Gorzkie wnioski polskich przedsiębiorców. Dlaczego co dziesiąty odradza założenie firmy?

Samodzielność wygrywa z etatem, ale brakuje bezwarunkowej zachęty

Co do zasady polscy mikroprzedsiębiorcy pozytywnie oceniają swoje własne decyzje o odejściu od pracy na etacie. Aż 74% badanych deklaruje, że mając dzisiejszą wiedzę, ponownie otworzyłoby własną działalność gospodarczą. Warto jednak zauważyć wyraźne różnice w opiniach, które są zależne od modelu działalności oraz stażu na rynku:

Model B2B: 44% respondentów zdecydowanie powtórzyłoby swoją decyzję.

44% respondentów zdecydowanie powtórzyłoby swoją decyzję. Model B2C: Na ponowne bezwarunkowe założenie firmy zdecydowałoby się 34% badanych.

Na ponowne bezwarunkowe założenie firmy zdecydowałoby się 34% badanych. Pracodawcy vs. Samozatrudnieni: Zdecydowany powrót do biznesu deklaruje 45% przedsiębiorców zatrudniających ludzi i 35% samozatrudnionych.

Zdecydowany powrót do biznesu deklaruje 45% przedsiębiorców zatrudniających ludzi i 35% samozatrudnionych. Różnice płci: 44% mężczyzn oraz 33% kobiet zdecydowanie założyłoby firmę ponownie.

Rzeczywistość staje się trudniejsza, gdy przychodzi do udzielania rad innym. Tylko 38% właścicieli mikrofirm bezwarunkowo zachęca do pójścia w ich ślady. Natomiast aż 52% wskazuje na pewne zastrzeżenia, powołując się na ryzyko finansowe.

- Prowadzenie firmy ma osobisty bilans. Właściciel zna swoją branżę, klientów i granice ryzyka, dlatego może powiedzieć, że sam wybrałby tę drogę ponownie. Gdy radzi komuś innemu, ostrożność rośnie, bo nie zna jego sytuacji finansowej, kompetencji sprzedażowych ani odporności na okresy bez regularnych wpływów. Poza tym samodzielność zawodowa to nic innego jak osobista odpowiedzialność za każdą decyzję i jej finansowe skutki. A te, w skrajnych przypadkach mogą być opłakane. Świadczą o tym chociażby dane KRD. W naszym rejestrze jest obecnie wpisanych 267,4 tys. firmowych dłużników, których łączny dług wynosi 11,7 mld zł. Z tego 5,5 mld zł należy do jednoosobowych działalności gospodarczych. Czyli w którymś momencie na swojej biznesowej drodze ktoś podjął złą decyzję lub trafił na nierzetelnego kontrahenta— mówi Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów BIG.

Wolność i elastyczność ważniejsze od pieniędzy

Co ciekawe, z badania wynika, że głównym motorem napędowym do założenia własnej działalności w Polsce nie jest chłodna kalkulacja, lecz potrzeba autonomii. Pieniądze i chęć wyższych zarobków znajdują się dopiero na dalszych miejscach listy motywacji.

Chęć uniezależnienia się: 39%

39% Elastyczny czas pracy: 33%

33% Wyższe zarobki: 31%

31% Robienie tego, co się lubi: 31%

31% Niezadowolenie z etatu: 24%

24% Wykorzystanie rynkowej okazji: 8%

Stres codziennością mikroprzedsiębiorcy

Własna działalność ma wiele plusów, ale występują również pewne wady, które niektórzy przedsiębiorcy odczuwają na własnej skórze. 23% respondentów określa swój biznes jako główne źródło problemów i stresu. To odsetek wyższy niż w przypadku tych, którzy deklarują oszczędności czy prestiż. Szczególne różnice widoczne są na tle płci i modelu rynkowego:

Kobiety częściej traktują firmę jako realizację pasji (35% vs 24% mężczyzn), ale też znacznie częściej odczuwają z jej powodu stres (28% vs 19%). Sektor B2B traktuje firmę pragmatycznie – dla 65% z nich to sposób na utrzymanie rodziny, a dla 24% źródło wysokich dochodów. Sektor B2C częściej opiera się na pasji (35%), ale wysoki dochód generuje jedynie dla 12% właścicieli.

Mimo tych barier entuzjazm Polaków do pracy na własny rachunek nie słabnie. Według oficjalnych danych CEIDG za 2025 rok, na każde 100 zamkniętych jednoosobowych działalności gospodarczych przypadało aż 147 nowych wniosków o rejestrację.