Przełom w NFZ, o którym mało kto wie. Do tych gabinetów wejdziesz prosto z ulicy

Wiele osób nadal nie zdaje sobie sprawy, że droga do wybranych gabinetów specjalistycznych zrefundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) skróciła się do minimum. Rejestracja do określonych lekarzy i ekspertów odbywa się z pominięciem Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). W praktyce oznacza to, że u wybranych specjalistów potrzebujący uzyskają pomoc od ręki.

Trzy nowe profesje: Rewolucyjna decyzja NFZ. Lekarze i specjaliści dostępni od ręki

Aktualnie do grupy lekarzy i ekspertów przyjmujących bez jakichkolwiek skierowań dołączyły trzy zawody. To bezpośrednia odpowiedź na zmieniające się potrzeby społeczne oraz narastające wyzwania w obszarze zdrowia psychicznego, profilaktyki wzroku oraz powszechnej aktywności fizycznej.

Optometrysta: Przełom w badaniu wzroku. Ten specjalista sam da skierowanie do okulisty

Dostęp do profesjonalnej diagnostyki oka stał się sprawą priorytetową. Dotychczas pacjent zauważający pogorszenie jakości widzenia musiał najpierw udać się do lekarza rodzinnego, odebrać skierowanie, a następnie miesiącami wyczekiwać na wizytę u okulisty. Co istotne, lekarze okuliści bardzo często spędzali swój cenny czas na wykonywaniu prostej korekcji wad refrakcji zamiast na skomplikowanym leczeniu poważnych chorób oczu.

Obecnie do optometrysty pacjent zarejestruje się bezpośrednio w każdej placówce posiadającej odpowiedni kontrakt z NFZ. Specjalista ten:

przeprowadzi dokładne badania refrakcji , zdiagnozuje wadę (np. krótkowzroczność , dalekowzroczność czy astygmatyzm ) oraz precyzyjnie dobierze okulary lub soczewki kontaktowe ,

, zdiagnozuje wadę (np. , czy ) oraz precyzyjnie dobierze , jeżeli w trakcie badania zauważy niepokojące zmiany strukturalne lub objawy chorobowe (np. podejrzewane tło jaskry, zaćmy czy uszkodzeń siatkówki), wystawi bez skierowanie do lekarza okulisty. Pacjent omija w ten sposób lekarza POZ i trafia od razu do właściwego lekarza specjalisty.

Lekarz medycyny sportowej: Udręka rodziców wreszcie się skończyła. Zaświadczenie zdobędziesz bez stania w kolejkach

Dotychczas rodzice dzieci musieli iść do POZ po skierowanie do lekarza medycyny sportowej, a potem czekało ich uciążliwe poszukiwanie wolnego terminu w poradni. Dzięki zeszłorocznym zmianom ten specjalista przyjmuje już bez pośrednictwa lekarza rodzinnego.

Dla kogo? Z bezpłatnych konsultacji skorzystają zarówno zawodowi sportowcy potrzebujący okresowych badań wydolnościowych i kwalifikacji do startów, jak i amatorzy oraz dzieci rozpoczynające przygodę ze sportem.

Z bezpłatnych konsultacji skorzystają zarówno potrzebujący okresowych badań wydolnościowych i kwalifikacji do startów, jak i oraz rozpoczynające przygodę ze sportem. Co zyskują pacjenci? Szybką ocenę przeciążeń aparatu ruchu, badania kondycji zdrowotnej, bezproblemowe wydawanie zaświadczeń oraz wczesne wykrywanie ewentualnych przeciwwskazań do uprawiania konkretnych dyscyplin.

Psycholog: Szybka pomoc w trudnym momencie. Omiń biurokrację i uzyskaj wsparcie bez pytań

Mimo że zdrowie psychiczne przestaje być w Polsce tematem tabu, bariery w dostępie do pomocy przez lata były ogromne. Otwarcie drzwi do gabinetów psychologów bez skierowania to jedna z najważniejszych zmian prospołecznych.

Szybkość reakcji: Umożliwia błyskawiczne podjęcie terapii w momentach nagłego załamania psychicznego , stadiach przewlekłego stresu , zaburzeń lękowych czy skomplikowanych problemów relacyjnych.

Umożliwia błyskawiczne podjęcie terapii w momentach , stadiach , czy skomplikowanych problemów relacyjnych. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży: Dzieci oraz młodzież mają zagwarantowaną natychmiastową opiekę psychologiczną, psychoterapeutyczną oraz środowiskową, co w dobie rosnącej fali kryzysów psychicznych u nieletnich ma znaczenie fundamentalne.

Nie tylko nowe zawody. Do tych lekarzy pacjent zapisze się bez skierowania [LISTA]

Poszerzenie listy o trzy nowe profesje to przełom, ale warto specjalistach i lekarzach, którzy od dawna przyjmują bez skierowania z POZ. Lista jest długa.

