do wsparcia?
Seniorzy sporządzają testament u notariusza. Obejmują się i uśmiechają do siebie
Spadki i darowiznyJak sporządzić testament? Oto 7 kluczowych zasad, o których warto pamiętać
alkohol, drink, abstynencja, picie alkoholu
KrajNadchodzi koniec ze sprzedażą alkoholu po 22? „W nocy na stację podjeżdża się po alkohol, nie po paliwo”

Najważniejsze

Facebook,Messenger,Instagram
BiznesPodatek cyfrowy. Resort liczy na miliardy od big-techów
Emeryci siedzą na kanapie i przeglądają dokumenty
Świadczenia288 zł dodatku do emerytury w sierpniu. Kto się kwalifikuje do wsparcia?
Adam Januszko prezes zarządu Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
BezpieczeństwoPolskie firmy są gotowe pomóc Europie zestrzeliwać rakiety wroga [WYWIAD]
Okulista bada wzrok seniorce i dziewczynce
ŚwiadczeniaZasiłek pielęgnacyjny na wzrok w 2026 roku [PORADNIK]
07.05.2023,Market,Frog.,Advertising,Banner,Of,A,Large,?abka,Chain
BiznesNie tylko Żabka. Rekordy i skomplikowane losy przejęć na naszym rynku
lekarz
Emerytury i rentyZUS wypłaca niemal 2000 zł miesięcznie na te choroby. Sprawdź, czy możesz złożyć wniosek
Grafika ze Statuą Wolności i kominami
MagazynW polityce klimatycznej nie chodzi o ratowanie planety, lecz o zachowanie status quo [WYWIAD]
Seniorzy po 60. roku życia, którzy wychowali troje dzieci, mogą znacząco obniżyć koszty zakupów 2026
Finanse i gospodarkaSeniorzy po 60. roku życia, którzy wychowali troje dzieci, mogą znacząco obniżyć koszty zakupów 2026. Wiele osób wciąż nie korzysta z tych zniżek