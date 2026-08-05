Naruszenie praw pacjenta przez lekarza lub szpital. Kiedy interweniuje rzecznik praw pacjenta?

Zgłoszenie do rzecznika praw pacjenta (RPP) jest uzasadnione w sytuacjach, gdy dochodzi do łamania podstawowych praw pacjenta w trakcie udzielania mu świadczeń medycznych. Kiedy przede wszystkim można skorzystać z tej opcji? Do głównych przesłanek kwalifikujących sprawę do interwencji RPP należą:

odmowa udzielenia pomocy medycznej lub wykonania zabiegu bez wymaganej zgody,

lub wykonania zabiegu bez wymaganej zgody, brak przystępnej i zrozumiałej informacji o stanie zdrowia oraz planowanym leczeniu,

oraz planowanym leczeniu, uniemożliwienie wglądu do dokumentacji medycznej lub naruszenie tajemnicy lekarskiej,

lub naruszenie tajemnicy lekarskiej, uchybienia w zakresie poszanowania godności i intymności oraz odmowa przyjęcia zgłoszenia o działaniu niepożądanym leku.

Należy pamiętać, że rzecznik praw pacjenta nie posiada kompetencji we wszystkich obszarach medycyny i prawa. Organ ten nie rozpatruje odwołań od orzeczeń wydawanych przez lekarzy orzeczników ZUS, lekarzy medycyny pracy czy zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. W tych sprawach obowiązują odrębne tryby odwoławcze.

Organizacja pracy placówki. Skarga do dyrekcji szpitala lub przychodni

Nie każde uchybienie wymaga interwencji organów państwowych. Trudności związane z bieżącą organizacją pracy podmiotu medycznego można zgłosić do kierownictwa danej placówki. Co do zasady najszybciej rozwiązuje ono sprawę. Zgłoszenia do dyrekcji powinny dotyczyć w szczególności:

Infrastruktury i rejestracji: problemów z dodzwonieniem się, zapisem na wizytę czy barier architektonicznych.

problemów z dodzwonieniem się, zapisem na wizytę czy barier architektonicznych. Czasu i jakości obsługi: nieprzestrzegania godzin przyjęć oraz zastrzeżeń do zachowania personelu.

Kłopoty ze świadczeniami na NFZ. Kiedy skarga do Narodowego Funduszu Zdrowia?

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) nadzoruje wyłącznie świadczenia finansowane ze środków publicznych. Do niego należy zatem zgłaszać przypadki naruszenia warunków umowy zawartej przez placówkę z funduszem. Przyjmuje on skargi obejmujące:

odmowę zapisu na listę oczekujących lub odmowę wykonania świadczenia gwarantowanego,

bezprawne żądanie opłat za usługi, które powinny być bezpłatne,

nieprawidłowości w prowadzeniu kolejek oraz problemy z realizacją recept refundowanych.

Gdzie jeszcze zgłosić skargę na szpital lub lekarza? Przykłady praktyczne

W zależności od specyfiki problemu właściwe mogą być inne wyspecjalizowane podmioty:

Szkoda na zdrowiu i odszkodowanie: Błędy w sztuce lekarskiej wymagające zadośćuczynienia lub renty należy kierować na sądu.

Błędy w sztuce lekarskiej wymagające zadośćuczynienia lub renty należy kierować na sądu. Niewłaściwe zachowanie lekarza: Skargi na etykę, niewłaściwy sposób diagnozowania lub leczenia, brak należytej staranności lub postępowanie zawodowe medyka przyjmują właściwe izby lekarskie.

Skargi na etykę, niewłaściwy sposób diagnozowania lub leczenia, brak należytej staranności lub postępowanie zawodowe medyka przyjmują właściwe izby lekarskie. Brud lub niewłaściwa higiena w placówce: nieprawidłową dezynfekcję lub sterylizację, a także wątpliwości co do jakości wody można zgłosić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

nieprawidłową dezynfekcję lub sterylizację, a także wątpliwości co do jakości wody można zgłosić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ochrona danych osobowych: Przypadki zgubienia lub nieuprawnionego ujawnienia historii choroby rozpatruje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Przypadki zgubienia lub nieuprawnionego ujawnienia historii choroby rozpatruje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Prywatne usługi medyczne: W sporych finansowych i reklamacjach pomoże miejski lub powiatowy rzecznik konsumentów, a w sprawach o charakterze systemowym – UOKiK.

W sporych finansowych i reklamacjach pomoże miejski lub powiatowy rzecznik konsumentów, a w sprawach o charakterze systemowym – UOKiK. Podejrzenie przestępstwa: Sfałszowanie dokumentacji czy narażenie zdrowia lub życia należy niezwłocznie zgłosić na policję lub do prokuratury.

Zgłoszenie może być kierowane równolegle do kilku urzędów. Dla sprawnego rozpatrzenia skargi warto precyzyjnie opisać zdarzenie, wskazać datę, dane placówki oraz dołączyć kopie posiadanej dokumentacji.

Źródło: