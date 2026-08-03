Początek misji w Brukseli. Sztab Generalny ogłasza decyzję

Gen. broni Piotr Błazeusz rozpoczął pełnienie obowiązków polskiego przedstawiciela wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej - poinformował w poniedziałek Sztab Generalny Wojska Polskiego. To kluczowe stanowisko, wymagające rozległego doświadczenia - podkreśla Sztab.

Gen. Błazeusz, jeden z najbardziej doświadczonych oficerów Wojska Polskiego, w kwietniu otrzymał od szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysz mianowanie na polskiego przedstawiciela przy Komitetach Wojskowych UE i NATO; stanowisko objął z początkiem sierpnia.

Czym zajmują się Komitety Wojskowe NATO i UE?

Komitety Wojskowe NATO i UE to najważniejsze organy wojskowe przy Sojuszu Północnoatlantyckim oraz Unii Europejskiej; w ich skład wchodzą przedstawiciele sił zbrojnych - wysokiej rangi oficerowie państw członkowskich obu organizacji międzynarodowych. W obu przypadkach Komitety Wojskowe stanowią ogniwo pośredniczące między najwyższymi politycznymi władzami UE i NATO, a organami wojskowymi, takimi jak międzynarodowe dowództwa czy siły zbrojne poszczególnych państw.

O objęciu funkcji przez gen. Błazeusza Sztab Generalny WP poinformował w poniedziałek na X. „Gen. broni Piotr Błazeusz przystąpił do pełnienia obowiązków Polskiego Przedstawiciela Wojskowego RP przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej, rozpoczynając nowy etap służby na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz reprezentowania interesów Sił Zbrojnych RP na forum międzynarodowym” - podał Sztab.

Jak podkreślono, „to jedno z najważniejszych stanowisk wojskowych w strukturach międzynarodowych, wymagające nie tylko najwyższych kompetencji, lecz także rozległego doświadczenia operacyjnego, strategicznego i dyplomatycznego”.

Objęcie funkcji przez gen. Błazeusza - zaznaczono - jest „potwierdzeniem jego profesjonalizmu, kompetencji oraz wieloletniego zaangażowania w rozwój zdolności Sił Zbrojnych RP i umacnianie współpracy sojuszniczej”. Sztab podkreślił, że służba wojskowa gen. Błazeusza trwa już ponad trzy dekady.

Ponad trzy dekady w służbie: Dowódca, dyplomata, instruktor

Gen. broni Piotr Błazeusz to jeden z najbardziej doświadczonych polskich generałów, były zastępca Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i były dowódca Eurokorpusu. Jak przypominało MON, służbę wojskową rozpoczął w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie był promowany do stopnia podporucznika w 1994 r. Następnie pełnił służbę m.in. jako specjalista do spraw NATO w sekretariacie sekretarza stanu MON oraz był zastępcą attaché obrony w Waszyngtonie.

Od października 2011 r. do kwietnia 2012 r. był dowódcą Polskich Sił Zadaniowych X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Potem od 2013 r. pełnił służbę na stanowisku szefa pionu operacyjnego NATO – zastępcy Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE w Brukseli. W 2019 r. objął najpierw stanowisko szefa Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a następnie zastępcy szefa sztabu ds. strategicznego rozwoju i przygotowań w Naczelnym Dowództwie Połączonych Sił w Europie (SHAPE). Jednocześnie otrzymał nominację na kolejny stopień wojskowy – generała dywizji.

W połowie 2021 r. objął stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 15 sierpnia 2022 r. otrzymał nominację na kolejny stopień wojskowy – generała broni. Od września 2022 r. był I zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Odznaczony został między innymi srebrnym Krzyżem Zasługi, Wojskowym Krzyżem Zasługi, Medalem za chwalebną służbę NATO, Gwiazdą Afganistanu, amerykańską Brązową Gwiazdą (US Bronze Star) oraz afgańskim Medalem za służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i suwerenności Afganistanu. Wykonał ponad 500 skoków spadochronowych i był instruktorem spadochronowym Sił Powietrznych USA.

Podziękowania dla ustępującego generała

Generał Błazeusz zastąpi w Brukseli gen. Sławomira Wojciechowskiego. Sztab Generalny podziękował gen. Wojciechowskiemu „za cztery lata odpowiedzialnej służby na stanowisku polskiego Przedstawiciela Wojskowego RP przy Komitetach Wojskowych NATO i UE”.

„Był to okres szczególnie wymagający dla bezpieczeństwa Europy oraz funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Dziękujemy za profesjonalne reprezentowanie interesów Sił Zbrojnych RP, budowanie relacji z sojusznikami oraz wkład w umacnianie międzynarodowej pozycji Wojska Polskiego” - dodano.