Sprawdź poniższe zestawienie, żeby upewnić się, do kogo zapiszesz się od ręki:

Specjalista Zakres bezpłatnej opieki w ramach NFZ Ginekolog i położnik Profilaktyka zdrowia intymnego, rutynowe kontrole, prowadzenie ciąży, dobór metody antykoncepcji, leczenie schorzeń ginekologicznych. Psychiatra Diagnostyka zaburzeń psychicznych, konsultacje medyczne, wdrażanie leczenia farmakologicznego, wystawianie recept i L4. Onkolog Szybka diagnostyka w przypadku podejrzeń zmian nowotworowych, kompleksowe prowadzenie terapii onkologicznej. Stomatolog Pełen zakres leczenia zachowawczego, profilaktyki, chirurgii stomatologicznej i protezowania z refundacji Funduszu. Wenerolog Profilaktyka, rozpoznanie i specjalistyczne leczenie chorób przenoszonych drogą płciową.

Grupy uprzywilejowane w NFZ. Te osoby wejdą do każdego specjalisty z pominięciem POZ

Choć pacjent musi posiadać skierowanie do większości poradni (np. do kardiologa czy neurologa), przepisy przewidują wyjątkowe udogodnienia dla określonych grup społecznych. Osoby te mogą zarejestrować się do dowolnego lekarza w ramach NFZ całkowicie z pominięciem lekarza POZ.

Kogo obejmują te zasady?Szczególne uprawnienia przysługują m.in.:

Osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności (oraz dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagającym stałej opieki i współudziału opiekuna w procesie leczenia i rehabilitacji).

(oraz dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagającym stałej opieki i współudziału opiekuna w procesie leczenia i rehabilitacji). Chorym na gruźlicę oraz pacjentom zakażonym wirusem HIV – w pełnym zakresie leczenia ich schorzenia bazowego i powikłań.

oraz pacjentom – w pełnym zakresie leczenia ich schorzenia bazowego i powikłań. Kombatantom , inwalidom wojennym i wojskowym , weteranom poszkodowanym (z uszczerbkiem na zdrowiu min. 30%), działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych.

, , (z uszczerbkiem na zdrowiu min. 30%), oraz z powodów politycznych. Osobom uzależnionym (w zakresie kompleksowego leczenia odwykowego) oraz ich bliskim i domownikom ( osobom współuzależnionym ), u których stan psychiczny pogorszył się na skutek relacji emocjonalnej z osobą uzależnioną.

(w zakresie kompleksowego leczenia odwykowego) oraz ich bliskim i domownikom ( ), u których stan psychiczny pogorszył się na skutek relacji emocjonalnej z osobą uzależnioną. Dzieciom i młodzieży do 18 roku życia , u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu , powstałą w prenatalnym okresie rozwoju lub w trakcie porodu.

, u których zdiagnozowano albo , powstałą w prenatalnym okresie rozwoju lub w trakcie porodu. Cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Mniej fikcyjnych wizyt, więcej czasu dla chorych. Rzecznik Praw Pacjenta nie ma wątpliwości

Zniwelowanie barier w dostępie do części lekarzy miało dwa główne cele: bezpośrednie odciążenie przeludnionych przychodni POZ oraz wyeliminowanie zjawiska tzw. wizyt biurokratycznych. Lekarze pierwszego kontaktu nie muszą już tracić cennego czasu na wypisywanie kwitów, które stanowiły jedynie czystą formalność.

Głos w tej sprawie zabrał rzecznik praw pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec, jednoznacznie wskazując na systemowe zalety nowych uregulowań. Jak ocenił nowe zasady?

- Zmiany to krok w stronę bardziej efektywnej opieki zdrowotnej i ułatwienia pacjentom dostępu do leczenia. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej będą mieli więcej czasu dla pacjentów wymagających szerszej diagnostyki, a osoby z mniej skomplikowanymi problemami zdrowotnymi lub potrzebujące odpowiedniego zaświadczenia będą miały szybszą ścieżkę do właściwych specjalistów - Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta.

Zyskują na tym wszyscy. Pacjent oszczędza czas i zdrowie. Z kolei lekarz POZ może wreszcie skupić się na pacjentach ze złożonymi chorobami przewlekłymi.

Poradnik: Zanim zadzwonisz do rejestracji. 3 proste zasady, żeby uniknąć odprawienia z kwitkiem

Zanim pacjenci zdecydują się na wizytę u specjalisty bez skierowania, powinni pamiętać o kilku fundamentalnych zasadach, które pozwolą zaoszczędzić im niepotrzebnego stresu. Jak to zrobić?

Upewnij się, że placówka ma kontrakt z NFZ: Zasada dostępu bez skierowania do optometrysty, psychologa czy lekarza medycyny sportowej dotyczy wyłącznie przychodni finansowanych ze środków publicznych. W gabinetach komercyjnych zasady ustalają same placówki. Zabierz ze sobą dotychczasową dokumentację: Choć brak skierowania nie stanowi przeszkody, zabranie na wizytę wyników badań krwi, kart informacyjnych ze szpitala czy starych recept pomoże lekarzowi lub optometryście natychmiastowo ocenić Twój stan zdrowia. Korzystaj z rejestracji online: Zapisując się przez portal pacjenta do dozwolonego specjalisty, system automatycznie pominie wymóg podawania 4-cyfrowego kodu e-skierowania.

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