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Świadczenie wspierające dla seniorów 2026. Nawet 4353 zł miesięcznie do emerytury bez kryterium dochodowego

Seniorka trzyma w dłoniach pieniądze.
Seniorzy mogą ubiegać się o świadczenie wspierające.Materiały prasowe
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 13:51

Tysiące polskich seniorów mogą zyskać prawo do wsparcia od 791,40 zł do 4352,70 zł brutto miesięcznie. Aktualne przepisy obniżają progi uprawniające do świadczenia wspierającego do 70 punktów i otwierają dostęp do gotówki wszystkim emerytom z ograniczeniami sprawności – całkowicie bez kryterium dochodowego i bez względu na wysokość dotychczasowej emerytury.

Skrót artykułu

Próg 70 punktów dla seniorów. Kto dostanie świadczenie wspierające?

Bariery dostępowe do świadczenia pielęgnacyjnego, które przez długi czas ograniczały grono beneficjentów wyłącznie do osób najbardziej potrzebujących opieki. Aktualnie system wsparcia otwiera się na znacznie szerszą grupę emerytów, u których wiek oraz stan zdrowia wywołały umiarkowane bądź znaczne trudności w codziennym funkcjonowaniu. Dla ogromnej części seniorów osiągnięcie progu 70 punktów w ocenie funkcjonalnej staje się jak najbardziej realne, co przekłada się na możliwość przyznania świadczenia wspierającego, a co za tym idzie – comiesięcznych przelewów bez względu na zarobki lub wysokość emerytury.

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Cztery zalety świadczenia wspierającego. Dlaczego warto się ubiegać o wsparcie?

Świadczenie wspierające różni się od innych zasiłków w Polsce. Do jego najważniejszych zalet należy:

  • Brak kryterium dochodowego: Wysokość pobieranej emerytury lub dochody nie mają wpływu na prawo do otrzymania pieniędzy ani na wypłacaną kwotę świadczenia.
  • Niezależność od pobieranych świadczeń: Świadczenie wspierające jest wypłacane niezależnie od emerytury zasadniczej, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej czy renty socjalnej.
  • Pełna swoboda dysponowania środkami: Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto seniora.
  • Gwarancja corocznej waloryzacji: Wysokość świadczenia została bezpośrednio powiązana z wysokością renty socjalnej i automatycznie wzrasta co roku od 1 marca wraz z waloryzacją.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 roku? [TABELA STAWEK]

Wysokość świadczenia wspierającego zależy od tego, jak wysoki poziom zapotrzebowania na pomoc wykazano podczas badania funkcjonalnego, czyli po prostu, ile punktów przyznano wnioskodawcy. Na tym nie koniec – ostateczna wysokość wsparcia zależy od wysokości renty socjalnej, która od 1 marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. Na tej podstawie wylicza się sześć progów wsparcia finansowego.

Poziom potrzeby wsparcia (punkty WZON)

Wskaźnik procentowy (od renty socjalnej)

Kwota wypłaty brutto miesięcznie (2026 r.)

95 – 100 pkt

220%

4 352,70 zł

90 – 94 pkt

180%

3 561,30 zł

85 – 89 pkt

120%

2 374,20 zł

80 – 84 pkt

80%

1 582,80 zł

75 – 79 pkt

60%

1 187,10 zł

70 – 74 pkt

40%

791,40 zł

Seniorzy, u których stwierdzona zostanie najwyższa utrata samodzielności (przedział 95–100 punktów), mogą otrzymać niezależnie od emerytury aż 4352,70 zł miesięcznie, co daje ponad 52 tys. zł brutto w skali roku. Z kolei najniższy próg punktowy, gwarantuje stały dodatek w wysokości blisko 800 zł brutto miesięcznie.

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Jak ubiegać się o pieniądze? Dwa kroki do świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające nie jest przyznawane z urzędu. Nawet posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji czy najwyższego stopnia niepełnosprawności nie powoduje automatycznego przyznania świadczenia. Każdy zainteresowany musi przejść przez procedury.

Krok 1: Wniosek do WZON o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

Pierwszym etapem jest skierowanie sprawy do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). To właśnie ta instytucja odpowiada za przeprowadzenie badania oceniającego stopień samodzielności wnioskodawcy.

Uwaga! Żeby złożyć wniosek do WZON w sprawie świadczenia wspierającego, senior musi posiadać ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub dawne orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.

WZON ocenia zdolność do określonych czynności dnia codziennego, np. samodzielne spożywanie posiłków, ubieranie się, higiena osobista, przemieszczanie się, robienie zakupów czy przyjmowanie leków. Następnie wydaje decyzję, w której określa punktację w skali od 0 do 100.

Krok 2: Wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia

Po uzyskaniu decyzji WZON z wymaganą liczbą punktów, dokumentacja musi trafić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Ten drugi wydaje decyzję o przyznaniu prawa do świadczenia wspierającego i ustala harmonogram wypłat.

Składanie wniosków do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną. O czym trzeba pamiętać?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje dokumenty wyłącznie w formie cyfrowej. Wnioskodawca ma trzy kanały do wyboru:

  1. Platforma Usług Elektronicznych ZUS (eZUS / PUE ZUS): Oficjalny serwis ZUS, do którego logowanie odbywa się np. za pomocą Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej.
  2. Portal informacyjno-usługowy Emp@tia: Urzędowa platforma Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dedykowana sprawom z zakresu polityki społecznej i wsparcia rodziny.
  3. Systemy bankowości elektronicznej: Większość banków komercyjnych oraz spółdzielczych działających w Polsce umożliwia złożenie wniosku bezpośrednio z poziomu konta osobistego w zakładce dedykowanej wnioskom urzędowym.
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Na co warto zwrócić uwagę, ubiegając się o świadczenie wspierające?

Wprowadzenie progu 70 punktów od 2026 roku sprawia, że świadczenie wspierające staje się bardziej dostępne dla seniorów w Polsce. Osoby starsze oraz ich opiekunowie prawni nie powinni zwlekać z podjęciem kroków formalnych. Kluczem do sukcesu jest odpowiednio wczesne pozyskanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz wystąpienie do WZON o dokonanie oceny funkcjonalnej.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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