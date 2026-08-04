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Zasiłek pielęgnacyjny przy cukrzycy. Tłumaczymy przepisy krok po kroku

Seniorka siedzi, wyciągając pieniądze z portfela
Sama diagnoza cukrzycy typu 1 lub 2 nie gwarantuje przyznania zasiłku pielęgnacyjnego z MOPS.Materiały prasowe
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 09:40

Sama diagnoza cukrzycy nie gwarantuje przyznania zasiłku pielęgnacyjnego. Kluczowe dla dorosłych pozostają powikłania oraz stopień utraty samodzielności, natomiast w przypadku dzieci wystarczy orzeczenie bez konieczności wskazywania stopnia. Wyjaśniamy, kiedy wypłata wsparcia w kwocie 215,84 zł miesięcznie przysługuje, jakie wymogi trzeba spełnić i jak sprawnie przejść całą procedurę urzędową.

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Niska kwota i brak kryterium dochodowego. Co trzeba wiedzieć o zasiłku pielęgnacyjnym?

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest osobom, które potrzebują opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych ze wsparciem. Wysokość wsparcia wynosi jedyne 215,84 zł miesięcznie. Co jeszcze trzeba wiedzieć o zasiłku pielęgnacyjnym?

  • Brak progu dochodowego: Nie mają znaczenia zarobki wnioskodawcy ani dochód przypadający na członka rodziny. W praktyce sprowadza się to do tego, że środki przysługują zarówno osobie bezrobotnej, jak i zarabiającej powyżej średniej krajowej.
  • Stała kwota: Świadczenie wynosi 215,84 zł miesięcznie i nie podlega corocznej waloryzacji. Stawka ta obowiązuje nieprzerwanie od listopada 2019 roku.
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Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny z MOPS? Cztery grupy uprawnionych

Ustawa o świadczeniach rodzinnych precyzuje zamknięty katalog osób, które mogą ubiegać się o to wsparcie. Zasiłek pielęgnacyjny mogą pobierać:

  • Dzieci i młodzież do 16. roku życia: Wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności (bez ustalania jej stopnia).
  • Dorośli od 16 do 75 lat: Konieczne jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • Dorośli od 16 do 75 lat z umiarkowanym stopniem: Wymagane jest orzeczenie o umiarkowanym stopniu, ale pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia.
  • Seniorzy powyżej 75 lat: Świadczenie przysługuje z urzędu na mocy samego wieku, bez wymogu przechodzenia badań lekarskich.

Sam fakt chorowania na cukrzycę a ocena komisji lekarskiej

Lekarze orzecznicy z Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) nie przyznają znacznego stopnia niepełnosprawności na podstawie samej diagnozy cukrzycy typu 1 lub typu 2. Dlaczego? Ponieważ kluczowa jest ocena, na ile choroba ogranicza zdolność do wykonywania codziennych czynności, takich chociażby jak przygotowywanie posiłków, poruszanie się czy kontrolowanie przyjmowania leków.

Warto zwrócić uwagę, że dla dorosłych pacjentów stabilny przebieg choroby nie daje prawa do zasiłku. Co do zasady podstawę stanowią dopiero zaawansowane powikłania narządowe:

  • Zaawansowana retinopatia cukrzycowa: Powodująca znaczne uszkodzenie wzroku lub ograniczenie pola widzenia.
  • Ciężka nefropatia cukrzycowa: Prowadząca do schyłkowej niewydolności nerek i konieczności dializoterapii.
  • Zespół stopy cukrzycowej: Występujący ze zmianami martwiczymi, stanami zapalnymi kości lub po amputacjach.
  • Ciężka neuropatia obwodowa: Objawiająca się stałym zespołem bólowym, ubytkami czucia lub niedowładami.
  • Gwałtowny przebieg choroby: Częste epizody ciężkiej hipoglikemii z utratą przytomności lub powtarzające się kwasice ketonowe.
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Jak to wygląda w praktyce?

Przykład 1 (Brak prawa do świadczenia): Mężczyzna choruje na cukrzycę typu 2 od 12 lat. Stosuje insulinę oraz leki doustne, a jego stan jest ustabilizowany. Pracuje zawodowo i jest samodzielny. Komisja PZON nie przyzna mu znacznego stopnia niepełnosprawności, co wyklucza wypłatę zasiłku.

Przykład 2 (Prawo do świadczenia): Kobieta boryka się z powikłaniami w postaci retinopatii oraz zespołu stopy cukrzycowej po amputacji części stopy. Potrzebuje codziennej pomocy przy podstawowych czynnościach życiowych. W tej sytuacji komisja orzeknie o znacznym stopniu niepełnosprawności, otwierając drogę do otrzymywania 215,84 zł miesięcznie.

Różnice między cukrzycą typu 1 a typu 2 przy zasiłku pielęgnacyjnym z MOPS

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku dzieci do 16. roku życia z cukrzycą typu 1. W ich przypadku procedura jest uproszczona. Przedstawienie dokumentacji potwierdzającej konieczność stałego nadzoru rodzicielskiego nad dawkowaniem insuliny pozwala uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, które stanowi bezpośrednią podstawę do wypłaty środków przez MOPS lub GOPS.

Z kolei u osób dorosłych z cukrzycą typu 2 sama farmakoterapia nie wystarczą do uzyskania wsparcia. Warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcia jest wykazanie obecności powikłań powodujących całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Instrukcja krok po kroku: Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny przy cukrzycy?

Proces ubiegania się o wypłatę składa się z dwóch formalnych etapów. Jak to wygląda krok po kroku?

Krok 1: Wniosek do komisji orzekającej (PZON)

Wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności składa się w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Do dokumentów należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego. Musi być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.
  2. Pełną dokumentację medyczną (karty informacyjne z szpitala, historię choroby z poradni diabetologicznej oraz konsultacje specjalistyczne: okulistyczne, nefrologiczne czy neurologiczne).

Krok 2: Złożenie wniosku o wypłatę wsparcia

Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia o odpowiednim stopniu niepełnosprawności, wniosek o wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego składa się w MOPS, GOPS lub urzędzie gminy. Dokumenty można również przesłać online przez portal Emp@tia.

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Procedura odwoławcza i wyłączenia z prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Jeśli decyzja PZON jest niekorzystna, wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania:

  • Do WZON: W ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem zespołu powiatowego.
  • Do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych: W ciągu 30 dni od niekorzystnej decyzji WZON (Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych).

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie zostanie wypłacony?

Nie każdy otrzyma zasiłek pielęgnacyjny. Prawo do świadczenia jest wykluczone, jeśli wnioskodawca:

  • Pobiera dodatek pielęgnacyjny z ZUS lub KRUS (wypłacany do emerytury/renty).
  • Przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. DPS, ZOL), jeżeli koszty są w całości pokrywane z budżetu państwa.
  • Otrzymuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze opiekuńczym.
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Źródło: gazetaprawna.pl
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